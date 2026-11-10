ЄС прагне покрити дві третини €70 млрд дефіциту фінансування України

Європейський Союз прагне забезпечити покриття дефіциту фінансування Україні на рівні двох третин з 70 млрд євро у 2027 році. Про це заявив комісар ЄС з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс журналістам 9 листопада, прибувши на засідання Єврогрупи, пише УНН.

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Єврокомісар вказав на кредит на підтримку України (Ukraine Support Loan) на 2027 рік, "де ми спираємося на підхід, який ми маємо цього року, з фінансуванням обсягом 45 мільярдів євро, приблизно третина для бюджетної підтримки, 2/3 для підтримки оборони та частина бюджетної підтримки".

З його слів, фінансування "розділено порівну між макрофінансовою допомогою та Ukraine Facility".

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І паралельно ми працюємо над покриттям дефіциту фінансування України, який виявився більшим, ніж очікувалося, тобто це додаткові 70 мільярдів євро, з яких ЄС прагне покрити приблизно 2/3, тобто, якщо бути точним, ще 45 мільярдів євро, але ми зараз працюємо над цими варіантами, які будуть представлені пізніше державам-членам - повідомив Домбровскіс.

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