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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23500 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 147922 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 134221 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 131068 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 131938 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194932 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77255 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Маск демонструє ознаки слабкості та страху через коментарі щодо нульових мит: віце-канцлер Німеччини

Роберт Хабек заявив, що коментарі Ілона Маска щодо нульових мит є проявом страху. Він закликав Маска вимагати від Трампа припинити торговельну війну.

Новини Світу • 7 квітня, 14:23 • 11037 перегляди

Німеччина та Франція наполягають на більш агресивній відповіді на нові тарифи США – Bloomberg

Франція та Німеччина наполягають на агресивній відповіді ЄС на нові тарифи США, розглядаючи націлювання на американські технології та послуги для захисту інтересів Євросоюзу.

Економіка • 3 квітня, 12:25 • 9622 перегляди

Німеччина готується протидіяти таємним переговорам США та рф щодо "Північного потоку"

Німецький уряд вивчає можливості запобігти введенню в експлуатацію "Північних потоків". За даними Bild, між США та росією ведуться таємні переговори щодо купівлі американськими інвесторами пошкодженого газопроводу.

Новини Світу • 5 березня, 10:01 • 19333 перегляди

Віцеканцлер Німеччини вимагає швидкого надання трьох мільярдів євро для оборони України

Роберт Габек закликав Німеччину та ЄС терміново надати мільярдну допомогу Україні. Віцеканцлер наполягає на виділенні 3 млрд євро для закупівлі систем протиповітряної оборони.

Війна • 1 березня, 13:45 • 32607 перегляди

Рекордна явка на дострокових виборах у Німеччині: 52% виборців до полудня

На дострокових виборах до Бундестагу 2025 року зафіксовано високу явку виборців - 52% до середини дня. За посаду канцлера змагаються чотири кандидати, включаючи чинного главу уряду Шольца.

Новини Світу • 23 лютого, 16:17 • 30158 перегляди

Німеччина голосує на дострокових виборах: чотири кандидати змагаються за владу

У Німеччині розпочалися дострокові вибори до Бундестагу, які проходять на сім місяців раніше запланованого терміну. За посаду канцлера змагаються чинний глава уряду Шольц, опозиціонер Мерц, віце-канцлер Хабек та ультраправа Вайдель.

Новини Світу • 23 лютого, 08:00 • 79144 перегляди

У Німеччині закликали ЄС позбутися залежності від Маска і створити власний аналог мережі Х

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив про загрозу європейській демократії через залежність від "технологічних олігархів". Він закликав створити власну європейську комунікаційну платформу замість X.

Новини Світу • 18 лютого, 09:02 • 23369 перегляди

Олаф Шольц відповів на політичні заяви Ілона Маска

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що майбутнє країни вирішуватимуть громадяни, а не власники соцмереж. Віце-канцлер Хабек звинуватив Маска у спробі послабити Європу заради бізнес-інтересів.

Новини Світу • 31 грудня, 14:30 • 21537 перегляди

Сьогодні в Бундестазі обговорять вотум довіри Шольцу: Німеччина може піти на вибори 23 лютого

Олаф Шольц постане перед вотумом довіри у Бундестазі, який він імовірно програє через розпад коаліції. Дострокові вибори нового канцлера заплановані на 23 лютого, головним конкурентом стане Фрідріх Мерц.

Новини Світу • 16 грудня, 09:24 • 15475 перегляди

Шольц не обговорював Taurus з путіним: що відомо про секретні переговори

Канцлер Німеччини не обговорював постачання ракет Taurus з путіним під час телефонної розмови. Шольц консультувався щодо цього питання лише з Зеленським та союзниками по НАТО, пише Bild.

Війна • 19 листопада, 09:40 • 15360 перегляди

Кандидат у канцлери Німеччини від "зелених" пообіцяв Україні TAURUS

Віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек заявив про намір переглянути рішення Шольца щодо TAURUS, якщо стане канцлером. Раніше аналогічну обіцянку дав кандидат від ХДС Фрідріх Мерц.

Війна • 18 листопада, 08:26 • 19181 перегляди

Німецька партія Зелених обрала Роберта Габека своїм кандидатом у канцлери

Роберт Габек став кандидатом у канцлери від партії Зелених, отримавши 96,5% голосів на партійній конференції. Він проведе передвиборчу кампанію разом з Анналеною Бербок, а партія може розраховувати на 12% голосів виборців.

Новини Світу • 17 листопада, 16:35 • 24700 перегляди

Німеччина вимагає від своїх портів не приймати російський газ - FT

Міністерство економіки Німеччини наказало Deutsche Energy Terminal відмовитися від поставок російського СПГ. Рішення ухвалено після повідомлення про заплановане постачання газу з рф у термінал Брунсбюттеля.

Економіка • 14 листопада, 14:30 • 17902 перегляди

Майбутній кандидат у канцлери Німеччини від Зелених готовий до коаліції з усіма партіями

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек заявив про готовність співпрацювати з усіма партіями після розпаду "світлофорної" коаліції. Він планує боротися за посаду канцлера на дострокових виборах 23 лютого.

