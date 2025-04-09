Федеральная избирательная комиссия

По итогам подсчета 100% голосов блок ХДС/ХСС получил 28,6% на выборах в Бундестаг. На втором месте "Альтернатива для Германии" с
20,8%, СДПГ - третья с 16,4%.
Илон Маск инвестировал 288 миллионов долларов в избирательную кампанию Трампа и других республиканцев. После победы миллиардер
возглавил новый "Департамент эффективности правительства" и увеличил свое состояние.
Избранный президент США Дональд Трамп собрал более 170 млн долларов на предстоящую инаугурацию, что вдвое больше Байдена. Крупные
технологические компании, включая Amazon и Meta, пожертвовали по миллиону долларов.
Вице-президент США Камала Харрис официально присоединилась к президентской гонке. В предвыборном ролике она подчеркнула важность
верховенства права и свободы, косвенно критикуя своего конкурента Дональда Трампа.
Избирательная кампания Трампа обвинила Камалу Харрис в нарушении закона о финансировании, - якобы она получила контроль над $91
млн. Представитель Харрис назвал жалобу необоснованной.