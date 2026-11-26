Американский миллиардер Тодд Боэли, который финансово поддерживал политические проекты президента США Дональда Трампа, договорился о приобретении подпадающих под санкции зарубежных активов российской нефтяной компании "Лукойл". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters, Financial Times и официальное заявление консорциума.

Стоимость активов оценивается примерно в 16 млрд долларов. В консорциум покупателей также вошла государственная инвестиционная структура США, участие которой уже вызвало критику со стороны демократов в Конгрессе.

Детали

Консорциум инвесторов во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли в среду, 25 ноября, объявил о подписании соглашения о приобретении Lukoil International GmbH. Через эту зарегистрированную в Австрии структуру российская нефтяная компания контролирует значительную часть своего зарубежного бизнеса.

В консорциум покупателей вошли:

инвестиционная компания Eldridge, которую возглавляет Боэли;

Американская корпорация финансирования международного развития (DFC);

американская инвестиционно-банковская компания Xtellus Partners;

инвестиционный холдинг Catena Investment Holding из Объединённых Арабских Эмиратов.

Сделка стала результатом переговоров, которые продолжались более года. Вместе с тем для её завершения необходимо получить окончательное одобрение Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

По словам Боэли, приобрести активы могут на срок до года. После перехода под контроль новых владельцев международный бизнес российской компании планируют переименовать.

Как будет происходить приобретение активов "Лукойла"

Особенность договорённости — её финансовая структура. Вместо традиционной покупки за денежные средства консорциум планирует приобрести зарубежные активы "Лукойла" путём обмена российских ценных бумаг стоимостью около 10 млрд долларов. Речь идёт о ценных бумагах, возможности распоряжения которыми были ограничены после начала полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году и введения западных санкций. Консорциум приобрёл такие бумаги у американских и британских инвестиционных фондов, а также банков-депозитариев.

По информации Reuters, ценные бумаги планируют разместить на специальном счёте в Объединённых Арабских Эмиратах.

Такой механизм должен учитывать санкционные ограничения в отношении российской нефтяной компании.

Оценочная стоимость международных активов "Лукойла" составляет около 16 млрд долларов, хотя их окончательная стоимость будет зависеть, в частности, от динамики мировых цен на нефть.

Какие активы российской компании могут перейти под контроль американских инвесторов

Международный бизнес "Лукойла" охватывает добычу нефти и природного газа, нефтепереработку, торговлю энергоресурсами и розничную реализацию топлива.

В частности, в портфель международных активов входят:

нефтеперерабатывающий завод «Нефтохим Бургас» в Болгарии;

нефтеперерабатывающий завод Petrotel в Румынии;

доля в нефтеперерабатывающем предприятии Zeeland Refinery в Нидерландах;

более двух тысяч автозаправочных станций в 16 странах;

нефтегазовые добывающие проекты в Казахстане, Азербайджане и других государствах;

международный нефтетрейдинговый бизнес LITASCO.

Добывающие активы международного подразделения "Лукойла" расположены в 11 странах. Совокупный объём добычи составляет около 350 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Переход этих активов под контроль нового консорциума может существенно сократить присутствие российской нефтяной компании на международных энергетических рынках.

Правительство США будет получать часть прибыли

Предполагается, что американское правительство через DFC получит долю в капитале компании, представительство в её руководящих органах, а также право на часть будущих доходов от деятельности приобретённых активов.

Вместе с тем следует понимать, что государственная структура начнёт получать прибыль после того, как частные инвесторы вернут вложенные средства и получат согласованный уровень доходности.

Участие DFC в приобретении международных активов "Лукойла" может способствовать расширению американского влияния на энергетических рынках Европы, Центральной Азии и других регионов.

Из сделки вышли инвесторы, связанные с зятем Трампа

По информации Reuters, незадолго до подписания сделки из состава консорциума вышел ряд инвесторов, имеющих деловые связи с зятем американского президента Джаредом Кушнером. В частности, речь идет о предпринимателях сирийско-катарского происхождения, братьях Аль-Хайят, а также об инвестиционной компании International Holding Company (IHC) из Абу-Даби.

