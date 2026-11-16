$45.430.0450.220.12
ukenru
10:00 • 5064 просмотра
ЕС одобрил рекордный транш Украине почти на 8 миллиардов евро
09:17 • 9388 просмотра
Китай, россия и США отказались согласовывать повестку саммита Си, путина и Трампа - СМИ
08:20 • 14331 просмотра
В ЕС определились со способом предоставить Украине еще €45 млрд - FT
07:00 • 16907 просмотра
В оккупированном Крыму зафиксировали удар по Крымскому мосту и ограничения движения
05:59 • 22152 просмотра
Ночь взрывов и пожаров в россии и на оккупированных территориях — какие регионы атакованы и что оказалось под ударом
05:34 • 21413 просмотра
Китай официально подтвердил встречу Трампа, Путина и Си 19 ноября — стало известно, что обсудят лидеры
16 ноября, 04:16 • 23161 просмотра
Фон дер Ляйен объяснила, как именно и в каком формате Европа присоединится к переговорам Украины и России
16 ноября, 03:38 • 22770 просмотра
В России мужчину приговорили к 14 годам колонии за фотографии могил военнослужащих — Кремль скрывает потери в войне
16 ноября, 02:56 • 18763 просмотра
Россия впервые показала наземный запуск ракеты "Бандероль" — эксперты объяснили новую угрозу для Украины
16 ноября, 02:17 • 17252 просмотра
Келлог предложил возможный сценарий прекращения огня в Украине вдоль нынешней линии фронта
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
2м/с
77%
756мм
Популярные новости
Кэти Перри и Джастин Трюдо вместе появились на благотворительном вечере в Голливуде16 ноября, 01:06 • 16880 просмотра
Фил Коллинз расплакался во время церемонии в Голливуде — дочь поддержала легендарного музыканта16 ноября, 02:05 • 15462 просмотра
Джонни Депп вернулся на вершину кинопроката впервые за 8 лет — новый фильм уже собрал $42 млн16 ноября, 03:05 • 15131 просмотра
Звёзды могут исчезнуть с ночного неба из-за космических дата-центров — учёные предупредили об угрозе16 ноября, 04:05 • 13369 просмотра
В Испании нашли древние гробницы с золотом, серебром и африканской слоновой костью05:05 • 10919 просмотра
публикации
Как защитить жилище от негативной энергии: народные приметы, обереги и древние способы очищения дома15 ноября, 15:00 • 53413 просмотра
Те, кто работает в тени: как агентура СБУ делает возможными самые сложные спецоперации15 ноября, 08:06 • 69867 просмотра
Диабет может годами развиваться без симптомов: сколько украинцев страдают этим заболеванием и как его выявить14 ноября, 14:59 • 86397 просмотра
Криминалитет, ФСБ и НАБУ: использовали ли российские спецслужбы антикоррупционеров для атаки на СБУ?Video14 ноября, 14:31 • 75598 просмотра
Двойные стандарты НАБУ: почему повреждённые телефоны Дуки стали публичным аргументом, а история Магамедрасулова — нетVideo14 ноября, 09:01 • 86745 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Эмманюэль Макрон
Марин Ле Пен
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Китай
Крым
Реклама
УНН Lite
Вспышка Эболы в Конго почти вышла из-под контроля — более 5500 погибших за 6 месяцев05:52 • 10117 просмотра
В Испании нашли древние гробницы с золотом, серебром и африканской слоновой костью05:05 • 11091 просмотра
Звёзды могут исчезнуть с ночного неба из-за космических дата-центров — учёные предупредили об угрозе16 ноября, 04:05 • 13533 просмотра
Джонни Депп вернулся на вершину кинопроката впервые за 8 лет — новый фильм уже собрал $42 млн16 ноября, 03:05 • 15293 просмотра
Фил Коллинз расплакался во время церемонии в Голливуде — дочь поддержала легендарного музыканта16 ноября, 02:05 • 15616 просмотра
Актуальное
Техника
Financial Times
ChatGPT
Золото
Старлинк

ЕС одобрил рекордный транш Украине почти на 8 миллиардов евро

Киев • УНН

 • 5146 просмотра

Совет ЕС одобрил крупнейший отдельный платёж Украине в рамках Ukraine Facility. Киев выполнил более 20 шагов реформ.

ЕС одобрил рекордный транш Украине почти на 8 миллиардов евро

ЕС одобрил крупнейший в истории транш Украине в размере 8 миллиардов евро в рамках инструмента Ukraine Facility. Об этом сообщили в Совете ЕС 16 ноября, пишет УНН.

Сегодня Совет (ЕС) принял решение, которое позволит Киеву в ближайшее время получить немногим менее 8 миллиардов евро в рамках Ukraine Facility, из которых около 5 миллиардов евро поступают из ресурсов, выделенных за счет Ukraine Support Loan в 2026 году. Это крупнейший в истории отдельный платеж Украине, осуществленный ЕС в рамках этого механизма

- сообщили в Совете ЕС.

Этот платеж, как указано, осуществляется после выполнения Украиной более 20 целевых шагов, касающихся различных реформ в ключевых сферах, таких как: судебная система; борьба с коррупцией и отмыванием денег; финансовые рынки; управление государственными активами; человеческий капитал; бизнес-среда; децентрализация и региональная политика; энергетика; агропродовольственный сектор; цифровая трансформация; и защита окружающей среды.

Как отмечается, финансирование в рамках Ukraine Facility "предназначено для укрепления макрофинансовой стабильности, восстановления и модернизации Украины, обеспечения функционирования ее государственного управления и поддержки ее усилий по проведению реформ".

Платежи, как указано, связаны с Планом Украины (Ukraine Plan), который очерчивает стратегию Украины по восстановлению, реконструкции и модернизации, а также график проведения реформ, в целом согласующихся с целями страны по вступлению в ЕС.

В ЕС определились со способом предоставить Украине еще €45 млрд - FT16.11.26, 10:20 • 14347 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Законы
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Война в Украине
Европейский Союз
Украина
Киев