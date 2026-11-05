В Словакии во время драки в отеле погиб украинский военнослужащий, подозреваемый задержан
Киев • УНН
В Тренчине во время драки между украинскими военнослужащими погиб 53-летний мужчина. Полиция задержала 53-летнего подозреваемого.
В словацком городе Тренчин в одном из отелей произошла драка между украинскими военнослужащими, в результате которой погиб 53-летний мужчина. Полиция задержала другого 53-летнего украинца, которого подозревают в нападении с ножом. Об этом сообщает Plus 7 dní, пишет УНН.
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По данным издания, оба мужчины являются военнослужащими украинского авиационного подразделения, которые проходят обучение в Словакии.
Пострадавший получил тяжелые ранения грудной клетки, живота, поясницы и таза. Медикам удалось его реанимировать, однако во время транспортировки в больницу он умер.
53-летнего мужчину с открытыми ранами грудной клетки, живота, поясницы и таза медики транспортировали в больницу в Тренчине на аппарате искусственной вентиляции легких. Во время транспортировки он, к сожалению, умер от полученных травм
В полиции Тренчина подтвердили, что получили сообщение о насильственном преступлении вскоре после полуночи 5 ноября.
Полицейские проверили информацию и подтвердили происшествие. В связи с инцидентом в соответствии с законом был задержан один подозреваемый мужчина
В настоящее время следователи проводят необходимые процессуальные действия для выяснения обстоятельств преступления. Правоохранители пока не разглашают подробностей.
Издание обратилось за комментарием к руководству отеля, где произошел инцидент, и Министерству обороны Украины. Их ответы обещают опубликовать после получения.
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