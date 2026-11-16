ЕС одобрил рекордный транш Украине почти на 8 миллиардов евро

ЕС одобрил крупнейший в истории транш Украине в размере 8 миллиардов евро в рамках инструмента Ukraine Facility. Об этом сообщили в Совете ЕС 16 ноября, пишет УНН.

Сегодня Совет (ЕС) принял решение, которое позволит Киеву в ближайшее время получить немногим менее 8 миллиардов евро в рамках Ukraine Facility, из которых около 5 миллиардов евро поступают из ресурсов, выделенных за счет Ukraine Support Loan в 2026 году. Это крупнейший в истории отдельный платеж Украине, осуществленный ЕС в рамках этого механизма - сообщили в Совете ЕС.

Этот платеж, как указано, осуществляется после выполнения Украиной более 20 целевых шагов, касающихся различных реформ в ключевых сферах, таких как: судебная система; борьба с коррупцией и отмыванием денег; финансовые рынки; управление государственными активами; человеческий капитал; бизнес-среда; децентрализация и региональная политика; энергетика; агропродовольственный сектор; цифровая трансформация; и защита окружающей среды.

Как отмечается, финансирование в рамках Ukraine Facility "предназначено для укрепления макрофинансовой стабильности, восстановления и модернизации Украины, обеспечения функционирования ее государственного управления и поддержки ее усилий по проведению реформ".

Платежи, как указано, связаны с Планом Украины (Ukraine Plan), который очерчивает стратегию Украины по восстановлению, реконструкции и модернизации, а также график проведения реформ, в целом согласующихся с целями страны по вступлению в ЕС.

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