Новини Світу • 13 листопада, 09:55 • 18673 перегляди

Віцеканцлер Німеччини не зміг вилетіти з Лісабона через поломку нового урядового літака

Роберт Габек не зміг повернутися з Португалії через несправність двигуна урядового літака Airbus 350-900. Це вже не перший випадок технічних проблем з урядовими літаками Німеччини.

Новини Світу • 13 листопада, 07:38 • 18171 перегляди

Роберт Габек натякає на свою кандидатуру на пост канцлера Німеччини через браслет у стилі Тейлор Свіфт

Роберт Габек повернувся у соцмережу X та опублікував відео, де видно браслет з написом "Kanzler Era". Очікується, що він оголосить про свою кандидатуру на посаду канцлера у п'ятницю.

Новини Світу • 8 листопада, 14:01 • 15616 перегляди

Віцеканцлер Німеччини Габек заявив про недостатню підтримку України: закликає до більшої допомоги

Німеччина зробила недостатньо для підтримки України у війні проти росії, і інші країни також можуть зробити більше, заявив віце-канцлер Німеччини Роберт Габек.

Війна • 13 травня, 13:47 • 18957 перегляди

Колишній головний рабин москви отримає Міжнародну премію Карла Великого

Пінхас Гольдшмідт, президент Конференції європейських рабинів і колишній головний рабин москви, отримає Міжнародну премію Карла Великого за видатний внесок в об'єднання Європи і відданість міжрелігійному обміну.

Новини Світу • 9 травня, 09:51 • 22970 перегляди

Віцеканцлер ФРН після рішення США наполягає на подальшій німецькій допомозі Україні і хоче збільшити виробництво зброї

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек зажадав, щоб Німеччина взяла на себе провідну роль у наданні військової допомоги Україні та розширила виробництво озброєнь.

Війна • 22 квітня, 10:00 • 22660 перегляди

Віцеканцлер ФРН Габек пообіцяв Україні подальшу підтримку Німеччини

Віце-канцлер Німеччини Роберт Габек запевнив Україну в надійній і тривалій підтримці з боку Німеччини.

Війна • 19 квітня, 14:00 • 21638 перегляди

Німецький виробник БПЛА відкриває ще один завод в Україні

Німецький виробник безпілотників Quantum-Systems відкриває ще один завод в Україні потужністю до 1 000 БПЛА на рік, інвестуючи до 6 мільйонів євро та працевлаштовуючи близько 100 осіб.

Війна • 19 квітня, 10:48 • 62176 перегляди

Півтори години у бомбосховищі: віцеканцлер Німеччини спускався в укриття в Києві через повітряну тривогу

Віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек, який перебував з робочим візитом в Україні, був змушений сховатися в бомбосховищі в Києві через повітряну тривогу, провівши там близько півтори години.

Війна • 19 квітня, 10:10 • 19394 перегляди

Україна і Німеччина обговорили інвестиції, видобуток літію, графіту, титану та нікелю

Німеччина та Україна обговорили збільшення німецьких інвестицій в українську енергетику, транспорт, сільське господарство, виробництво критично важливих матеріалів та "зеленої" сталі, а також розвиток розподіленої генерації з використанням німецьких та українських компонентів.

Економіка • 19 квітня, 07:30 • 44912 перегляди

Відновлення енергоінфраструктури та залучення німецької допомоги: Зеленський поговорив віцеканцлером ФРН

Президент Зеленський зустрівся з віце-канцлером Німеччини Габеком, обговоривши оборонні потреби України, посилення протиповітряної оборони, відновлення енергетичної інфраструктури, економічну співпрацю та підготовку до майбутніх конференцій з питань відновлення України та мирних зусиль.

Війна • 18 квітня, 18:40 • 103009 перегляди

Виробник ЗРК IRIS-T обіцяє невдовзі передати Україні ще одну систему ППО

Німецька компанія Diehl Defense надасть Україні ще одну систему протиракетної оборони IRIS-T для посилення протиповітряної оборони, на додаток до трьох вже поставлених систем. Попередньо новий комплекс прибуде за кілька тижнів.

Війна • 18 квітня, 10:24 • 30630 перегляди

ФРН розіслала листи союзникам з проханням надати Україні системи ППО

Німеччина розпочала глобальну ініціативу під назвою "Негайні дії з протиповітряної оборони" (IAAD) для усунення прогалин у протиповітряній обороні України, закликаючи союзників і партнерів надати системи протиповітряної оборони для захисту українських міст, військ і критично важливої інфраструктури.

Війна • 18 квітня, 07:40 • 20830 перегляди

Віцеканцлер Німеччини Габек прибув з неанонсованим візитом до Києва

Віце-канцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек відвідав Київ без попередження, щоб обговорити надання довгострокової підтримки, екстреної допомоги енергетичній інфраструктурі України та посилення співпраці в таких галузях, як оборонна промисловість.

Економіка • 18 квітня, 05:57 • 108016 перегляди

Віцеканцлер Німеччини закликав США збільшити допомогу Україні

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек під час свого візиту до Вашингтона закликав США надати Україні більше фінансової допомоги.

Війна • 7 березня, 14:35 • 21707 перегляди

На львівській митниці знайшли 34 незадекларованих старлінків на 1 млн грн

Львівські митники виявили в мікроавтобусі, що їхав з Польщі, 34 незадекларовані системи супутникового інтернету Starlink вартістю 1 мільйон гривень.

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