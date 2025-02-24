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15 березня, 19:03 • 120219 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116721 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Мерц озвучив дату формування нового уряду Німеччини

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Переможець виборів до Бундестагу Фрідріх Мерц має намір сформувати новий федеральний уряд до 20 квітня. Лідер ХДС, чия партія отримала 29% голосів, готовий вести переговори з усіма партіями демократичного центру.

Кандидат на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц планує сформувати новий федеральний уряд до 20 квітня. Його партія отримала перше місце на парламентських виборах. Політика цитує суспільний мовник Tagesschau та видання n-tv.de, передає УНН.

Деталі

Лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц заявив, що планує сформувати новий уряд Німеччини до Великодня (20 квітня). 

До Великодня залишилося трохи менш як вісім тижнів, і я думаю, що цього часу має бути достатньо, щоб сформувати уряд у Німеччині

- сказав він під час круглого столу в Берліні.

Політик додав, що якби було сформовано двопартійний коаліційний уряд, процес міг би проходити швидше. Він також підкреслив, що готовий вести переговори з усіма партіями демократичного центру.

"Ми вже третій рік перебуваємо в рецесії, і ми повинні з неї вийти", - зазначив Мерц.

Нагадаємо

У неділю, 23 лютого, у Німеччині відбулися дострокові вибори до Бундестагу. 

Президент України привітав лідера ХДС/ХСС Фрідріха Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу, де партія отримала 29% голосів. Зеленський наголосив на важливості подальшої співпраці між країнами для захисту та зміцнення Європи.

Німеччина, вибори до бундестагу: Шольц визнав поразку та привітав Мерца з перемогою 23.02.25, 20:17 • 26098 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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