Роберт Хабек

Німецький виробник БПЛА відкриває ще один завод в Україні

Німецький виробник безпілотників Quantum-Systems відкриває ще один завод в Україні потужністю до 1 000 БПЛА на рік, інвестуючи до 6 мільйонів євро та працевлаштовуючи близько 100 осіб.