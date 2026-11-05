В Словакии во время драки в отеле погиб украинский военнослужащий, подозреваемый задержан

В словацком городе Тренчин в одном из отелей произошла драка между украинскими военнослужащими, в результате которой погиб 53-летний мужчина. Полиция задержала другого 53-летнего украинца, которого подозревают в нападении с ножом. Об этом сообщает Plus 7 dní, пишет УНН.

По данным издания, оба мужчины являются военнослужащими украинского авиационного подразделения, которые проходят обучение в Словакии.

Пострадавший получил тяжелые ранения грудной клетки, живота, поясницы и таза. Медикам удалось его реанимировать, однако во время транспортировки в больницу он умер.

53-летнего мужчину с открытыми ранами грудной клетки, живота, поясницы и таза медики транспортировали в больницу в Тренчине на аппарате искусственной вентиляции легких. Во время транспортировки он, к сожалению, умер от полученных травм

В полиции Тренчина подтвердили, что получили сообщение о насильственном преступлении вскоре после полуночи 5 ноября.

Полицейские проверили информацию и подтвердили происшествие. В связи с инцидентом в соответствии с законом был задержан один подозреваемый мужчина