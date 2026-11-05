Участники смертельной драки в Словакии не имеют отношения к Силам обороны Украины — МИД
Киев • УНН
В отеле Тренчина погиб гражданин Украины, ещё одного задержали по подозрению в убийстве. Все фигуранты дела — гражданские.
В Министерстве иностранных дел Украины опровергли информацию о причастности военнослужащих Сил обороны к смертельному инциденту в словацком Тренчине. По данным МИД, в результате ножевых ранений в местной гостинице погиб гражданский украинец. По подозрению в совершении этого преступления задержан другой гражданин Украины, передает УНН.
В ночь на 5 ноября в гостинице "SOG" в г. Тренчине в результате ножевых ранений погиб гражданин Украины. По информации Регионального управления полиции в Тренчине, мужчина получил два колото-резаных ранения в области сердца и живота и умер от полученных травм и острой внутренней кровопотери. По подозрению в совершении этого преступления задержан другой гражданин Украины
Как отметили в министерстве, еще один гражданин, находившийся на месте инцидента, объявлен в розыск. Региональной уголовной полицией в Тренчине открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.
Все упомянутые лица — гражданские. Двое из них находились в Словакии в служебной командировке и не являются военнослужащими Сил обороны Украины. Посольство Украины в Словакии установило контакт с женой погибшего для содействия в решении вопросов, связанных с похоронами. Дело находится на контроле учреждения
Напомним
В словацком городе Тренчине в одной из гостиниц произошла драка между украинскими военнослужащими, в результате которой погиб 53-летний мужчина. Полиция задержала другого 53-летнего украинца, которого подозревают в нападении с ножом.
Утверждалось, что оба мужчины являются военнослужащими украинского авиационного подразделения, которые проходят обучение в Словакии.
Руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии УНН опроверг информацию о причастности своих военнослужащих к смертельному инциденту в городе Тренчине.