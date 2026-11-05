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Економіст (журнал)

У Словаччині під час бійки в готелі загинув український військовий, підозрюваного затримали

Київ • УНН

 • 2196 перегляди

У Тренчині під час бійки між українськими військовими загинув 53-річний чоловік. Поліція затримала 53-річного підозрюваного.

У Словаччині під час бійки в готелі загинув український військовий, підозрюваного затримали

У словацькому місті Тренчин в одному з готелів сталася бійка між українськими військовими, внаслідок якої загинув 53-річний чоловік. Поліція затримала іншого 53-річного українця, якого підозрюють у нападі з ножем. Про це повідомляє Plus 7 dní, пише УНН.

Деталі

За даними видання, обидва чоловіки є військовослужбовцями українського авіаційного підрозділу, які проходять навчання у Словаччині.

Потерпілий дістав тяжкі поранення грудної клітки, живота, попереку та таза. Медикам вдалося його реанімувати, однак під час транспортування до лікарні він помер.

53-річного чоловіка з відкритими ранами грудної клітки, живота, попереку та таза медики транспортували до лікарні в Тренчині на апараті штучної вентиляції легень. Під час транспортування він, на жаль, помер від отриманих травм

- повідомила речниця служби екстреної медичної допомоги Петра Клімешова.

У поліції Тренчина підтвердили, що отримали повідомлення про насильницький злочин невдовзі після опівночі 5 листопада.

Поліцейські перевірили інформацію та підтвердили подію. У зв’язку з інцидентом відповідно до закону затримали одного підозрюваного чоловіка

- повідомила речниця крайового управління поліції Петра Кленкова.

Наразі слідчі проводять необхідні процесуальні дії для з’ясування обставин злочину. Подробиць правоохоронці поки не розголошують.

Видання звернулося по коментар до керівництва готелю, де стався інцидент, та Міністерства оборони України. Їхні відповіді обіцяють опублікувати після отримання.

У Німеччині за півроку лише троє українців призовного віку попросили допомогти з поверненням в Україну - ЗМІ05.11.26, 02:49 • 5900 переглядiв

Ольга Розгон

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