Совет Европейского Союза

Алексей Чернышов заявил, что изменение статуса украинцев за границей возможно только после наступления длительного мира. Действие Директивы о временной защите продлено до марта 2026.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддерживает €20-миллиардное финансирование Украине.
Премьер-министры Украины и Польши провели разговор об оборонном сотрудничестве и развитии пограничной инфраструктуры. Польша предоставила Украине 46-й пакет военной помощи и поддержит евроинтеграцию во время председательства в ЕС.
Совет ЕС официально продлил экономические санкции против России до 31 июля 2025 года. Ограничения охватывают торговлю, финансы, энергетику, технологии и другие секторы.
Чешская Республика подготовила неофициальный документ по поэтапной интеграции Украины и Молдовы во внутренний рынок ЕС. План охватывает сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, телекоммуникациях и уже поддержан 8 странами-членами.
Зеленский рассказал об амбициозных планах по евроинтеграции во время польского и датского председательства в Совете ЕС. Украина стремится открыть 5-6 переговорных кластеров о вступлении в ЕС в течение года.
Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия и Украина поддержали санкции ЕС против беларуси. Ограничения касаются 26 граждан и 2 юрлиц из-за причастности к агрессии рф.
Совет ЕС добавил 15 новых лиц в санкционный список Венесуэлы и продлил ограничения до 2026 года. Всего под санкциями находятся 69 человек, которым заморожены активы и запрещен въезд в ЕС.
Польша не пригласила венгерского посла на церемонию начала председательства в ЕС из-за предоставления убежища подозреваемому экс-заместителю министра. Венгерский министр Сийярто назвал это решение "жалким и по-детски".
Урсула фон дер Ляйен не сможет присутствовать на инаугурационном заседании в связи с председательством Польши в Совете ЕС. Заседание Еврокомиссии в Гданьске, запланированное на 9-10 января, перенесут на другую дату.
The Ministry of Foreign Affairs of Ukraine outlined three key areas of cooperation with Poland during its presidency of the EU Council. Sybiga expects an increase in military support, sanctions pressure, and acceleration of European integration.
Польша начала шестимесячное председательство в Совете ЕС, сменив Венгрию. Новый председатель сосредоточится на вопросах обороны и безопасности, а также будет способствовать решению спорных вопросов в европейском законодательстве.
После вступления в Шенгенскую зону с 2025 года Румыния закроет 30 наземных пунктов пропуска на границах с Венгрией и Болгарией. Страна усилит меры безопасности из-за рисков нелегальной миграции.
Зеленский заявил об амбициозных планах открыть все шесть кластеров переговоров с ЕС в 2025 году. Стефанишина подтвердила положительную динамику и возможность открытия первых 15 переговорных разделов в первом полугодии 2025 года.
Совет ЕС утвердил 15-й пакет санкций против россии. Новые ограничительные меры направлены на ослабление возможностей рф вести агрессивную войну против Украины.
Совет ЕС принял решение об отмене контроля на сухопутных границах с Болгарией и Румынией с 1 января 2025 года. Страны уже являются частью Шенгенской зоны по воздуху и морю с марта 2024 года.
Вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что Польша не предоставила конкретики относительно евроинтеграции Украины во время своего будущего председательства в Совете ЕС. Польское руководство планирует сосредоточиться на вопросах безопасности.
Польский премьер Дональд Туск заявил о вероятности начала мирных переговоров по Украине зимой. Польша стремится играть ключевую роль в урегулировании конфликта и проведет ряд важных встреч.
Украина и ЕС подписали соглашение о макрофинансовой помощи до 35 млрд евро. Погашение кредита планируется осуществлять за счет прибылей от замороженных активов РФ в ЕС.
Еврокомиссия одобрила ежегодный Пакет расширения с оценкой прогресса Украины на пути в ЕС. При условии выполнения всех требований, переговоры по кластерам могут начаться в 2025 году.
Финляндия вводит специальные лицензии на экспорт компонентов боеприпасов для предотвращения их попадания в РФ. Проект закона находится на рассмотрении до 28 ноября 2024 года.
Совет ЕС принял пакет помощи Украине, включающий 35 млрд евро макрофинансовой помощи и механизм поддержки погашения кредитов на 45 млрд евро. Средства будут поступать из доходов от замороженных российских активов.
Партнеры по G7 25 октября объявят о взносах в 50 млрд долларов кредита для Украины. Погашение будет осуществляться за счет доходов от замороженных российских активов, а ЕС, как ожидается, выделит 35 млрд евро.
Президент подписал закон о приближении процедуры банкротства к европейским стандартам. Закон вводит превентивную реструктуризацию и имплементирует Директиву ЕС 2019/1023 в украинское законодательство.
Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение нового транша в рамках программы Ukraine Facility до конца года. Общий объем программы составляет 50 млрд евро на 2024-2027 годы, из которых уже выделено более 12 млрд.
Киев серьезно рассматривает вариант восстановления собственных запасов ядерного оружия. Зеленский заявил, что безопасность Украины может обеспечить либо членство в НАТО, либо ядерное оружие.
Еврокомиссар по энергетике объявила о выделении 3 млн евро для мониторинговых миссий МАГАТЭ на АЭС Украины. Средства также могут быть использованы для работы на критически важных подстанциях, поскольку российские атаки создают угрозы для ядерной безопасности.
ЕС планирует изменить правила отсылки мигрантов без права на пребывание. Новый закон должен упорядочить процесс депортации и обязать страны-члены сотрудничать в этом вопросе.
Боррель призвал усилить контроль за экспортом микроэлектроники в третьи страны, откуда она попадает в РФ. В российском оружии находят западные компоненты, что требует более эффективного санкционного режима.
ЕС ввел санкции против 7 человек и 7 организаций Ирана за передачу ракет и беспилотников России. Ограничения включают замораживание активов и запрет въезда в ЕС для причастных к поставкам оружия.