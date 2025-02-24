Мерц озвучил дату формирования нового правительства Германии
Киев • УНН
Победитель выборов в Бундестаг Фридрих Мерц намерен сформировать новое федеральное правительство до 20 апреля. Лидер ХДС, чья партия получила 29% голосов, готов вести переговоры со всеми партиями демократического центра.
Кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц планирует сформировать новое федеральное правительство до 20 апреля. Его партия получила первое место на парламентских выборах. Политика цитирует общественный вещатель Tagesschau и издание n-tv.de, передает УНН.
Детали
Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что планирует сформировать новое правительство Германии до Пасхи (20 апреля).
До Пасхи осталось чуть меньше восьми недель, и я думаю, что этого времени должно быть достаточно, чтобы сформировать правительство в Германии
Политик добавил, что если бы было сформировано двухпартийное коалиционное правительство, процесс мог бы проходить быстрее. Он также подчеркнул, что готов вести переговоры с всеми партиями демократического центра.
"Мы уже третий год находимся в рецессии, и мы должны из нее выйти", - отметил Мерц.
Напомним
В воскресенье, 23 февраля, в Германии состоялись досрочные выборы в Бундестаг.
Президент Украины поздравил лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца с победой на выборах в Бундестаг, где партия получила 29% голосов. Зеленский отметил важность дальнейшего сотрудничества между странами для защиты и укрепления Европы.
Германия, выборы в бундестаг: Шольц признал поражение и поздравил Мерца с победой 23.02.25, 20:17 • 17590 просмотров