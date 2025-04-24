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Германия объявляет, что не достигнет роста ВВП выше 0% в 2025 году

Киев • УНН

 • 2300 просмотра

Правительство Германии подтвердило, что экономика страны столкнулась с серьезными проблемами, прогнозируя нулевой рост ВВП в 2025 году. Причиной является влияние торговых войн США на экспорт.

Германия объявляет, что не достигнет роста ВВП выше 0% в 2025 году

В правительстве ФРГ подтвердили, что экономика страны столкнулась с серьезными проблемами. Рост экономики прекратился, а валовой внутренний продукт (ВВП) в 2025 году, по прогнозам специалистов, останется на месте.

Передает УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Германия пересмотрела прогноз роста валового внутреннего продукта в сторону снижения. 

Немецкая экономика снова столкнулась с серьезными проблемами

- отметил Роберт Хабек, министр экономики.

В правительстве ФРГ подтвердили стагнацию валового внутреннего продукта (ВВП) в 2025 году после двух лет рецессии.

Опубликованная в четверг оценка немецкого правительства сопоставима с предыдущим прогнозом роста ВВП на 0,3% в 2025 году.

- пишет Financial Times.

Другими словами, в этом году не ожидается увеличения произведенного богатства, а основная причина подобного прогноза - влияние торговых войн президента США Дональда Трампа на зависимый от экспорта производственный сектор Германии.

Берлин сообщает об увеличении числа нападений на беженцев на фоне всплеска преступности со стороны ультраправых 22.04.25, 12:51 • 5970 просмотров

"Торговая политика США, угрозы и введение тарифов напрямую влияют на экономику Германии, которая является высоко ориентированной на экспорт", — прокомментировал министр экономики и климата Роберт Хабек в четверг, 24 апреля, во время презентации прессе весенних прогнозов правительства.

Новые пошлины Трампа, прогноз МВФ и ожидания Мерца

В этом месяце Трамп объявил о 20-процентных "взаимных" тарифах на ЕС, но затем наложил 90-дневную паузу, в результате чего ставка блока снизилась до универсальной 10-процентной ставки, пока обе стороны ведут переговоры об окончательном уровне.

Ухудшение прогноза немецкого правительства следует за аналогичным шагом МВФ, который на этой неделе также спрогнозировал нулевой рост немецкого ВВП в 2025 году. 

Франция, Британия и ФРГ пытаются подтолкнуть Украину к "сдаче территорий" - FT23.04.25, 23:46 • 10331 просмотр

Директор исследовательского института Ifo Клеменс Фюст подтвердил - немецкая экономика готовится к турбулентности

Но есть надежды на будущие действия на новой руководящей должности главы христианско-демократического союза Фридриха Мерца.

Политик обещает оживить экономику ФРГ за счет увеличения долговых расходов на инфраструктуру и оборону. Фридрих Мерц в следующем месяце будет избираться на должность канцлера Германии.

Напомним

ХДС/ХСС и СДПГ сформировали коалицию, представив соглашение с планами по миграции, гражданству и экономике. Мерц обещает сильное правительство и поддержку Украине.

Rheinmetall, KNDS и Thales объединятся для разработки нового оружия, включая танк MGCS. Проект, преемник Leopard и Leclerc, должен быть готов к 2030-м годам.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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