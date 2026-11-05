У Словаччині під час бійки в готелі загинув український військовий, підозрюваного затримали

У словацькому місті Тренчин в одному з готелів сталася бійка між українськими військовими, внаслідок якої загинув 53-річний чоловік. Поліція затримала іншого 53-річного українця, якого підозрюють у нападі з ножем. Про це повідомляє Plus 7 dní, пише УНН.

За даними видання, обидва чоловіки є військовослужбовцями українського авіаційного підрозділу, які проходять навчання у Словаччині.

Потерпілий дістав тяжкі поранення грудної клітки, живота, попереку та таза. Медикам вдалося його реанімувати, однак під час транспортування до лікарні він помер.

53-річного чоловіка з відкритими ранами грудної клітки, живота, попереку та таза медики транспортували до лікарні в Тренчині на апараті штучної вентиляції легень. Під час транспортування він, на жаль, помер від отриманих травм

У поліції Тренчина підтвердили, що отримали повідомлення про насильницький злочин невдовзі після опівночі 5 листопада.

Поліцейські перевірили інформацію та підтвердили подію. У зв’язку з інцидентом відповідно до закону затримали одного підозрюваного чоловіка