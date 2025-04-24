Германия объявляет, что не достигнет роста ВВП выше 0% в 2025 году

В правительстве ФРГ подтвердили, что экономика страны столкнулась с серьезными проблемами. Рост экономики прекратился, а валовой внутренний продукт (ВВП) в 2025 году, по прогнозам специалистов, останется на месте.

Передает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Германия пересмотрела прогноз роста валового внутреннего продукта в сторону снижения.

Немецкая экономика снова столкнулась с серьезными проблемами - отметил Роберт Хабек, министр экономики.

В правительстве ФРГ подтвердили стагнацию валового внутреннего продукта (ВВП) в 2025 году после двух лет рецессии.

Опубликованная в четверг оценка немецкого правительства сопоставима с предыдущим прогнозом роста ВВП на 0,3% в 2025 году. - пишет Financial Times.

Другими словами, в этом году не ожидается увеличения произведенного богатства, а основная причина подобного прогноза - влияние торговых войн президента США Дональда Трампа на зависимый от экспорта производственный сектор Германии.

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"Торговая политика США, угрозы и введение тарифов напрямую влияют на экономику Германии, которая является высоко ориентированной на экспорт", — прокомментировал министр экономики и климата Роберт Хабек в четверг, 24 апреля, во время презентации прессе весенних прогнозов правительства.

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В этом месяце Трамп объявил о 20-процентных "взаимных" тарифах на ЕС, но затем наложил 90-дневную паузу, в результате чего ставка блока снизилась до универсальной 10-процентной ставки, пока обе стороны ведут переговоры об окончательном уровне.

Ухудшение прогноза немецкого правительства следует за аналогичным шагом МВФ, который на этой неделе также спрогнозировал нулевой рост немецкого ВВП в 2025 году.

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Но есть надежды на будущие действия на новой руководящей должности главы христианско-демократического союза Фридриха Мерца.

Политик обещает оживить экономику ФРГ за счет увеличения долговых расходов на инфраструктуру и оборону. Фридрих Мерц в следующем месяце будет избираться на должность канцлера Германии.

Напомним

ХДС/ХСС и СДПГ сформировали коалицию, представив соглашение с планами по миграции, гражданству и экономике. Мерц обещает сильное правительство и поддержку Украине.

Rheinmetall, KNDS и Thales объединятся для разработки нового оружия, включая танк MGCS. Проект, преемник Leopard и Leclerc, должен быть готов к 2030-м годам.