Мерц озвучив дату формування нового уряду Німеччини
Київ • УНН
Переможець виборів до Бундестагу Фрідріх Мерц має намір сформувати новий федеральний уряд до 20 квітня. Лідер ХДС, чия партія отримала 29% голосів, готовий вести переговори з усіма партіями демократичного центру.
Кандидат на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц планує сформувати новий федеральний уряд до 20 квітня. Його партія отримала перше місце на парламентських виборах. Політика цитує суспільний мовник Tagesschau та видання n-tv.de, передає УНН.
Деталі
Лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц заявив, що планує сформувати новий уряд Німеччини до Великодня (20 квітня).
До Великодня залишилося трохи менш як вісім тижнів, і я думаю, що цього часу має бути достатньо, щоб сформувати уряд у Німеччині
Політик додав, що якби було сформовано двопартійний коаліційний уряд, процес міг би проходити швидше. Він також підкреслив, що готовий вести переговори з усіма партіями демократичного центру.
"Ми вже третій рік перебуваємо в рецесії, і ми повинні з неї вийти", - зазначив Мерц.
Нагадаємо
У неділю, 23 лютого, у Німеччині відбулися дострокові вибори до Бундестагу.
Президент України привітав лідера ХДС/ХСС Фрідріха Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу, де партія отримала 29% голосів. Зеленський наголосив на важливості подальшої співпраці між країнами для захисту та зміцнення Європи.
Німеччина, вибори до бундестагу: Шольц визнав поразку та привітав Мерца з перемогою 23.02.25, 20:17 • 26098 переглядiв