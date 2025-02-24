Блок Мерца офіційно переміг на парламентських виборах у Німеччині
Київ • УНН
За підсумками підрахунку 100% голосів блок ХДС/ХСС отримав 28,6% на виборах до Бундестагу. На другому місці "Альтернатива для Німеччини" з 20,8%, СДПН – третя з 16,4%.
Блок Християнсько-демократичних та Християнсько-соціальних спілок (ХДС/ХСС), фаворитом якого є Фрідріх Мерц, здобув перемогу на дострокових парламентських виборах у Німеччині, набрав 28,5% голосів. Про це повідомляє Федеральна виборча комісія Німеччини, яка підрахувала усі 100% голосів. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані сайту відомства.
Деталі
У понеділок, 24 лютого, Федеральна виборча комісія Німеччини підрахувала всі 100% голосів на виборах до Парламенту країни.
Зазначається, що перемогу з результатом 28,6% здобув блок ХДС/ХСС, очолюваний Фрідріхом Мерцем. Друге місце посіла проросійська ультраправа партія Альтернатива для Німеччини (20,8%). Замкнула трійку лідерів Соціал-демократична партія Німеччини чинного канцлера Олафа Шольца (16,4%).
Також у Бундестазі будуть представлені партії "Зелені" та "Ліві", які отримали відповідно 11,6% та 8,8%. Інші політсили не подолали 5-відсотковий прохідний бар'єр.
Таким чином, ХДС/ХСС не вдасться створити коаліцію в парламенті, не заручившись підтримкою інших партій.
Нагадаємо
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