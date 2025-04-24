Німеччина оголошує, що не досягне зростання ВВП вище 0% у 2025 році

В уряді ФРН підтвердили, що економіка країни зіткнулася з серйозними проблемами. Зростання економіки припинилося, а валовий внутрішній продукт (ВВП) у 2025 році, за прогнозами фахівців, залишиться на місці.

Передає УНН із посиланням на Financial Times.

Деталі

Німеччина переглянула прогноз зростання валового внутрішнього продукту в бік зниження.

Німецька економіка знову зіткнулася з серйозними проблемами - зазначив Роберт Хабек, міністр економіки.

В уряді ФРН підтвердили стагнацію валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2025 році після двох років рецесії.

Опублікована в четвер оцінка німецького уряду порівняна з попереднім прогнозом зростання ВВП на 0,3% у 2025 році. - пише Financial Times.

Іншими словами цього року не очікується збільшення виробленого багатства, а основна причина подібного прогнозу - вплив торговельних війн президента США Дональда Трампа на залежний від експорту виробничий сектор Німеччини.

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Торговельна політика США, загрози та запровадження тарифів безпосередньо впливають на економіку Німеччини, яка є високо орієнтованою на експорт - прокоментував міністр економіки та клімату Роберт Хабек у четвер, 24 квітня.

Це відбулося під час презентації для преси весняних прогнозів уряду ФРН.

Нові мита Трампа, прогноз МВФ та очікування Мерца

Цього місяця Трамп оголосив про 20-відсоткові "взаємні" тарифи на ЄС, але потім наклав 90-денну паузу, в результаті чого ставка блоку знизилася до універсальної 10-відсоткової ставки, поки обидві сторони ведуть переговори про остаточний рівень.

Погіршення прогнозу німецького уряду слідує за аналогічним кроком МВФ, який на цьому тижні також спрогнозував нульове зростання німецького ВВП в 2025 році.

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Але є сподівання на майбутні дії на новій керівній посаді очільника християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца.

Політик обіцяє пожвавити економіку ФРН за рахунок збільшення боргових витрат на інфраструктуру та оборону. Фрідріх Мерц наступного місяця обиратиметься на посаду канцлера Німеччини.

Нагадаємо

ХДС/ХСС і СДПН сформували коаліцію, представивши угоду з планами щодо міграції, громадянства та економіки. Мерц обіцяє сильний уряд і підтримку Україні.

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