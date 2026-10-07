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The Guardian

Будапешт пішов своїм шляхом: Угорщина збереже захист для українців із військовими обов’язками

Київ • УНН

 • 1890 перегляди

Угорщина повідомила Єврокомісію, що зберігає ширший захист для частини українців із військовими обов’язками. Правила діятимуть до 4 березня 2028 року.

Будапешт пішов своїм шляхом: Угорщина збереже захист для українців із військовими обов’язками
Фото ілюстративне

Угорщина офіційно повідомила Європейську комісію, що й надалі надаватиме тимчасовий захист частині українців, на яких поширюються військові обов’язки в Україні. Водночас у Єврокомісії наголошують на спільному правилі щодо новоприбулих осіб, яким українська влада не дозволила виїзд через їхні військові зобов’язання, передає УНН.

За словами представника Єврокомісії Маркуса Ламмерта, Угорщина вирішила скористатися нормою європейського законодавства, яка дозволяє країнам ЄС самостійно розширювати перелік людей, які можуть отримати тимчасовий захист. Йдеться про статтю 7 Директиви ЄС про тимчасовий захист. Вона дозволяє державам-членам поширювати захист і на ті категорії людей, які не охоплені загальним рішенням Євросоюзу. Ламмерт підтвердив, що Будапешт офіційно повідомив Єврокомісію про таке рішення.

"Як я вже казав, держави-члени мають можливість здійснювати свої дискреційні повноваження, коли йдеться про застосування рамок рішення Ради та Директиви про тимчасовий захист. Це передбачено статтею 7 Директиви про тимчасовий захист, і Угорщина повідомила нас з цього приводу, що вони це роблять", — сказав він, відповідаючи на запитання українських журналістів.

Водночас у Єврокомісії не уточнили, чи стосуватиметься окремий підхід етнічних угорців із Закарпаття. Ламмерт зазначив, що це питання варто адресувати безпосередньо угорській владі.

Контекст

Раніше ЄС продовжив дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Але для новоприбулих українців запровадили нові умови. Зокрема, люди, які мають військові обов’язки в Україні, повинні підтвердити, що виконують їх або мають законні підстави для виїзду з країни. 

Однак країни ЄС можуть самостійно вирішити, що надаватимуть захист і ширшому колу українців. Для цього вони мають офіційно повідомити про своє рішення європейські інституції. Цим скористалася Угорщина. У постанові уряду  №145/2026 від 4 вересня зазначено, що Будапешт не підтримав рішення Ради ЄС про звуження кола людей, які можуть отримати тимчасовий захист.

Угорська влада також не погодилася з тим, щоб відмовляти у захисті людям, які не можуть законно виїхати з України через військові обов’язки. Тому Угорщина вирішила зберегти попередні правила і надалі надавати тимчасовий захист ширшому колу українців. Відповідні документи діятимуть до 4 березня 2028 року.

Нагадаємо

Ще наприкінці червня 2026 року прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що країна надасть статус біженця чоловікам з Закарпаття, які уникають призову, навіть якщо ЄС ухвалить рішення не надавати їм захист. 

Олександра Василенко

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