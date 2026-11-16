$45.430.0450.220.12
ukenru
10:00 • 2546 перегляди
ЄС схвалив рекордний транш Україні майже на 8 мільярдів євро
09:17 • 7424 перегляди
Китай, рф і США відмовилися погоджувати порядок денний саміту Сі, путіна і Трампа - ЗМІ
08:20 • 13718 перегляди
У ЄС визначилися зі способом надати Україні ще €45 млрд - FT
07:00 • 16328 перегляди
В окупованому Криму фіксують удар по Кримському мосту і обмеження руху
05:59 • 21619 перегляди
Ніч вибухів і пожеж у росії та на окупованих територіях – які регіони атаковано та що опинилося під ударом
05:34 • 21169 перегляди
Китай офіційно підтвердив зустріч Трампа, путіна та Сі 19 листопада – стало відомо, що обговорять лідери
16 листопада, 04:16 • 22976 перегляди
Фон дер Ляєн пояснила як саме і в якому форматі Європа долучиться до переговорів України та росії
16 листопада, 03:38 • 22721 перегляди
У росії засудили чоловіка до 14 років колонії за фото могил військових – так кремль приховує втрати у війні
16 листопада, 02:56 • 18724 перегляди
росія вперше показала наземний запуск ракети "Бандероль" – експерти пояснили нову загрозу для України
16 листопада, 02:17 • 17203 перегляди
Келлог запропонував можливий сценарій припинення вогню в Україні вздовж нинішньої лінії фронту
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+6°
2м/с
77%
756мм
Популярнi новини
Кеті Перрі та Джастін Трюдо разом з'явилися на благодійному вечорі в Голлівуді16 листопада, 01:06 • 16350 перегляди
Філ Коллінз розплакався під час церемонії в Голлівуді – донька підтримала легендарного музиканта16 листопада, 02:05 • 14698 перегляди
Джонні Депп повернувся на вершину кінопрокату вперше за 8 років – новий фільм вже зібрав $42 млн16 листопада, 03:05 • 14318 перегляди
Зорі можуть зникнути з нічного неба через космічні дата-центри – вчені попередили про загрозу16 листопада, 04:05 • 12529 перегляди
В Іспанії знайшли стародавні гробниці із золотом, сріблом та африканською слоновою кісткою05:05 • 10075 перегляди
Публікації
Як захистити оселю від негативної енергії: народні прикмети, обереги та давні способи очищення будинку15 листопада, 15:00 • 52768 перегляди
Ті, хто працює в тіні: як агентура СБУ робить можливими найскладніші спецоперації15 листопада, 08:06 • 69179 перегляди
Діабет може роками розвиватися без симптомів: скільки українців мають захворювання та як його виявити14 листопада, 14:59 • 85752 перегляди
Криміналітет, ФСБ і НАБУ: чи використали російські спецслужби антикорупціонерів для атаки на СБУ?Video14 листопада, 14:31 • 74927 перегляди
Подвійні стандарти НАБУ: чому пошкоджені телефони Дуки стали публічним аргументом, а історія Магамедрасулова — ніVideo14 листопада, 09:01 • 86086 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Емманюель Макрон
Марін Ле Пен
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Китай
Крим
Реклама
УНН Lite
Спалах Еболи в Конго майже вийшов з-під контролю – понад 5500 загиблих за 6 місяців05:52 • 9422 перегляди
В Іспанії знайшли стародавні гробниці із золотом, сріблом та африканською слоновою кісткою05:05 • 10217 перегляди
Зорі можуть зникнути з нічного неба через космічні дата-центри – вчені попередили про загрозу16 листопада, 04:05 • 12676 перегляди
Джонні Депп повернувся на вершину кінопрокату вперше за 8 років – новий фільм вже зібрав $42 млн16 листопада, 03:05 • 14466 перегляди
Філ Коллінз розплакався під час церемонії в Голлівуді – донька підтримала легендарного музиканта16 листопада, 02:05 • 14837 перегляди
Актуальне
Техніка
Financial Times
ChatGPT
Золото
Starlink

ЄС схвалив рекордний транш Україні майже на 8 мільярдів євро

Київ • УНН

 • 2554 перегляди

Рада ЄС схвалила найбільший окремий платіж Україні в межах Ukraine Facility. Київ виконав понад 20 кроків реформ.

ЄС схвалив рекордний транш Україні майже на 8 мільярдів євро

ЄС схвалив найбільший в історії транш Україні обсягом 8 мільярдів євро у межах інструменту Ukraine Facility. Про це повідомили у Раді ЄС 16 листопада, пише УНН.

Сьогодні Рада (ЄС) ухвалила рішення, яке дозволить Києву незабаром отримати трохи менше 8 мільярдів євро в межах Ukraine Facility, з яких близько 5 мільярдів євро надходять з ресурсів, виділених за рахунок Ukraine Support Loan у 2026 році. Це найбільший в історії окремий платіж Україні, здійснений ЄС в межах цього механізму

- повідомили у Раді ЄС.

Цей платіж, як вказано, відбувається після виконання Україною понад 20 цільових кроків, що стосуються різних реформ у ключових сферах, таких як: судова система; боротьба з корупцією та відмиванням грошей; фінансові ринки; управління державними активами; людський капітал; бізнес-середовище; децентралізація та регіональна політика; енергетика; агропродовольчий сектор; цифрова трансформація; та захист навколишнього середовища.

Як зазначається, фінансування в межах Ukraine Facility "призначене для зміцнення макрофінансової стабільності, відновлення та модернізації України, забезпечення функціонування її державного управління та підтримки її зусиль щодо реформ".

Платежі, як вказано, пов'язані з Планом України (Ukraine Plan), який окреслює стратегію України щодо відновлення, реконструкції та модернізації, а також графік впровадження реформ, що загалом узгоджуються з цілями країни щодо вступу до ЄС.

У ЄС визначилися зі способом надати Україні ще €45 млрд - FT16.11.26, 10:20 • 13722 перегляди

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітикаСвіт
Закони
Санкції
Державний бюджет
Енергетика
Війна в Україні
Європейський Союз
Україна
Київ