Німеччина оголошує, що не досягне зростання ВВП вище 0% у 2025 році
Київ • УНН
Уряд Німеччини підтвердив, що економіка країни зіткнулася з серйозними проблемами, прогнозуючи нульове зростання ВВП у 2025 році. Причиною є вплив торговельних війн США на експорт.
В уряді ФРН підтвердили, що економіка країни зіткнулася з серйозними проблемами. Зростання економіки припинилося, а валовий внутрішній продукт (ВВП) у 2025 році, за прогнозами фахівців, залишиться на місці.
Передає УНН із посиланням на Financial Times.
Деталі
Німеччина переглянула прогноз зростання валового внутрішнього продукту в бік зниження.
Німецька економіка знову зіткнулася з серйозними проблемами
В уряді ФРН підтвердили стагнацію валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2025 році після двох років рецесії.
Опублікована в четвер оцінка німецького уряду порівняна з попереднім прогнозом зростання ВВП на 0,3% у 2025 році.
Іншими словами цього року не очікується збільшення виробленого багатства, а основна причина подібного прогнозу - вплив торговельних війн президента США Дональда Трампа на залежний від експорту виробничий сектор Німеччини.
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Це відбулося під час презентації для преси весняних прогнозів уряду ФРН.
Нові мита Трампа, прогноз МВФ та очікування Мерца
Цього місяця Трамп оголосив про 20-відсоткові "взаємні" тарифи на ЄС, але потім наклав 90-денну паузу, в результаті чого ставка блоку знизилася до універсальної 10-відсоткової ставки, поки обидві сторони ведуть переговори про остаточний рівень.
Погіршення прогнозу німецького уряду слідує за аналогічним кроком МВФ, який на цьому тижні також спрогнозував нульове зростання німецького ВВП в 2025 році.
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Але є сподівання на майбутні дії на новій керівній посаді очільника християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца.
Політик обіцяє пожвавити економіку ФРН за рахунок збільшення боргових витрат на інфраструктуру та оборону. Фрідріх Мерц наступного місяця обиратиметься на посаду канцлера Німеччини.
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