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Financial Times

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The Guardian

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У Чехії побоюються напливу українських ветеранів після війни: країна готується до інтеграції та ризиків

Київ • УНН

 • 6163 перегляди

Влада Чехії готується до прибуття українських ветеранів, які хочуть возз'єднатися з родинами. Є побоювання щодо безпеки та інтеграції, але розробляються програми підтримки.

У Чехії побоюються напливу українських ветеранів після війни: країна готується до інтеграції та ризиків

Чеська влада готується до прибуття українських ветеранів війни, які прагнуть возз'єднатися зі своїми сім'ями, які на час війни перебралися до цієї країні. Чеські високопосадовці непокояться, що солдати нібито становлять загрозу безпеці, пише УНН з посиланням на Euractiv.

Деталі

З огляду на те, що в Чехії зараз проживає понад 380 000 українських біженців - більшість з них жінки і діти - офіційні особи очікують, що після закінчення війни або під час перерв у військовій службі до країни прибуде більше чоловіків з бойовим досвідом.

Країна вже готується до можливих викликів, особливо з точки зору національної безпеки та успішної інтеграції тих, хто отримав травму від війни.

Спираючись на досвід балканських війн, Чеська служба інформації з питань безпеки попередила, що післявоєнний період може принести приплив ветеранів, які мають психологічні травми і, в деяких випадках, буцімто можуть бути вразливими до кримінального вербування.

Як і після воєн у колишній Югославії, ми повинні очікувати, що багато ветеранів можуть приїхати до Чехії, щоб воз'єднатися зі своїми сім'ями. Деякі з них можуть знайти роботу в організованій злочинності

- сказав в інтерв'ю Euractiv Czechia Ладіслав Штіча, речник спецслужб країни.

За його словами, Прага повинна очікувати, що багато ветеранів матимуть психологічні проблеми внаслідок участі у бойових діях. Штіча вважає, країна повинна бути готовою до посилення внутрішньої безпеки, розробки процедур довгострокової взаємодії з тими, хто прибуває, і успішної інтеграції їх у суспільство.

Ще одним наслідком закінчення такого великого збройного конфлікту є нелегальна торгівля зброєю, велика кількість якої обов'язково з'явиться на чорному ринку після війни

- додав він.

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Підготовка до прибуття ветеранів

Підготовка до повернення українських ветеранів війни вже відбувається, підтвердили Euractiv Czechia в Міністерстві внутрішніх справ Чехії.

Міністерство внутрішніх справ вже деякий час займається питанням осіб з бойовим досвідом з України, як з точки зору можливого впливу на безпеку Чеської Республіки, так і з точки зору потреб цих осіб для успішної адаптації та інтеграції - що безпосередньо пов'язано

- заявила речниця міністерства Хана Мала.

З 2023 року міністерство співпрацює з Міжнародною організацією з міграції над вивченням цього питання та розробкою рекомендацій. У 2024 році було підписано спільну угоду про розробку концепції "Екосистема підтримки осіб, які отримали досвід участі в бойових діях в Україні".

"У рамках дослідження збираються та оцінюються дані на місцях серед відповідних суб'єктів", - пояснила Мала.

За її словами, процес передбачає визначення існуючих практик та потреб цільової групи, оцінку спроможності системи та розробку як операційних, так і системних рекомендацій.

"Увага приділяється не лише самим особам з бойовим досвідом, але й їхнім сім'ям та близьким родичам, на яких також суттєво впливає їхній приїзд", - додала вона.

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Тим часом чеські науковці та психологи контактують з українськими колегами, намагаючись надати кращу підтримку українським солдатам.

Наприклад, чеська дослідницька група на чолі з завідувачем кафедри психіатрії та медичної психології Карлового університету в Празі Іржі Горачеком працює з українськими установами над проектом з лікування травм, пов'язаних з війною, в тому числі ПТСР, за допомогою психоделічної терапії.

Доповнення

Мільйони українських біженців в Європейському союзі можуть опинитися під загрозою втрати свого правового статусу. В урядів країн немає чіткого плану, який дав би біженцям змогу залишитися в ЄС після припинення війни росії проти України.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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