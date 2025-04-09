Совет Европейского Союза

В G7 объявят о взносах в 50 млрд долл. кредита для Украины 25 октября - еврокомиссар

Партнеры по G7 25 октября объявят о взносах в 50 млрд долларов кредита для Украины. Погашение будет осуществляться за счет доходов от замороженных российских активов, а ЕС, как ожидается, выделит 35 млрд евро.