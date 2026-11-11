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Кошта спробував листом заспокоїти Мерца після ультиматуму щодо бюджету ЄС і допомоги Україні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Кошта переніс обговорення вимоги Мерца на саміт у Брюсселі наприкінці місяця. Словаччина, Чехія, Угорщина та Болгарія відкинули ультиматум.

Кошта спробував листом заспокоїти Мерца після ультиматуму щодо бюджету ЄС і допомоги Україні - ЗМІ

Голова Євроради Антоніу Кошта відповів на лист канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який викликав дискусії, у якому він висунув вимогу пов'язати погодження бюджету ЄС з угодою щодо допомоги Україні. Чотири країни вже відкинули ультиматум німецького канцлера. Про це УНН пише з посиланням на Euronews.

Деталі

Голова Європейської ради Антоніу Кошта "спробував заспокоїти федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца після того, як той надіслав листа з ультиматумом, який пов'язує бюджет ЄС із фінансуванням України всіма державами-членами".

У листі, з яким ознайомився Euronews, Кошта повідомив, що "обговорення цих двох питань відбудеться наприкінці місяця на спеціальному саміті у Брюсселі після того, як Єврокомісія подасть пропозиції щодо покриття фінансового дефіциту України".

Мерц добивався проведення обговорення вже на неформальному саміті в Дубліні цього тижня.

"Враховуючи поточний розвиток подій, я виділю час для ґрунтовного обговорення ситуації навколо України на майбутньому неформальному засіданні Європейської ради в Дубліні", — зазначив Кошта, тим самим надавши Мерцю можливість порушити це питання серед інших європейських лідерів.

ЄС пообіцяв покрити дві третини бюджетного дефіциту України у 70 млрд євро, тобто близько 45 млрд євро за допомогою поки що не визначеного інструменту. З урахуванням величезного масштабу потреб, найімовірнішим варіантом швидко став новий раунд загальних запозичень.

ЄС прагне покрити дві третини €70 млрд дефіциту фінансування України10.11.26, 10:04 • 3668 переглядiв

Мерц повідомив Кошті, що зобов'язання надати Україні нову допомогу є "ключовою попередньою умовою" для затвердження наступного бюджету ЄС. Таким чином, він фактично пов'язує між собою два вкрай спірні питання, з яких потрібна одностайність, зауважує видання.

"Підтримка України є питанням нашої спільної європейської безпеки, і таким же має бути розподіл тягаря цієї підтримки", - написав Мерц.

Словаччина, Чехія, Угорщина та Болгарія вже виступили проти ультиматуму Мерца, а прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав його "шантажем".

Ці чотири країни хочуть виключити свою участь у будь-яких майбутніх кредитах для України, пише видання.

Не шантаж, а спільне європейське завдання - Мерц відкинув звинувачення Фіцо щодо фінансування України10.11.26, 17:10 • 10701 перегляд

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
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Війна в Україні
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Фрідріх Мерц
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