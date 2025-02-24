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Блок Мерца официально победил на парламентских выборах в Германии

Блок Мерца официально победил на парламентских выборах в Германии

Киев  •  УНН

 • 7424 просмотра

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По итогам подсчета 100% голосов блок ХДС/ХСС получил 28,6% на выборах в Бундестаг. На втором месте "Альтернатива для Германии" с 20,8%, СДПГ - третья с 16,4%.

Блок Христианско-демократических и Христианско-социальных союзов (ХДС/ХСС), фаворитом которого является Фридрих Мерц, одержал победу на досрочных парламентских выборах в Германии, набрал 28,5% голосов. Об этом сообщает Федеральная избирательная комиссия Германии, подсчитавшая все 100% голосов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта ведомства.

Детали

В понедельник, 24 февраля, Федеральная избирательная комиссия Германии подсчитала все 100% голосов на выборах в Парламент страны.

Отмечается, что победу с результатом 28,6% одержал блок ХДС/ХСС, возглавляемый Фридрихом Мерцом. Второе место заняла пророссийская ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (20,8%). Замкнула тройку лидеров Социал-демократическая партия Германии действующего канцлера Олафа Шольца (16,4%).

Также в Бундестаге будут представлены партии "Зеленые" и "Левые", которые получили соответственно 11,6% и 8,8%. Другие политсилы не преодолели 5-процентный проходной барьер.

Таким образом, ХДС/ХСС не удастся создать коалицию в парламенте, не заручившись поддержкой других партий.

Напомним

Кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц планирует сформировать новое федеральное правительство до 20 апреля. Политик добавил, что если бы было сформировано двухпартийное коалиционное правительство, процесс мог бы проходить быстрее. Он также подчеркнул, что готов вести переговоры со всеми партиями демократического центра.

Мерц после победы на выборах в Германии обещает «сделать Европу независимой от США»23.02.25, 23:57 • 14944 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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