Роберт Хабек заявив, що коментарі Ілона Маска щодо нульових мит є проявом страху. Він закликав Маска вимагати від Трампа припинити торговельну війну.
Франція та Німеччина наполягають на агресивній відповіді ЄС на нові тарифи США, розглядаючи націлювання на американські технології та послуги для захисту інтересів Євросоюзу.
Німецький уряд вивчає можливості запобігти введенню в експлуатацію "Північних потоків". За даними Bild, між США та росією ведуться таємні переговори щодо купівлі американськими інвесторами пошкодженого газопроводу.
Роберт Габек закликав Німеччину та ЄС терміново надати мільярдну допомогу Україні. Віцеканцлер наполягає на виділенні 3 млрд євро для закупівлі систем протиповітряної оборони.
На дострокових виборах до Бундестагу 2025 року зафіксовано високу явку виборців - 52% до середини дня. За посаду канцлера змагаються чотири кандидати, включаючи чинного главу уряду Шольца.
У Німеччині розпочалися дострокові вибори до Бундестагу, які проходять на сім місяців раніше запланованого терміну. За посаду канцлера змагаються чинний глава уряду Шольц, опозиціонер Мерц, віце-канцлер Хабек та ультраправа Вайдель.
Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив про загрозу європейській демократії через залежність від "технологічних олігархів". Він закликав створити власну європейську комунікаційну платформу замість X.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що майбутнє країни вирішуватимуть громадяни, а не власники соцмереж. Віце-канцлер Хабек звинуватив Маска у спробі послабити Європу заради бізнес-інтересів.
Олаф Шольц постане перед вотумом довіри у Бундестазі, який він імовірно програє через розпад коаліції. Дострокові вибори нового канцлера заплановані на 23 лютого, головним конкурентом стане Фрідріх Мерц.
Канцлер Німеччини не обговорював постачання ракет Taurus з путіним під час телефонної розмови. Шольц консультувався щодо цього питання лише з Зеленським та союзниками по НАТО, пише Bild.
Віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек заявив про намір переглянути рішення Шольца щодо TAURUS, якщо стане канцлером. Раніше аналогічну обіцянку дав кандидат від ХДС Фрідріх Мерц.
Роберт Габек став кандидатом у канцлери від партії Зелених, отримавши 96,5% голосів на партійній конференції. Він проведе передвиборчу кампанію разом з Анналеною Бербок, а партія може розраховувати на 12% голосів виборців.
Міністерство економіки Німеччини наказало Deutsche Energy Terminal відмовитися від поставок російського СПГ. Рішення ухвалено після повідомлення про заплановане постачання газу з рф у термінал Брунсбюттеля.
Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив про готовність співпрацювати з усіма партіями після розпаду "світлофорної" коаліції. Він планує боротися за посаду канцлера на дострокових виборах 23 лютого.
Роберт Габек не зміг повернутися з Португалії через несправність двигуна урядового літака Airbus 350-900. Це вже не перший випадок технічних проблем з урядовими літаками Німеччини.
Роберт Габек повернувся у соцмережу X та опублікував відео, де видно браслет з написом "Kanzler Era". Очікується, що він оголосить про свою кандидатуру на посаду канцлера у п'ятницю.
Німеччина зробила недостатньо для підтримки України у війні проти росії, і інші країни також можуть зробити більше, заявив віце-канцлер Німеччини Роберт Габек.
Пінхас Гольдшмідт, президент Конференції європейських рабинів і колишній головний рабин москви, отримає Міжнародну премію Карла Великого за видатний внесок в об'єднання Європи і відданість міжрелігійному обміну.
Міністр економіки Німеччини Роберт Габек зажадав, щоб Німеччина взяла на себе провідну роль у наданні військової допомоги Україні та розширила виробництво озброєнь.
Віце-канцлер Німеччини Роберт Габек запевнив Україну в надійній і тривалій підтримці з боку Німеччини.
Німецький виробник безпілотників Quantum-Systems відкриває ще один завод в Україні потужністю до 1 000 БПЛА на рік, інвестуючи до 6 мільйонів євро та працевлаштовуючи близько 100 осіб.
Віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек, який перебував з робочим візитом в Україні, був змушений сховатися в бомбосховищі в Києві через повітряну тривогу, провівши там близько півтори години.
Німеччина та Україна обговорили збільшення німецьких інвестицій в українську енергетику, транспорт, сільське господарство, виробництво критично важливих матеріалів та "зеленої" сталі, а також розвиток розподіленої генерації з використанням німецьких та українських компонентів.
Президент Зеленський зустрівся з віце-канцлером Німеччини Габеком, обговоривши оборонні потреби України, посилення протиповітряної оборони, відновлення енергетичної інфраструктури, економічну співпрацю та підготовку до майбутніх конференцій з питань відновлення України та мирних зусиль.
Німецька компанія Diehl Defense надасть Україні ще одну систему протиракетної оборони IRIS-T для посилення протиповітряної оборони, на додаток до трьох вже поставлених систем. Попередньо новий комплекс прибуде за кілька тижнів.
Німеччина розпочала глобальну ініціативу під назвою "Негайні дії з протиповітряної оборони" (IAAD) для усунення прогалин у протиповітряній обороні України, закликаючи союзників і партнерів надати системи протиповітряної оборони для захисту українських міст, військ і критично важливої інфраструктури.
Віце-канцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек відвідав Київ без попередження, щоб обговорити надання довгострокової підтримки, екстреної допомоги енергетичній інфраструктурі України та посилення співпраці в таких галузях, як оборонна промисловість.
Міністр економіки Німеччини Роберт Габек під час свого візиту до Вашингтона закликав США надати Україні більше фінансової допомоги.
Львівські митники виявили в мікроавтобусі, що їхав з Польщі, 34 незадекларовані системи супутникового інтернету Starlink вартістю 1 мільйон гривень.