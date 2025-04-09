Министр иностранных дел Украины пригласил дипломатов на место трагедии в Кривом Роге, где погибли мирные жители, включая детей. Иностранцы увидели последствия преступного террора.
Украинский дзюдоист Михаил Свидрак завоевал золотую медаль на Кубке Европы в Хорватии. Он победил азербайджанца Карима Аллахвердиева и других соперников.
Иранские силы завербовали наркоторговца для убийства раввина Шнеора Сегала в Азербайджане за 200 тыс. долларов. Покушение сорвано, преступники арестованы.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению выполнить требования об изъятии из конституции ссылок на Карабах. Также требует роспуска группы ОБСЕ.
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле своих позиций армянскими силами возле населенного пункта Диг. Армения опровергла обвинения, напомнив об инициативе совместного расследования инцидентов.
Азербайджан и Армения завершили переговоры по тексту мирного соглашения. Армения приняла предложения Азербайджана по двум последним пунктам соглашения.
22-летний Назар Чепурный завоевал золотую медаль в опорном прыжке и бронзу в вольных упражнениях на Кубке мира по гимнастике в Баку. Это уже 11-я медаль спортсмена на этапах Кубка мира.
Назар Чепурный завоевал бронзовую медаль в упражнениях на свободных руках на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку. Украинец получил 13,633 балла за выступление, завоевав свою 10-ю медаль на этапах Кубка мира.
В 2024 году Грузию посетило более 1,8 млн россиян, что составляет 25% от всех иностранных визитов. Большинство посетителей - мужчины 31-45 лет, при этом разница между въездами и выездами россиян минимальна.
Окончательный отчет о катастрофе самолета AZAL в Актау будет готов к декабрю 2025 года. Предварительный отчет обнаружил многочисленные повреждения прямоугольной формы на различных частях самолета и посторонние предметы.
Азербайджан прекратил деятельность представительства "россотрудничества" из-за нарушения законодательства и отсутствия регистрации.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о выделении $1 млн для закупки электрооборудования для Украины. Средства будут направлены на приобретение и доставку оборудования азербайджанского производства.
Самолет AZAL, разбившийся возле Актау, был сбит российской ракетой "Панцирь-С". Азербайджанская сторона имеет фрагмент ракеты, подтвержденный международной экспертизой.
Путин подписал указ о проведении музыкального конкурса «Интервидение» в Москве в 2025 году. На проведение выделено 600 млн рублей, а участие планируют принять Китай, Беларусь и другие страны.
Премьер Венгрии заявил о намерении сохранить все деловые отношения с Россией, несмотря на противодействие ЕС. Орбан утверждает, что российские энергоносители жизненно важны для экономики Венгрии.
ЕС планирует продлить санкции против России, а Венгрия прекратит свое сопротивление этому решению. В обмен на это ЕС предоставит гарантии по энергетической безопасности блока.
Венгрия готова отказаться от блокирования санкций ЕС против России в обмен на заявление по энергетической безопасности. Дипломаты ЕС ожидают достижения компромисса на сегодняшней встрече.
Зеленский обсудил с Алиевым возможность транзита азербайджанского газа через украинскую ГТС в Европу. Украина готова быстро подписать контракты для поставок нерусского газа европейским странам.
Президент Украины провел встречу с лидерами Бельгии и Франции на экономическом форуме в Давосе. Обсудили инвестиции, поддержку экономики, развитие аграрного сектора и энергетики.
Президент Украины провел переговоры с лидерами Израиля, Азербайджана и кандидатом в канцлеры ФРГ. Обсуждались вопросы оборонной поддержки, безопасности и двустороннего сотрудничества.
Латвийский баскетболист Янис Тимма, который покончил с собой, мог быть причастен к организации договорных матчей. Его смерть могла быть связана с конфликтом с азербайджанскими букмекерами.
Президент Сербии Вучич сообщил, что Азербайджан не будет прекращать поставки газа в страну, несмотря на форс-мажорные обстоятельства. Ранее сообщалось о потере ежедневных поставок 1,7 млн кубометров газа.
Сербия потеряла ежедневные поставки 1,7 млн кубометров газа из Азербайджана из-за форс-мажорных обстоятельств. Президент Вучич сообщил, что сроки возобновления поставок пока неизвестны.
Azerbaijan Airlines временно прекращает полеты по маршруту Баку-Казань-Баку из-за регулярного закрытия воздушного пространства. Пассажиры могут получить полное возмещение или перебронировать билеты без штрафов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения является источником угрозы для региона и фашистским государством. Он подчеркнул, что фашизм должен быть уничтожен или руководством Армении, или Азербайджаном.
Бразильские следователи завершили изъятие данных из черных ящиков самолета «Азербайджанских авиалиний», потерпевшего крушение в Казахстане. Азербайджан обвиняет россию в сбивании самолета ракетой ПВО.
Президент Азербайджана обвинил рф в катастрофе самолета "Азербайджанских авиалиний" возле Актау и потребовал, чтобы виновные были наказаны.
Некоторые китайские авиаперевозчики начали избегать полетов над юго-западной частью РФ после авиакатастрофы в Казахстане. Новые маршруты в Грузию и Венгрию теперь пролегают через Азербайджан и другие регионы России.
Генпрокуратура Азербайджана сообщила о сотрудничестве с РФ по расследованию авиакатастрофы самолета Embraer 190. Следователи из четырех стран проводят масштабное расследование причин падения.
Казахстан решил отправить черные ящики поврежденного над Грозным самолета Embraer в Бразилию для расшифровки. Решение принято с учетом того, что Бразилия является страной-производителем воздушного судна.