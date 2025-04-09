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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27981 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Азербайджан призывает Армению достичь мирного соглашения, но требует уступок

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Этап Кубка мира по спортивной гимнастике: Назар Чепурный завоевал "бронзу"

Назар Чепурный завоевал бронзовую медаль в упражнениях на свободных руках на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку. Украинец получил 13,633 балла за выступление, завоевав свою 10-ю медаль на этапах Кубка мира.

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ЕС планирует продлить санкции против России, а Венгрия прекратит свое сопротивление этому решению. В обмен на это ЕС предоставит гарантии по энергетической безопасности блока.

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Венгрия готова отказаться от блокирования санкций ЕС против России в обмен на заявление по энергетической безопасности. Дипломаты ЕС ожидают достижения компромисса на сегодняшней встрече.

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Зеленский в Давосе продолжает встречи с мировыми лидерами: обсудил с оппонентом Шольца дополнительную помощь на €3 млрд

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Смерть экс-супруга певицы Седоковой: новые детали о договорных матчах

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Азербайджан из-за форс-мажора прекратил поставлять газ Сербии из-за форс-мажора

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Бразилия передала Казахстану данные черных ящиков с разбившегося самолета "Азербайджанских авиалиний"

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Некоторые китайские авиаперевозчики начали избегать полетов над юго-западной частью РФ после авиакатастрофы в Казахстане. Новые маршруты в Грузию и Венгрию теперь пролегают через Азербайджан и другие регионы России.

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"Черные ящики" самолета, разбившегося в Казахстане, будут расшифровывать в Бразилии

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