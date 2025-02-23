Німеччина голосує на дострокових виборах: чотири кандидати змагаються за владу

У Німеччині відкрились виборчі дільниці для дострокових виборів до Бундестагу. Про це повідомляє AP, передає УНН.

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У неділю Німеччина обирає нового лідера на виборах, що проходять на сім місяців раніше від запланованого терміну. Чотири політики претендують на ключову посаду в державі: чинний глава уряду, представник опозиції, віце-канцлер та, вперше, кандидат від ультраправих сил.

Передвиборча кампанія розгортається на тлі політичної нестабільності після розпаду коаліції на чолі з Олафом Шольцом.

Це лише четвертий випадок у сучасній історії Німеччини, коли парламент достроково припиняє свої повноваження відповідно до конституції.

Головні претенденти на посаду канцлера:

Олаф Шольц – чинний канцлер, представник соціал-демократів.

Фрідріх Мерц – лідер консервативного блоку.

Роберт Хабек – віце-канцлер, висунутий "Зеленими".

Еліс Вайдель – кандидатка від ультраправої партії AfD.

По всій країні вже відкриті виборчі дільниці, і громадяни активно беруть участь у процесі. З огляду на особливості виборчої системи, жодна партія, за даними соціологічних опитувань, не зможе отримати абсолютну більшість. Це означає, що майбутній уряд, ймовірно, буде сформований шляхом коаліційних переговорів.

Після закриття дільниць у неділю будуть оприлюднені попередні результати екзит-полів, а остаточні офіційні дані очікуються вже вранці понеділка.

Нагадаємо

Дані результати голосування можуть вплинути на допомогу Україні, політику щодо біженців та позицію Берліна у війні з росією.

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