Участники смертельной драки в Словакии не имеют отношения к Силам обороны Украины — МИД

В Министерстве иностранных дел Украины опровергли информацию о причастности военнослужащих Сил обороны к смертельному инциденту в словацком Тренчине. По данным МИД, в результате ножевых ранений в местной гостинице погиб гражданский украинец. По подозрению в совершении этого преступления задержан другой гражданин Украины, передает УНН.

В ночь на 5 ноября в гостинице "SOG" в г. Тренчине в результате ножевых ранений погиб гражданин Украины. По информации Регионального управления полиции в Тренчине, мужчина получил два колото-резаных ранения в области сердца и живота и умер от полученных травм и острой внутренней кровопотери. По подозрению в совершении этого преступления задержан другой гражданин Украины - сообщили в МИД.

Как отметили в министерстве, еще один гражданин, находившийся на месте инцидента, объявлен в розыск. Региональной уголовной полицией в Тренчине открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

Все упомянутые лица — гражданские. Двое из них находились в Словакии в служебной командировке и не являются военнослужащими Сил обороны Украины. Посольство Украины в Словакии установило контакт с женой погибшего для содействия в решении вопросов, связанных с похоронами. Дело находится на контроле учреждения - добавили в министерстве.

Напомним

В словацком городе Тренчине в одной из гостиниц произошла драка между украинскими военнослужащими, в результате которой погиб 53-летний мужчина. Полиция задержала другого 53-летнего украинца, которого подозревают в нападении с ножом.

Утверждалось, что оба мужчины являются военнослужащими украинского авиационного подразделения, которые проходят обучение в Словакии.

Руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии УНН опроверг информацию о причастности своих военнослужащих к смертельному инциденту в городе Тренчине.