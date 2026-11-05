В Германии за полгода лишь трое украинцев призывного возраста попросили помочь с возвращением в Украину — СМИ

Только трое мужчин призывного возраста обратились в Центр возвращения украинцев в Германии за полгода его работы с вопросами о добровольном возвращении. Об этом сообщает Rheinische Post, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что с момента открытия в апреле Unity Hub Berlin — консультационного центра для украинцев, желающих вернуться домой, — было зарегистрировано 66 соответствующих обращений, три запроса поступили от мужчин призывного возраста.

В свою очередь, в самом Центре уточнили, что всего начиная с апреля этого года к нему обратились почти 6 тысяч раз.

Чаще всего украинцы обращаются в Центр за информационно-консультационной поддержкой по вопросам пенсионного и социального обеспечения, оформления документов, пребывания в Германии, миграционных процедур, жилищных и карьерных вопросов — рассказали в Unity Hub Berlin.

Добавим, что по состоянию на 31 мая 2026 года в Германии было зарегистрировано более 1,3 млн украинских беженцев, из них 265 804 мужчин призывного возраста.

Напомним

С 31 июля украинские мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, которые бегут от войны россии против Украины и не освобождены от военной службы, больше не могут получить временную защиту в Германии.

Германия продлила временную защиту для украинцев до 2028 года