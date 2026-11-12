Бійка між бійцями UFC Нурмагомедовим та Двалішвілі в Абу-Дабі: поліція заявила про вісьмох затриманих

$45.320.1850.480.60
ukenru
15:07 • 4188 перегляди
Дженсен Хуанг, обличчя ШІ-буму, після скандалу пішов у відставку з посади CEO Nvidia
14:49 • 8314 перегляди
"Треба з’ясувати всі деталі" - в ОП відреагували на пропозицію путіна провести гуммісію у Костянтинівці
14:16 • 16490 перегляди
У Краматорську припинять роботу останнє відділення ПриватБанку, а також всі філії та банкомати Ощадбанку
13:28 • 31435 перегляди
Європарламент провів мініпленарну сесію в Брюсселі: які рішення ухвалили та що вони означають для України
11:45 • 31382 перегляди
Фон дер Ляєн анонсувала 22-й пакет санкцій проти рф і пропозицію покриття дефіциту для УкраїниPhoto
11:33 • 28327 перегляди
Бронювання під час мобілізації: уряд готує зміни для критично важливих підприємств до 2027 року
11:18 • 24142 перегляди
"Відстань більше не рятує": Генштаб підтвердив ураження усіх 5 найбільших НПЗ росії
12 листопада, 09:11 • 28684 перегляди
Україна знову фіксує обмеження швидкості Starshield - Зеленський
12 листопада, 09:01 • 24403 перегляди
У Києві зросла кількість постраждалих після удару рф по багатоповерхівціPhoto
12 листопада, 08:15 • 11207 перегляди
Сутички у Петропавлівській Борщагівці: затримали 13 підозрюванихVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Делегація Гегсета потрапила в скандал біля Могили невідомого солдатаVideo12 листопада, 06:49 • 24376 перегляди
Удар рф по багатоповерхівці у Києві: загинула жінка, 5 постраждалихPhoto12 листопада, 07:52 • 35855 перегляди
Атаки рф залишили без світла частину 9 областей, поранено 4 енергетиків12 листопада, 08:28 • 28554 перегляди
Віткофф і Кушнер почали переговори з путіним у кремлі - перші деталі12:18 • 24155 перегляди
Біля берегів Флориди затопили легендарний лайнер, щоб створити найбільший у світі штучний риф13:01 • 25044 перегляди
Публікації
Від гарантій безпеки до мільярдів допомоги: що обговорюють на саміті в Дубліні та чого очікувати Україні15:01 • 3656 перегляди
Європарламент провів мініпленарну сесію в Брюсселі: які рішення ухвалили та що вони означають для України13:28 • 31460 перегляди
Генератори біля житлових будинків: де їх можна встановлювати та які штрафи загрожують за порушення
Ексклюзив
12 листопада, 07:35 • 50614 перегляди
Повернення з війни до роботи: з якими викликами стикаються ветерани та як їм допомогти
Ексклюзив
12 листопада, 06:45 • 54101 перегляди
Як бути видимим на темних вулицях - у поліції дали поради пішоходам та водіям11 листопада, 16:47 • 65274 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Стів Віткофф
Віталій Кличко
Давид Арахамія
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Брюссель
Ірландія
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Флориди затопили легендарний лайнер, щоб створити найбільший у світі штучний риф13:01 • 25324 перегляди
“Ти - маленька су**а” - російський боєць UFC Нурмагомедов зі спини напав на грузинського ексчемпіона ДвалішвіліVideo11 листопада, 19:08 • 38578 перегляди
У Німеччині відновлюють "Орлине гніздо" - колишню резиденцію Гітлера, знищену пожежею11 листопада, 13:01 • 48439 перегляди
Батька Меган Маркл повернули під арешт після зняття браслета11 листопада, 06:59 • 59807 перегляди
Батько Меган Маркл зрізав електронний браслет і ризикує опинитися під вартою10 листопада, 21:01 • 55548 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
Шахед-136
Опалення
Дипломатка

Бійка між бійцями UFC Нурмагомедовим та Двалішвілі в Абу-Дабі: поліція заявила про вісьмох затриманих

Київ • УНН

 • 508 перегляди

Поліція Абу-Дабі затримала вісьмох учасників бійки між Усманом Нурмагомедовим і Мерабом Двалішвілі. Двох людей, які знімали сутичку, передали прокуратурі.

Бійка між бійцями UFC Нурмагомедовим та Двалішвілі в Абу-Дабі: поліція заявила про вісьмох затриманих

Головне управління поліції Абу-Дабі затримало 8 осіб, причетних до бійки між російським бійцем UFC Усманом Нурмагомедовим та грузинським ексчемпіоном UFC Мерабом Двалішвілі в Абу-Дабі під час інтерв’ю у холі готелю, передає УНН.

Деталі

Головне управління поліції Абу-Дабі затримало 8 осіб, причетних до бійки, що сталася біля входу в один із готелів. Також було затримано двох осіб, які знімали інцидент на відео; щодо них було вжито необхідних правових заходів, і їх справу передано до Генеральної прокуратури для продовження процедур відповідно до чинного законодавства

- йдеться у повідомленні.

Як розповіли у поліції, біля входу до одного з готелів сталася бійка внаслідок "колишніх суперечок між кількома особами".

Негайно спеціалізовані підрозділи поліції Абу-Дабі розпочали процедури з реагування на інцидент, їм вдалося затримати учасників бійки, а також двох осіб, які знімали сутичку на відео, та вжити щодо них необхідних правових заходів

 - додали у поліції.

