Санкции против рф и миллиарды евро для Украины: главные итоги заседания Совета ЕС 16 ноября

16 ноября в Брюсселе состоялось заседание Совета Европейского союза по иностранным делам, одним из ключевых вопросов которого стала дальнейшая поддержка Украины на фоне российской агрессии. В этот день ЕС расширил санкционные списки на 145 позиций, одобрил выделение Украине рекордных почти 8 млрд евро и перечислил еще 1,71 млрд евро на оборонные нужды.

Кроме того, европейские дипломаты обсудили усиление украинской противовоздушной обороны, подготовку к зиме и перспективы мирных переговоров.

Какие решения уже приняли, против кого ввели новые ограничения и чего официальный Киев ожидает от Брюсселя в ближайшее время, рассказывает УНН.

ЕС расширил санкции против россии на 145 позиций

Одним из главных событий 16 ноября стало принятие Советом ЕС дополнительных санкционных решений в отношении россии. Всего в санкционные списки внесли 145 новых позиций. В них вошли представители российского бизнеса, банковского и энергетического секторов, а также лица и организации, причастные к дезинформационным кампаниям и кибератакам.

Как сообщили в Совете ЕС, первое решение предусматривает введение ограничений против 12 физических и 101 юридического лица. Речь идет о представителях экономических секторов, которые обеспечивают значительные поступления в российский бюджет и поддерживают функционирование так называемого теневого флота. В частности, под ограничения попали почти 50 российских банков и финансовых учреждений. Среди них — платежный сервис YooMoney, система денежных переводов «Юнистрим», «Банк 131» и другие финансовые структуры.

В Брюсселе объясняют, что ужесточение банковских санкций должно ограничить возможности россии осуществлять международные расчеты, получать доходы и направлять финансовые ресурсы на продолжение войны против Украины.

Ограничения также распространили на представителей крупных российских компаний электронной коммерции. В списки внесли основательницу Wildberries Татьяну Ким и крупнейшего акционера Ozon Александра Чачаву. Европейские должностные лица связывают введение ограничений с ролью этих предприятий в экономике рф и поставках товаров военного и двойного назначения.

Отдельное внимание уделили российской нефтяной и газовой промышленности. Под санкции попали предприятия, связанные с переработкой нефти, добычей энергоресурсов и транспортировкой нефти. Среди них — Московский и Омский нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти», «Газпром нефтехим Салават», а также компании, связанные с нефтяным терминалом в санкт-петербурге.

Кроме того, ЕС ввел ограничения против ряда компаний из Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Сейшельских Островов и Омана, которые, по оценкам европейской стороны, участвуют в схемах экспорта российской нефти и обеспечивают деятельность теневого флота.

Для лиц и компаний, попавших в списки, предусмотрены замораживание активов в ЕС и запрет предоставлять им средства или другие экономические ресурсы. Физическим лицам также запретили въезд на территорию Европейского союза.

ЕС ввёл новые санкции против россии в отношении 113 лиц и структур - под ударом НПЗ, банки рф, теневой флот и не только

Ограничения против российской пропаганды и хакеров

В рамках второго отдельного решения Совет ЕС ввел санкции против 30 физических и двух юридических лиц, которых связывают с российскими информационными операциями и кибератаками. В частности, под ограничения попало московское Агентство социального дизайна (Social Design Agency), которое, согласно информации Совета ЕС, осуществляло масштабные кампании информационного воздействия под руководством администрации президента рф и при ее финансировании. Европейская сторона утверждает, что деятельность агентства была направлена на распространение дезинформации, манипулирование общественным мнением и ослабление поддержки Украины среди населения стран ЕС.

В санкционные списки также включили 24 лица, связанных с работой этой структуры, российских телеведущих Виталия Елисеева и Петра Марченко, блогера Юрия Подоляку и сотрудника RT International Чея Боуза.

Отдельные ограничения ввели против пророссийской хакерской группировки NoName057. По данным европейских институтов, группировка осуществляла DDoS-атаки на государственные учреждения, объекты критической инфраструктуры и частные компании Украины, стран ЕС и США. Среди целей атак называют информационные ресурсы энергетического, финансового и транспортного секторов, а также объекты водоснабжения.

В Брюсселе подчёркивают, что такие действия рассматриваются как часть более широкой гибридной деятельности России, направленной на дестабилизацию европейских государств.

Почти 8 млрд евро для Украины: крупнейший транш Ukraine Facility

Параллельно с санкционными решениями Совет ЕС 16 ноября одобрил выделение Украине почти 8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Это крупнейший единовременный платёж, который ЕС осуществил за время существования этого финансового механизма. Из общей суммы около 5 млрд евро составляют средства, предусмотренные в рамках кредитной программы Ukraine Support Loan на 2026 год.

Как отметили в Совете ЕС, решение стало возможным после того, как Украина выполнила более 20 целевых показателей реформ. Они касались судебной системы, борьбы с коррупцией и отмыванием денег, финансовых рынков, управления государственными активами, развития бизнес-среды, децентрализации, энергетики, цифровизации и защиты окружающей среды.

Средства Ukraine Facility предназначены для поддержания макрофинансовой стабильности, работы государственного управления, восстановления экономики и реализации реформ, связанных с европейской интеграцией Украины.

