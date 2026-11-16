ЄС схвалив рекордний транш Україні майже на 8 мільярдів євро

ЄС схвалив найбільший в історії транш Україні обсягом 8 мільярдів євро у межах інструменту Ukraine Facility. Про це повідомили у Раді ЄС 16 листопада, пише УНН.

Сьогодні Рада (ЄС) ухвалила рішення, яке дозволить Києву незабаром отримати трохи менше 8 мільярдів євро в межах Ukraine Facility, з яких близько 5 мільярдів євро надходять з ресурсів, виділених за рахунок Ukraine Support Loan у 2026 році. Це найбільший в історії окремий платіж Україні, здійснений ЄС в межах цього механізму - повідомили у Раді ЄС.

Цей платіж, як вказано, відбувається після виконання Україною понад 20 цільових кроків, що стосуються різних реформ у ключових сферах, таких як: судова система; боротьба з корупцією та відмиванням грошей; фінансові ринки; управління державними активами; людський капітал; бізнес-середовище; децентралізація та регіональна політика; енергетика; агропродовольчий сектор; цифрова трансформація; та захист навколишнього середовища.

Як зазначається, фінансування в межах Ukraine Facility "призначене для зміцнення макрофінансової стабільності, відновлення та модернізації України, забезпечення функціонування її державного управління та підтримки її зусиль щодо реформ".

Платежі, як вказано, пов'язані з Планом України (Ukraine Plan), який окреслює стратегію України щодо відновлення, реконструкції та модернізації, а також графік впровадження реформ, що загалом узгоджуються з цілями країни щодо вступу до ЄС.

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