В Чехии опасаются наплыва украинских ветеранов после войны: страна готовится к интеграции и рискам

Чешские власти готовятся к прибытию украинских ветеранов войны, стремящихся воссоединиться со своими семьями, которые на время войны перебрались в эту страну. Чешские чиновники обеспокоены тем, что солдаты якобы представляют угрозу безопасности, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

Учитывая, что в Чехии сейчас проживает более 380 000 украинских беженцев - большинство из них женщины и дети - официальные лица ожидают, что после окончания войны или во время перерывов в военной службе в страну прибудет больше мужчин с боевым опытом.

Страна уже готовится к возможным вызовам, особенно с точки зрения национальной безопасности и успешной интеграции тех, кто получил травму от войны.

Опираясь на опыт балканских войн, Чешская служба информации по вопросам безопасности предупредила, что послевоенный период может принести приток ветеранов, имеющих психологические травмы и, в некоторых случаях, якобы могут быть уязвимыми к криминальной вербовке.

Как и после войн в бывшей Югославии, мы должны ожидать, что многие ветераны могут приехать в Чехию, чтобы воссоединиться со своими семьями. Некоторые из них могут найти работу в организованной преступности - сказал в интервью Euractiv Czechia Ладислав Штича, представитель спецслужб страны.

По его словам, Прага должна ожидать, что у многих ветеранов будут психологические проблемы вследствие участия в боевых действиях. Штича считает, страна должна быть готовой к усилению внутренней безопасности, разработке процедур долгосрочного взаимодействия с прибывающими, и успешной интеграции их в общество.

Еще одним последствием окончания такого большого вооруженного конфликта является нелегальная торговля оружием, большое количество которого обязательно появится на черном рынке после войны - добавил он.

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Подготовка к прибытию ветеранов

Подготовка к возвращению украинских ветеранов войны уже происходит, подтвердили Euractiv Czechia в Министерстве внутренних дел Чехии.

Министерство внутренних дел уже некоторое время занимается вопросом лиц с боевым опытом из Украины, как с точки зрения возможного влияния на безопасность Чешской Республики, так и с точки зрения потребностей этих лиц для успешной адаптации и интеграции - что непосредственно связано - заявила представитель министерства Хана Мала.

С 2023 года министерство сотрудничает с Международной организацией по миграции над изучением этого вопроса и разработкой рекомендаций. В 2024 году было подписано совместное соглашение о разработке концепции "Экосистема поддержки лиц, получивших опыт участия в боевых действиях в Украине".

"В рамках исследования собираются и оцениваются данные на местах среди соответствующих субъектов", - пояснила Мала.

По ее словам, процесс предусматривает определение существующих практик и потребностей целевой группы, оценку способности системы и разработку как операционных, так и системных рекомендаций.

"Внимание уделяется не только самим лицам с боевым опытом, но и их семьям и близким родственникам, на которых также существенно влияет их приезд", - добавила она.

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Между тем чешские ученые и психологи контактируют с украинскими коллегами, пытаясь оказать лучшую поддержку украинским солдатам.

Например, чешская исследовательская группа во главе с заведующим кафедрой психиатрии и медицинской психологии Карлова университета в Праге Иржи Горачеком работает с украинскими учреждениями над проектом по лечению травм, связанных с войной, в том числе ПТСР, с помощью психоделической терапии.

Дополнение

Миллионы украинских беженцев в Европейском союзе могут оказаться под угрозой потери своего правового статуса. У правительств стран нет четкого плана, который дал бы беженцам возможность остаться в ЕС после прекращения войны россии против Украины.