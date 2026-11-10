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The Washington Post

ЄС прагне покрити дві третини €70 млрд дефіциту фінансування України

Київ • УНН

 • 1556 перегляди

ЄС планує покрити близько двох третин додаткового дефіциту фінансування України у 70 млрд євро у 2027 році. Йдеться про 45 млрд євро.

ЄС прагне покрити дві третини €70 млрд дефіциту фінансування України

Європейський Союз прагне забезпечити покриття дефіциту фінансування Україні на рівні двох третин з 70 млрд євро у 2027 році. Про це заявив  комісар ЄС з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс журналістам 9 листопада, прибувши на засідання Єврогрупи, пише УНН.

Деталі

Єврокомісар вказав на кредит на підтримку України (Ukraine Support Loan) на 2027 рік, "де ми спираємося на підхід, який ми маємо цього року, з фінансуванням обсягом 45 мільярдів євро, приблизно третина для бюджетної підтримки, 2/3 для підтримки оборони та частина бюджетної підтримки".

З його слів, фінансування "розділено порівну між макрофінансовою допомогою та Ukraine Facility".

ЄС шукає ще €70 млрд для України: Euronews дізналося варіанти20.10.26, 10:45 • 23151 перегляд

І паралельно ми працюємо над покриттям дефіциту фінансування України, який виявився більшим, ніж очікувалося, тобто це додаткові 70 мільярдів євро, з яких ЄС прагне покрити приблизно 2/3, тобто, якщо бути точним, ще 45 мільярдів євро, але ми зараз працюємо над цими варіантами, які будуть представлені пізніше державам-членам

- повідомив Домбровскіс.

Мерц погрожує заблокувати бюджет ЄС, якщо всі країни не погодяться фінансувати Україну - FT 09.11.26, 18:57 • 9788 переглядiв

Юлія Шрамко

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