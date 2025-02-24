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Блок Мерца офіційно переміг на парламентських виборах у Німеччині

Блок Мерца офіційно переміг на парламентських виборах у Німеччині

Київ • УНН

 • 27703 перегляди

За підсумками підрахунку 100% голосів блок ХДС/ХСС отримав 28,6% на виборах до Бундестагу. На другому місці "Альтернатива для Німеччини" з 20,8%, СДПН – третя з 16,4%.

Блок Християнсько-демократичних та Християнсько-соціальних спілок (ХДС/ХСС), фаворитом якого є Фрідріх Мерц, здобув перемогу на дострокових парламентських виборах у Німеччині, набрав 28,5% голосів. Про це повідомляє Федеральна виборча комісія Німеччини, яка підрахувала усі 100% голосів. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані сайту відомства.

Деталі

У понеділок, 24 лютого, Федеральна виборча комісія Німеччини підрахувала всі 100% голосів на виборах до Парламенту країни.

Зазначається, що перемогу з результатом 28,6% здобув блок ХДС/ХСС, очолюваний Фрідріхом Мерцем. Друге місце посіла проросійська ультраправа партія Альтернатива для Німеччини (20,8%). Замкнула трійку лідерів Соціал-демократична партія Німеччини чинного канцлера Олафа Шольца (16,4%).

Також у Бундестазі будуть представлені партії "Зелені" та "Ліві", які отримали відповідно 11,6% та 8,8%. Інші політсили не подолали 5-відсотковий прохідний бар'єр.

Таким чином, ХДС/ХСС не вдасться створити коаліцію в парламенті, не заручившись підтримкою інших партій.

Нагадаємо

Кандидат на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц планує сформувати новий федеральний уряд до 20 квітня. Політик додав, що якби було сформовано двопартійний коаліційний уряд, процес міг би відбуватися швидше. Він також наголосив, що готовий вести переговори з усіма партіями демократичного центру.

Мерц після перемоги на виборах у Німеччині обіцяє "зробити Європу незалежною від США"23.02.25, 23:57 • 25984 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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