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Financial Times
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У ЄС визначилися зі способом надати Україні ще €45 млрд - FT

Київ • УНН

 • 10957 перегляди

Єврокомісія планує залучити 45 млрд євро для покриття двох третин фінансового дефіциту України наступного року. Рішення потребує підтримки всіх 27 країн ЄС.

У ЄС визначилися зі способом надати Україні ще €45 млрд - FT

Європейська комісія запропонує залучити кредит обсягом 45 млрд євро з бюджету ЄС для фінансування України. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

Наступного року Україна зіткнеться з дефіцитом фінансування у приблизно 70 млрд євро, і виконавчий орган ЄС пообіцяв допомогти покрити дві третини цієї суми, водночас закликаючи інших західних союзників посилити свою підтримку.

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Єврокомісія запропонує позичити кошти з бюджету ЄС у пропозиції, яка буде представлена ​​державам-членам у середу (18 листопада - ред.), 

повідомили чотири джерела, ознайомлені з планом.

Механізм фінансування, як зазначається, "буде ідентичним методу, який використовувався минулого року" для підтримки існуючого кредиту для України обсягом 90 млрд євро.

Ці кошти були призначені для задоволення потреб України у фінансуванні на цей та наступний рік, але збільшення темпів руйнувань, спричинених атаками росії на Україну, збільшило дефіцит фінансування України. Три країни ЄС — Чеська Республіка, Словаччина та Угорщина — отримали право відмови від сплати відсотків, пов'язаних з позикою у 90 млрд євро.

Новий кредит обсягом близько 45 мільярдів євро "потребуватиме підтримки всіх 27 столиць ЄС, але ці три країни, а також Болгарія, вже заявили, що не братимуть участі в майбутньому фінансуванні України".

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Їхня позиція спонукала канцлера Німеччини Фрідріха Мерца минулого тижня пригрозити відкласти угоду щодо спільного бюджету блоку на 2028-34 роки, якщо всі країни ЄС не зроблять внесок у фінансування України наступного року та далі.

Німеччина є найбільшим чистим платником до бюджету ЄС та найбільшим двостороннім донором Європи для України. Чотири країни, які вимагають звільнення від фінансування України, є чистими одержувачами.

"Після погрози Мерца два рішення - щодо фінансування України та спільного бюджету блоку - стали пов'язаними", повідомили троє джерел, знайомих із ситуацією. "Лідери ЄС обговорять обидва питання на саміті в Брюсселі 26 та 27 листопада, прагнучи ухвалити рішення до кінця року", вказує видання.

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Поєднання цих двох тем - це спосіб "захистити" фінансування України від майбутнього вето, кажуть джерела, на тлі того, як країни, які залежать від фінансування ЄС, будуть змушені вибирати між підтримкою України та втратою бюджетних коштів.

"Це підвищує ставки, але означає, що немає жодного шансу, що ці речі можуть відбуватися паралельно. Є одна велика справа", - сказав один із джерел.

Брюссель і Берлін стурбовані тим, що забезпечення майбутнього фінансування України стане дедалі складнішим, на тлі того, як блок зіткнеться з серією виборів в Іспанії, Франції, Італії та Польщі, зазначає видання.

Лідерка ультраправих у Франції Марін Ле Пен, яка лідирує в опитуваннях громадської думки напередодні президентських виборів у країні у квітні 2027 року, уже заявила, що припинить підтримувати Україну, якщо стане наступницею Еммануеля Макрона.

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Однак інші попередили, що ця тактика може мати зворотний ефект, якщо країни відчують, що їх шантажують.

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш написав президенту Європейської ради Антоніу Кошті, що "угода про майбутнє фінансування України не може бути передумовою для ухвалення наступного [бюджету ЄС]" у листі, який отримала FT.

"[Європейський] Союз повинен зберегти свою здатність визначати та фінансувати власну довгострокову політику та пріоритети, незалежно від того, як розвиватиметься ситуація", – додав Бабіш.

Навіть країни, які підтримують Україну, такі як Ірландія, також висловили занепокоєння.

"Деякі країни зараз пов’язують це з переговорами [щодо бюджету ЄС], що... у мене викликає певні занепокоєння, але я розумію чому, адже деякі країни зробили дуже значний внесок", – сказав прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін на саміті лідерів ЄС минулого тижня.

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Юлія Шрамко

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