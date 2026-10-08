Германия продлила временную защиту для украинцев до 2028 года
Киев • УНН
До 4 марта 2028 года Германия продлила временную защиту для украинцев. С 9 октября 2026 года для новых заявителей будет действовать исключение в отношении воинской обязанности.
8 октября срок действия временной защиты для украинских беженцев в Германии продлили до марта 2028 года. Об этом говорится в постановлении Федерального вестника законов Германии, пишет УНН.
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Постановление уже опубликовано в официальном правительственном вестнике и вступает в силу на следующий день после публикации.
В то же время предусмотрено исключение для граждан Украины, которые будут въезжать в Германию с 9 октября 2026 года и согласно украинскому законодательству являются военнообязанными.
В настоящее время в Германии проживает около 1,3 млн беженцев из Украины.
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