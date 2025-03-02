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"Важно, чтобы Украина звучала и никто о ней не забывал": Зеленский встретился с украинской общиной в Вашингтоне
Президент Украины встретился с представителями украинской общины в Вашингтонском Украинском доме. После перепалки с Трампом Зеленского ожидают в Лондоне.
В аэропорту Мюнхена из-за забастовки отменяют большинство авиарейсов
В аэропорту Мюнхена объявлена 48-часовая забастовка работников с 27 по 28 февраля. Из-за этого будет отменено большинство из 1600 запланированных рейсов, пассажирам рекомендуют проверять статус полетов.
Польша ограничивает предоставление убежища иностранцам: что известно о новом законе
Сейм Польши принял закон, позволяющий ограничить прием заявлений на международную защиту до 60 дней. Ограничения не будут касаться несовершеннолетних без сопровождения, беременных женщин и лиц с особыми потребностями.
Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины
В Германии состоятся досрочные выборы в Бундестаг, где главная борьба идет между Мерцем и Шольцем. Результаты могут повлиять на военную помощь Украине и политику в отношении украинских беженцев.
США приостановили рассмотрение иммиграционных заявок от украинцев по программам Байдена - СМИ
Администрация Трампа временно заморозила рассмотрение иммиграционных заявок от мигрантов из Украины и Латинской Америки. Решение связано с проверкой потенциальных случаев мошенничества и вопросами безопасности.
Возобновление выдачи паспортов украинским мужчинам за рубежом: сколько граждан получили документы
МВД возобновило выдачу загранпаспортов и паспортов гражданина Украины для мужчин 18-60 лет за рубежом. За первый день выдано почти 1700 заграничных и более 400 внутренних паспортов.
В Польше открылся первый совместный учебный центр НАТО и Украины
В Быдгоще заработал Центр анализа JATEC для изучения опыта российско-украинской войны. Заведение будет способствовать интеграции Украины в НАТО и внедрению изменений в стратегии Альянса.
В Берлине откроют первый "Хаб единства" для украинцев
В Берлине откроют первый Unity Hub для поддержки украинцев за рубежом. Проект предусматривает предоставление консультационной, интеграционной и культурно-образовательной помощи украинским гражданам.
Возобновление выдачи паспортов для мужчин за рубежом: миграционная служба дала разъяснения
ГМС разрешила мужчинам 18-60 лет получать паспорта за границей без дополнительных документов, если подача была до 25 апреля 2024. Автоматическая постановка на воинский учет через Минобороны.
Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
Правительство возобновляет выдачу паспортов украинцам за рубежом со следующей недели. Мужчины 18-60 лет, которые подали документы до 25 апреля в ГП «Документ», смогут получить паспорта при наличии военно-учетных документов.
Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет
В центре Мюнхена автомобиль въехал в толпу участников забастовки профсоюза "Verdi", 28 человек получили ранения. Водитель - 24-летний афганец - задержан, власти не исключают теракт.
Германия начала отказывать во въезде украинцам: кого это касается
Немецкие пограничники могут отказать во въезде украинцам, которые уже получили защиту в других странах ЕС. Безвизовый режим для краткосрочных поездок остается в силе, но нужно доказать туристическую цель визита.
Депортированные из Херсона экс-заключенные застряли в Грузии без жилья, еды и документов
Около 10 украинских экс-заключенных, депортированных из Херсона в РФ, оказались без документов в Грузии. Люди ждут «белый паспорт» от посольства Украины, оставшись без жилья и еды.
В Германии на суде россиянин признал вину в убийстве двух украинских военных
58-летний россиянин признал вину в убийстве двух украинских военных в Мурнау после спора в баре. Мотивом стало оскорбление "национальной гордости" во время дискуссии о войне в Украине.
Супруги в Германии получили пожизненное за убийство украинок ради младенца
Суд Мангейма приговорил немецких супругов к пожизненному заключению за убийство двух украинок - матери и дочери. Пара убила женщин, чтобы похитить новорожденного ребенка одной из них и выдать за своего.