Одной из возможных причин их выхода из состава консорциума называют политические риски и вероятное повышенное внимание к сделке со стороны представителей Демократической партии США. Сам Боэли не стал подробно объяснять причины изменения состава инвесторов. Вместе с тем непосредственное участие Кушнера в окончательном варианте сделки не подтверждено.

По данным Федеральной избирательной комиссии США, в 2025 году Боэли пожертвовал 1 млн долларов политическому комитету MAGA Inc, связанному с Дональдом Трампом. Ранее бизнесмен также финансово поддерживал представителей Демократической партии.

В Конгрессе США требуют остановить сделку

Объявление о договоренности по приобретению зарубежных активов российской нефтяной компании уже вызвало политический резонанс в Вашингтоне.

Ведущий представитель демократов в комитете Палаты представителей США по иностранным делам Грегори Микс 25 ноября призвал администрацию Трампа немедленно прекратить участие DFC в сделке. По мнению конгрессмена, привлечение государственной финансовой структуры к приобретению активов российской компании может быть попыткой обойти установленные Конгрессом ограничения на инвестиции DFC в россию.

Микс также обвинил администрацию в использовании государственного учреждения в интересах состоятельных предпринимателей, имеющих политические связи с американским президентом. Конгрессмен подчеркнул необходимость получить объяснения относительно участия американского правительства в сделке на фоне войны россии против Украины.

Продажу активов "Лукойла" могли обсудить во время переговоров в кремле

По информации источников Reuters, вопрос продажи международных активов "Лукойла" поднимался во время встречи российского диктатора владимира путина с посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в москве 5 сентября 2026 года. Один из собеседников агентства утверждает, что путин был заинтересован в демонстрации возможности сохранения экономических отношений между россией и США несмотря на санкционные ограничения.

Сооснователь "Лукойла" Вагит Алекперов 26 ноября прокомментировал предстоящую продажу зарубежных активов компании. По его словам, сокращение международного присутствия "Лукойла" обусловлено политическими обстоятельствами, а не добровольным решением бизнеса.

Почему "Лукойл" вынужден продавать зарубежные активы

В октябре 2025 года Министерство финансов США ввело санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний — "Лукойла" и "Роснефти". Ограничения значительно осложнили деятельность зарубежных предприятий "Лукойла", в частности проведение финансовых операций, сотрудничество с международными банками и контрагентами. После этого российская компания начала поиск покупателей своего международного бизнеса.

В ноябре 2025 года от приобретения зарубежных активов "Лукойла" отказалась международная нефтетрейдинговая компания Gunvor после возражений со стороны Министерства финансов США. В январе 2026 года "Лукойл" объявил о достижении договоренности с американской инвестиционной компанией Carlyle Group. Однако эта сделка также не была завершена.

Согласно требованиям OFAC, продажа международных активов российской компании должна предусматривать прекращение их связей с находящимся под санкциями "Лукойлом", блокировку причитающихся российской стороне средств и недопущение получения ею необоснованной финансовой выгоды.

19 ноября 2026 года американский регулятор продлил до 19 декабря срок действия разрешения на проведение переговоров по продаже международных активов "Лукойла" и заключение условных договоров. Однако это разрешение не предусматривает автоматического одобрения перехода права собственности. Для завершения сделки консорциуму Боэли необходимо получить отдельное разрешение американского регулятора.

Дополнение

В случае завершения сделка может стать одним из наиболее масштабных случаев утраты российским бизнесом контроля над зарубежными активами вследствие западных санкций, введённых после начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Для Соединённых Штатов приобретение международного бизнеса "Лукойла" открывает возможности для усиления влияния на мировом энергетическом рынке. Для россии это будет означать сокращение присутствия в стратегических секторах экономики других государств.

В то же время эффективность сделки как инструмента санкционного давления будет зависеть от окончательных условий её одобрения и механизмов, которые должны исключить возможность получения российской стороной доступа к заблокированным активам.

Напомним

Ранее УНН писал о том, что США разрешили "Лукойлу" продолжить работу за рубежом несмотря на санкции.