Хабіб Нурмагомедов домовився з владою ОАЕ про звільнення свого брата Усмана після бійки з Двалішвілі

Колишній чемпіон UFC Хабіб Нурмагомедов домовився з владою ОАЕ про звільнення свого брата Усмана, а також його товаришів з-під варти після бійки з грузинським бійцем Мерабом Двалішвілі минулого тижня. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

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Як повідомляють росЗМІ, спочатку оточення Усмана не хотіло залучати до цього питання Хабіба і намагалося вирішити все самостійно, але коли зрозуміли, що не впораються, покликали старшого.

"Той спочатку звернувся по допомогу до Дейна Уайта та американських партнерів, але ті йому м’яко натякнули, що в ОАЕ діють інші закони і вирішити питання так, як це можна було б у США, не вийде. Паралельно з цим Магомед Анкалаєв і Хамзат Чімаєв тиснули на Мераба Двалішвілі, щоб той публічно "попросив відпустити хлопців". Той погодився, але суті це не змінило", - повідомляють росЗМІ.

Тоді Хабіб полетів до ОАЕ, щоб безпосередньо поспілкуватися з владою Еміратів.

"Переговори тривали довго, і в підсумку всі дійшли згоди: всіх відпускають поетапно. Першу групу бійців "Фойєш" звільнили вчора, а другу - сьогодні (серед них був і Усман). Також Нурмагомедов пообіцяв шейхам, що ніхто з учасників бійки не буде публічно (в інтерв’ю чи сторісах) коментувати цю ситуацію", - зазначають росЗМІ.

Доповнення

У п’ятницю, 13 листопада, Двалішвілі написав в Х, що не висуватиме звинувачень проти росіян.

"Просто хочу повідомити всім, що мене відпустили, і я в порядку, здоровий та готовий до подальших дій. Хочу подякувати всім в Абу-Дабі за допомогу у вирішенні цієї справи. Мені дуже подобається відвідувати Абу-Дабі, і я радий, що мене тут так тепло приймають. Я справді сподіваюся, що всіх відпустять - я не подаватиму скарги. Я прагну миру та найкращого для всіх. Дякую всім за вашу любов і підтримку", - написав Двалішвілі.

Зазначимо, Двалішвілі мав конфлікт раніше з іншим російським борцем Ахмедом Гаджимагомедовим. Двалішвілі вдарив Гаджимагомедова під час словесної суперечки, що могло слугувати причиною інциденту, який стався за участі Нурмагомедових.

У понеділок, як повідомляють росЗМІ, Двалішвілі вибачився перед російським борцем Ахмедом Гаджимагомедовим за образу його родини та запропонував особисто зустрітися для врегулювання конфлікту.

"Ахмед, ми обоє знаємо, що сталося після нашого інциденту: ми потиснули один одному руки й поставили крапку. Але після цього з’явилося відео, на якому ми обоє бачимо, як я ображаю твою родину. Я просто хочу вибачитися за це. У мене не було такого наміру. Я не мав уявлення, хто ти, коли ти підійшов до мене, схопив мене і почав кричати іншою мовою. Нам потрібно остаточно вирішити це питання. У нас багато спільних друзів. Якщо хочеш зустрітися, напиши мені безпосередньо", - написав Двалішвілі у соцмережах.

Однак, як стверджується, Двалішвілі згодом видалив пост.

Нагадаємо

Російський боєць UFC Усман Нурмагомедов в Абу-Дабі зі спини напав на грузинського ексчемпіона UFC Мераба Двалішвілі під час інтерв’ю у холі готелю.

Головне управління поліції Абу-Дабі затримало 8 осіб, причетних до бійки між російським бійцем UFC Усманом Нурмагомедовим та грузинським ексчемпіоном UFC Мерабом Двалішвілі в Абу-Дабі під час інтерв’ю у холі готелю.

Глава UFC Дейна Вайт, якому президент США Дональд Трамп пропонував стати прессекретарем Білого дому, відреагував на бійку у холі готелю в Абу-Дабі між росіянином Усманом Нурмагомедовим та грузином Мерабом Двалішвілі, зазначивши, що "це абсолютно безглуздо й нерозумно".

Суд в Абу-Дабі засудив до шести місяців російського бійця UFC Усмана Нурмагомедова за бійку з грузинським ексчемпіоном UFC Мерабом Двалішвілі в холі готелю, наклав на росіянина штраф та депортував з країни.

Грузинських спортсменів Мераба Двалішвілі та Саба Лазішвілі звільнено з-під варти в ОАЕ після масової бійки в готелі Абу-Дабі.