Украинцы массово покидают Польшу: в чем причина
Более 1,14 миллиона украинских беженцев выбрали Германию вместо Польши для проживания. Главными причинами стали более высокие зарплаты, лучшие социальные выплаты и медицинские услуги.
Чехия изменила правила для украинских беженцев: что надо знать
Президент Чехии подписал изменения к закону о защите украинских беженцев, продлевающие их срок пребывания. Документ также запрещает предоставление гражданства россиянам и вводит уголовную ответственность за деятельность в пользу иностранных государств.
В Праге до июня может появиться центр возвращения украинских беженцев
В Праге до июня может появиться центр Unity Hub для помощи украинским беженцам с возвращением домой. Проект будут финансировать совместно Украина, МВД Чехии и ЕС.
Литва показала впечатляющие результаты интеграции украинских беженцев - данные ООН
53% украинских беженцев в Литве имеют официальную работу, а 83% детей учатся в школах. ООН выделит 10,9 млн долларов на дальнейшую поддержку 55 тысяч беженцев до 2025 года.
В Братиславе избили до смерти украинца: МИД требует расследовать и привлечь виновных к ответственности
В Братиславе умер украинец после получения тяжелых травм возле торгового центра. Подозревают, что мужчину избили охранники после попытки кражи из магазина.
Великобритания упростила визовые правила для детей из Украины
Правительство Великобритании возобновило программу "Дома для Украины", которая упрощает въезд детей к родителям-спонсорам. Дети получат вид на жительство в течение 18 месяцев с доступом к образованию и медицине.
В Германии осудили мужчину за убийство 9-летней девочки из Украины
37-летний мужчина получил пожизненный приговор за убийство 9-летней девочки из Украины в Германии. Преступник, бывший партнер матери ребенка, задушил девочку по дороге в школу после разрыва отношений.
Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
В 2024 году из Украины выехали 500 тысяч человек, в 2025 ожидается отток еще 200 тысяч. НБУ прогнозирует возвращение мигрантов с 2026 года, но их количество уменьшается из-за адаптации за рубежом.
В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
Полиция Словакии готовится депортировать гражданина Украины 1966 года рождения по обвинению в угрозе нацбезопасности. МИД Украины контролирует ситуацию и оказывает консульскую помощь задержанному.
Возвращение украинцев из-за границы: эксперт объяснила, что может сделать власть для этого
Евгения Близнюк объяснила, что власти должны разработать отдельные пакеты стимулов для различных групп беженцев. По ее словам, проще всего вернуть украинцев из Польши, Венгрии, Румынии и Болгарии из-за логистической близости.
Поляки массово поддержали новые условия выплат "800+" для украинцев
88% поляков поддерживают идею выплачивать помощь "800+" только работающим украинцам, которые платят налоги. Предложение предусматривает выплату 800 злотых на каждого ребенка до 18 лет.
Чиновники Трампа приостанавливают программы приема иммигрантов, в том числе украинцев - NYT
Министерство внутренней безопасности США издало распоряжение о приостановлении программ временного въезда иммигрантов. Решение затронет украинцев, кубинцев, венесуэльцев и других, которые имели возможность въезда по спонсорской поддержке.
Туск поддержал идею лишить денежной помощи украинцев, которые не работают
Премьер Польши Туск поддержал идею выплачивать помощь 800+ только работающим мигрантам, которые платят налоги. Предложение выдвинул мэр Варшавы Тшасковский относительно украинцев, которые официально работают в Польше.
Украинцев нет среди пострадавших во время смертоносного пожара на курорте в Турции - МИД
На турецком горнолыжном курорте Карталкая произошел масштабный пожар в отеле, унесший 66 жизней. По данным МИД Украины, среди пострадавших нет украинских граждан.
Чернышов рассказал, когда возможна отсрочка от службы при возвращении беженцев
Беженцы из Украины получат отсрочку от военной службы при трудоустройстве в критических отраслях. Правительство создает специальные центры вакансий в Украине и за рубежом для содействия возвращению граждан.