В Германии за полгода лишь трое украинцев призывного возраста попросили помочь с возвращением в Украину — СМИ
Киев • УНН
За полгода 66 украинцев обратились в Unity Hub Berlin с вопросами о возвращении домой. Среди них было лишь трое мужчин призывного возраста.
Только трое мужчин призывного возраста обратились в Центр возвращения украинцев в Германии за полгода его работы с вопросами о добровольном возвращении. Об этом сообщает Rheinische Post, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что с момента открытия в апреле Unity Hub Berlin — консультационного центра для украинцев, желающих вернуться домой, — было зарегистрировано 66 соответствующих обращений, три запроса поступили от мужчин призывного возраста.
В свою очередь, в самом Центре уточнили, что всего начиная с апреля этого года к нему обратились почти 6 тысяч раз.
Чаще всего украинцы обращаются в Центр за информационно-консультационной поддержкой по вопросам пенсионного и социального обеспечения, оформления документов, пребывания в Германии, миграционных процедур, жилищных и карьерных вопросов
Добавим, что по состоянию на 31 мая 2026 года в Германии было зарегистрировано более 1,3 млн украинских беженцев, из них 265 804 мужчин призывного возраста.
Напомним
С 31 июля украинские мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, которые бегут от войны россии против Украины и не освобождены от военной службы, больше не могут получить временную защиту в Германии.
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