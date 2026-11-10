Не шантаж, а спільне європейське завдання - Мерц відкинув звинувачення Фіцо і зробив ще одну заяву про підтримку України

Фрідріх Мерц

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що підтримка України — це "спільне європейське завдання, а не справа окремих держав-членів". Так він відповів на критику з боку прем'єра Словаччини Роберта Фіцо наміру Німеччини пов’язати питання бюджету ЄС із погодженням нового багатомільярдного кредиту для України, передає УНН із посиланням на журналіста Politico Ганса фон дер Бурхарда.

Підтримка України — це спільне європейське завдання, а не справа окремих держав-членів. Саме тому питання про те, як ми фінансуватимемо Україну в найближчі роки — якщо в цьому виникне потреба, — має, безумовно, бути частиною цих бюджетних переговорів - процитував Бурхард слова Мерца.

Канцлер ФРН із розумінням ставиться до внутрішньополітичних нюансів в Угорщині та інших країнах, "але, своєю чергою, прошу з розумінням поставитися до того, що найбільший донор бюджету Європейського Союзу — країна, яка також робить найбільший внесок у підтримку України, — наполягає на тому, щоб ми вирішили це принципове питання спільно. І саме це стоятиме на порядку денному найближчими днями, а можливо, навіть і тижнями".

Крім того, Бурхард навів слова прем'єра Угорщини Петера Мадяра, який не виключає "спільне святкування Різдва" задля домовленості про бюджет ЄС.

"Я думаю, що ми ще разом святкуватимемо Різдво", — щоб домовитися про бюджет ЄС, - навів журналіст слова Мадяра під час зустрічі з Мерцем у Берліні.

Фіцо звинуватив Мерца у "шантажі" - до чого тут Україна і бюджет ЄС

Додамо

Як пише Reuters, прем'єр Словаччини неодноразово критикував політику ЄС щодо війни в Україні: він виступає проти надання військової допомоги та підтримує дружні відносини з Росією, тоді як інші лідери ЄС ізолювали москву через її вторгнення у 2022 році.

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, підтримавши позицію Фіцо, зазначив, що блокування бюджету ЄС призведе також до блокування коштів, призначених для України.

Наразі ЄС веде переговори щодо свого наступного семирічного бюджету, який діятиме з 2028 року. Крок Мерца розцінюють як спробу використати статус Німеччини — найбільшого донора бюджету ЄС — для тиску на країни, які не бажають погоджуватися на розширення підтримки України.

У грудні минулого року ЄС погодив надання Україні позики в розмірі 90 мільярдів євро. Словаччина, Чехія та Угорщина вирішили не брати в цьому участі й дали зрозуміти, що не долучатимуться до жодних нових кредитних програм.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що заблокує наступний семирічний бюджет Європейського Союзу, якщо всі країни-члени не погодяться надавати фінансову підтримку Україні у 2027 році та надалі.