Доповнення

УНН повідомляв, що російський боєць UFC Усман Нурмагомедов в Абу-Дабі зі спини напав на грузинського ексчемпіона UFC Мераба Двалішвілі під час інтерв’ю у холі готелю.

Згодом у мережі показали відео бійки, на якому видно, що Двалішвілі дає інтерв’ю у холі готелю, після чого Усман Нурмагомедов підходить до грузина, та б’є його в обличчя, після чого у холі починається сутичка.

Відео виклав іспанський борець грузинського походження Ілія Топурія, проте згодом його видалив.

Хоч у поліції не називають ім’я затриманих, як стверджують "росЗМІ", серед затриманих є і Нурмагомедов, якого утримують під вартою вже понад 14 годин.

Зазначимо, що після сутички думка інших бійців розділилася. Деякі підтримують Нурмагомедова, дехто Двалішвілі.

У чому може бути причина конфлікту

Як повідомляють росЗМІ, стосунки між Мерабом Двалішвілі та родиною Нурмагомедових вже давно є "напруженими". У січні 2025 року відбувся бій між Двалішвілі та Умаром Нурмагомедовим - рідним братом Усмана Нурмагомедова. Тоді Двалішвілі здобув перемогу й захистив чемпіонський титул. Наразі поясом володіє росіянин Петро Ян, якому Двалішвілі програв два своїх останніх поєдинки.

Зазначимо, що після того бою, Двалішвілі завершив поєдинок словами:

Дякую всім, хто був присутнім тут. Я – проти війни. Слава Україні. Glory to Ukraine. Слава Грузії. Слава свободі. Ми всі хочемо бути вільними. Ні війні. Будь ласка, зупиніть війну. Я – проти війни

- сказав тоді Двалішвілі.

14 листопада Двалішвілі мав взяти участь у поєдинку проти бразильського бійця Марлона Мораеса. Чи вплине сутичка з Нурмагомедовим на його участь у турнірі RAF, поки що не ясно.

Що кажуть інші бійці

російський боєць змішаного стилю Дмитро Бікрьов у коментарі росЗМІ заявив: "Загалом Усман вийшов один на один і дав лікувального ляща. Я б теж так вчинив, якби мене сильно зачепили або мого близького. Але… Навіщо всім іншим, наче шакали, нападати? Це незрозуміло. Хіба Усману потрібна була допомога? Хіба він пропустив удар чи його били? Я такого не бачив. Самі себе ганьблять".

Чемпіон UFC у середній вазі Шон Стрікленд написав в Х: "Усман Нурмагомедов - це втілення слова "с*ка... Ці хлопці всі бігають навколо, вдаючи з себе крутих, але поводяться як кляті собаки, які чекають, щоб напасти на тебе, коли ти не дивишся…".

Це типова поведінка мусульманина чи він просто с*ка?

- запитав Стрікленд.

Колишній боєць UFC з Англії Даррен Тілл в Х зазначив: "Саме ті, хто поводиться найскромніше, насправді не є найскромнішими. І завжди остерігайся тих, хто ходить великою компанією. Для мене це явна ознака слабкості. Ходити наодинці - незалежно від того, де ти і ким ти є - це сила Як сказав Майк Тайсон про поєдинок Мухаммеда Алі проти Флойда Мейвезера: "Мухаммеда народ приймав, а не охороняв, як це було у випадку з Флойдом".

Це неприйнятно, треба називати речі своїми іменами. У цьому не було нічого спортивного чи гідного. Сила Грузії - у єдності та правді

- сказав співвітчизник Двалішвілі, грузинський боєць Роман Долідзе.

Підтримав Двалішвілі і інший зірковий співвітчизник, грузинський вінгер французького "ПСЖ", за який виступає Ілля Забарний, Хвіча Кварацхелія.

Мерабе, Саба. Дякуємо, і ми з вами. Ще раз показали світу, що означає бути грузином, чоловіком і людиною. На відміну від тих, хто підло, потайки зі спини і нерівно намагався вас принизити, чоловіки так не чинять, і, звісно, це їм не вдалося і з грузинами ніколи не вдасться

- написав Кварацхелія.

Також Двалішвілі підтримали і у збірній Грузії, з якою Україна має зіграти у Лізі націй.

Ми поруч із тобою, Мераб, кожен член нашої команди. Скрізь і завжди

- йдеться у пості в Instagram.

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор відреагував на масову бійку між командами Нурмагомедова та Двалішвілі, пригадавши своє давнє протистояння із командою Хабіба Нурмагомедова, який є троюрідним братом Усмана.

Макгрегор опублікував у соціальних мережах фотографію з візком, але замість власного обличчя використав зображення Ілії Топурії, ймовірно, провівши паралель із подіями 2018 року, коли сам опинився в центрі гучного інциденту з командою Хабіба.

У 2018 році Конор МакГрегор влаштував напад на автобус з учасниками турніру UFC 223, у якому перебував Хабіб Нурмагомедов, тим самим намагаючись поквитатися з росіянином за образу, завдану його другові Артему Лобову. Цей інцидент дав старт розкрутці бою між Нурмагомедовим і МакГрегором, який став найприбутковішим поєдинком в історії змішаних єдиноборств.

Нагадаємо

Конор Макгрегор повідомив про успішну операцію на коліні після травми, яку отримав у бою з Максом Голловеєм на UFC 329. 

Павло Башинський

СпортКриміналСвіт
російська пропаганда
Соціальна мережа
Війна в Україні
Сутички
Конор Мак-Грегор
Абу-Дабі