Берлин сообщает об увеличении числа нападений на беженцев на фоне всплеска преступности со стороны ультраправых

Берлин сообщил о заметном увеличении нападений на просителей убежища и сами приюты для беженцев на фоне резкого роста праворадикальной преступности и усиления немецкой миграционной политики. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Официальные данные, предоставленные по запросу двух местных законодателей от партии Зеленых, показали, что в 2024 году было совершено 77 нападений на просителей убежища и беженцев и восемь случаев умышленного повреждения домов, где они проживали.

Тогда как в позапрошлом году было зафиксировано 32 такие целенаправленные атаки на людей и ни одной - на жилища, сказал DPA депутат Арио Эбрахимпур Мирзаи.

В результате нападений, по официальным данным, госпитализация понадобилась 34 лицам. Среди них 16 женщин, 14 мужчин, две девушки и двое мужчин, возраст которых не сообщается.

Установлено 37 подозреваемых, 11 из которых известны полиции. Власти сообщили об отсутствии конкретных мотивов для совершенных атак.

Цзянь Омар, другой депутат от Зеленых, который добивался публикации статистики, назвал отчет "тревожным звоночком".

Мы требуем четкого плана защиты для беженцев, заметного присутствия полиции в местах проживания, находящихся под угрозой, комплексной профилактической работы и, прежде всего, политики, которая четко признает насилие правых и решительно с ним борется – сказал он.

В Берлине зарегистрировано почти 35 000 беженцев в официальных центрах приема и общежитиях, и еще 10 000 - в приютах для чрезвычайных ситуаций. В частности, в бывших аэропортах Тегель и Темпельгоф, где условия проживания часто критиковали как несоответствующие нормам.

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Официальные лица государственного управления по делам беженцев (LAF) сообщили местным СМИ, что власти имеют планы по предотвращению насилия, включая круглосуточную службу безопасности в большинстве приютов.

Дополнение

Ранее в этом месяце LAF сообщила о резком снижении количества новоприбывших в Берлин в январе и феврале - до 1761 человека, что на 35% меньше, чем за тот же период 2024 года, на фоне аналогичного снижения этих показателей в Европейском Союзе. Больше всего за указанный период в немецкую столицу прибыло беженцев из Вьетнама, Молдовы, Афганистана, Турции и Сирии.

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Что касается украинцев, которые освобождены от требований по получению убежища в Германии, также прослеживается тенденция к уменьшению количества новоприбывших. За первые два месяца года из Украины в Берлин приехали 1722 человека. Тогда как в январе и феврале 2024 года в Берлине нашли убежище 2611 граждан Украины, бежавших от российского вторжения.

Напомним

Германия временно приостанавливала прием беженцев по программе ООН из-за переговоров о новой коалиции. В 2024-2025 годах страна обязалась принять 13 100 беженцев.