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Ещё 1,71 млрд евро от союзников на дроны, боеприпасы и ПВО

Отдельно 16 ноября Европейская комиссия сообщила о перечислении Украине 1,71 млрд евро на оборонные нужды. Речь идёт о финансировании в рамках Ukraine Support Loan общим объёмом 90 млрд евро. По информации Еврокомиссии, эти средства направляются на закупку беспилотников, боеприпасов, ракет, систем противовоздушной обороны и радиолокационного оборудования раннего предупреждения.

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Подготовка к зиме: Украина просит ракеты Patriot и энергетическое оборудование

Одной из центральных тем заседания Совета ЕС по иностранным делам стала подготовка Украины к зимнему периоду на фоне регулярных российских атак на энергетическую инфраструктуру.

В дискуссии принял участие министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который проинформировал европейских коллег об актуальной ситуации и первоочередных потребностях государства. Центральным посылом его выступления стало обоснование того, почему Киеву необходим специальный зимний пакет ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Каждый перехватчик на складах наших партнёров имеет свою цену, которая измеряется не долларами, а человеческими жизнями - сказал Сибига.

Министр подчеркнул, что из-за постоянных атак России Украине необходимо дополнительное оборудование для защиты и восстановления энергосистемы. Речь идёт как о масштабных технических решениях для критической инфраструктуры, так и о менее мощном оборудовании, в частности портативных зарядных станциях.

Поэтому Сибига призвал европейских партнёров не откладывать принятие решений об усилении финансовой, энергетической и оборонной поддержки Украины. Кроме того, он подчеркнул необходимость развития собственных оборонных возможностей Европы, прежде всего в сфере противодействия баллистическим угрозам, спутниковой связи и стратегической автономии.

Украина призывает ЕС ускорить принятие 22-го пакета санкций

Несмотря на расширение санкционных списков 16 ноября, работа над новым комплексным пакетом ограничений против России продолжается.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время встречи с высокой представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас в Брюсселе призвал европейских партнеров как можно скорее утвердить 22-й пакет санкций. По словам главы правительства, возобновление дипломатических переговоров не сопровождается прекращением российских ударов по гражданской и энергетической инфраструктуре. Поэтому санкционное давление остается одним из ключевых инструментов, которые Европейский союз может использовать для влияния на позицию Москвы.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новые санкционные предложения планируют представить к специальному саммиту Европейского совета 26–27 ноября. По информации Reuters со ссылкой на европейских дипломатов, будущий пакет может предусматривать дополнительные ограничения против российских банков, криптовалютных платформ и схем обхода санкций через третьи страны. Также обсуждается возможность новых ограничений для российских и белорусских спортсменов, участвующих в международных соревнованиях на территории ЕС. Кроме того, рассматриваются дополнительные визовые ограничения для бывших российских военнослужащих.

Война и мирные переговоры: Европа настаивает на прекращении огня

Отдельной темой встречи европейских дипломатов стали перспективы мирного урегулирования российско-украинской войны и участие Европейского союза в переговорном процессе.

Перед началом заседания Кая Каллас заявила, что первоочередной задачей должно быть достижение прекращения огня. По ее словам, Россия продолжает атаковать украинскую энергетику, транспортную инфраструктуру и гражданские объекты, одновременно выдвигая требования относительно будущей системы европейской безопасности. Каллас напомнила, что Москва уже соглашалась с принципами европейской безопасности, закрепленными в международных документах, однако нарушает взятые на себя обязательства. Она также отметила, что российские требования во многом повторяют ультиматумы, которые Кремль выдвигал накануне полномасштабного вторжения в 2021 году.

По мнению главы европейской дипломатии, переговоры должны начинаться с реального прекращения боевых действий, а не с обсуждения новых уступок России. При этом Каллас подчеркнула, что Евросоюз располагает собственными рычагами влияния на Москву, среди которых санкционная политика и замороженные российские активы.

Андрей Сибига, со своей стороны, сообщил европейским коллегам о возобновлении трехсторонних переговоров после девятимесячного перерыва. На них украинская сторона настаивает на полноценном участии Европы в следующих этапах мирного процесса, особенно если речь идет о вопросах долгосрочной безопасности континента. В Киеве подчеркивают, что любые договоренности относительно Украины должны приниматься при ее непосредственном участии.

Каких дальнейших решений ожидают для Украины от ЕС

После заседания Совета ЕС по иностранным делам внимание европейских институтов будет сосредоточено на дальнейших вопросах оборонной и финансовой поддержки Украины. Уже 17 ноября в Брюсселе запланировано заседание Совета ЕС в формате министров обороны. Среди его тем — поддержка Украины, а также более широкие вопросы европейской безопасности.

Следующим важным этапом станет специальный саммит Европейского совета 26–27 ноября. К этому времени Еврокомиссия планирует представить предложения по новому санкционному пакету и финансированию потребностей Украины в 2027 году.

Отдельным направлением остается противодействие российскому теневому флоту. На 4 декабря Франция и Великобритания планируют провести конференцию, посвященную борьбе со схемами транспортировки российской нефти в обход международных ограничений.