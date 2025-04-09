Китайские авиакомпании избегают полетов над РФ после авиакатастрофы в Казахстане - СМИ

Некоторые китайские авиаперевозчики начали избегать полетов над юго-западной частью РФ после авиакатастрофы в Казахстане. Новые маршруты в Грузию и Венгрию теперь пролегают через Азербайджан и другие регионы России.