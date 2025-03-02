Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ

В 2024 году из Украины выехали 500 тысяч человек, в 2025 ожидается отток еще 200 тысяч. НБУ прогнозирует возвращение мигрантов с 2026 года, но их количество уменьшается из-за адаптации за рубежом.