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Будапешт пошёл своим путём: Венгрия сохранит защиту для украинцев, подлежащих воинской обязанности

Киев • УНН

 • 496 просмотра

Венгрия сообщила Еврокомиссии, что сохраняет более широкую защиту для части украинцев, подлежащих воинской обязанности. Правила будут действовать до 4 марта 2028 года.

Будапешт пошёл своим путём: Венгрия сохранит защиту для украинцев, подлежащих воинской обязанности
Фото иллюстративное

Венгрия официально уведомила Европейскую комиссию, что и в дальнейшем будет предоставлять временную защиту части украинцев, на которых распространяются воинские обязанности в Украине. В то же время в Еврокомиссии подчеркивают наличие общего правила в отношении вновь прибывших лиц, которым украинские власти не разрешили выезд из-за их воинских обязанностей, передает УНН.

По словам представителя Еврокомиссии Маркуса Ламмерта, Венгрия решила воспользоваться нормой европейского законодательства, которая позволяет странам ЕС самостоятельно расширять перечень людей, которые могут получить временную защиту. Речь идет о статье 7 Директивы ЕС о временной защите. Она позволяет государствам-членам распространять защиту и на те категории людей, которые не охвачены общим решением Евросоюза. Ламмерт подтвердил, что Будапешт официально уведомил Еврокомиссию о таком решении.

"Как я уже говорил, государства-члены имеют возможность осуществлять свои дискреционные полномочия, когда речь идет о применении рамок решения Совета и Директивы о временной защите. Это предусмотрено статьей 7 Директивы о временной защите, и Венгрия сообщила нам в связи с этим, что они это делают", — сказал он, отвечая на вопросы украинских журналистов.

В то же время в Еврокомиссии не уточнили, будет ли отдельный подход распространяться на этнических венгров из Закарпатья. Ламмерт отметил, что этот вопрос следует адресовать непосредственно венгерским властям.

Контекст

Ранее ЕС продлил действие временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года. Но для вновь прибывших украинцев ввели новые условия. В частности, люди, имеющие воинские обязанности в Украине, должны подтвердить, что выполняют их или имеют законные основания для выезда из страны. 

Однако страны ЕС могут самостоятельно решить, что будут предоставлять защиту и более широкому кругу украинцев. Для этого они должны официально уведомить о своем решении европейские институты. Этим воспользовалась Венгрия. В постановлении правительства  №145/2026 от 4 сентября указано, что Будапешт не поддержал решение Совета ЕС о сужении круга людей, которые могут получить временную защиту.

Венгерские власти также не согласились с тем, чтобы отказывать в защите людям, которые не могут законно выехать из Украины из-за воинских обязанностей. Поэтому Венгрия решила сохранить прежние правила и в дальнейшем предоставлять временную защиту более широкому кругу украинцев. Соответствующие документы будут действовать до 4 марта 2028 года.

Напомним

Еще в конце июня 2026 года премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что страна предоставит статус беженца мужчинам из Закарпатья, которые уклоняются от призыва, даже если ЕС примет решение не предоставлять им защиту. 

Александра Василенко

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