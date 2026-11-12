Бійка між бійцями UFC Нурмагомедовим та Двалішвілі в Абу-Дабі: поліція заявила про вісьмох затриманих

Головне управління поліції Абу-Дабі затримало 8 осіб, причетних до бійки між російським бійцем UFC Усманом Нурмагомедовим та грузинським ексчемпіоном UFC Мерабом Двалішвілі в Абу-Дабі під час інтерв’ю у холі готелю, передає УНН.

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Головне управління поліції Абу-Дабі затримало 8 осіб, причетних до бійки, що сталася біля входу в один із готелів. Також було затримано двох осіб, які знімали інцидент на відео; щодо них було вжито необхідних правових заходів, і їх справу передано до Генеральної прокуратури для продовження процедур відповідно до чинного законодавства - йдеться у повідомленні.

Як розповіли у поліції, біля входу до одного з готелів сталася бійка внаслідок "колишніх суперечок між кількома особами".

Негайно спеціалізовані підрозділи поліції Абу-Дабі розпочали процедури з реагування на інцидент, їм вдалося затримати учасників бійки, а також двох осіб, які знімали сутичку на відео, та вжити щодо них необхідних правових заходів - додали у поліції.

Доповнення

УНН повідомляв, що російський боєць UFC Усман Нурмагомедов в Абу-Дабі зі спини напав на грузинського ексчемпіона UFC Мераба Двалішвілі під час інтерв’ю у холі готелю.

Згодом у мережі показали відео бійки, на якому видно, що Двалішвілі дає інтерв’ю у холі готелю, після чого Усман Нурмагомедов підходить до грузина, та б’є його в обличчя, після чого у холі починається сутичка.

Відео виклав іспанський борець грузинського походження Ілія Топурія, проте згодом його видалив.

Хоч у поліції не називають ім’я затриманих, як стверджують "росЗМІ", серед затриманих є і Нурмагомедов, якого утримують під вартою вже понад 14 годин.

Зазначимо, що після сутички думка інших бійців розділилася. Деякі підтримують Нурмагомедова, дехто Двалішвілі.

У чому може бути причина конфлікту

Як повідомляють росЗМІ, стосунки між Мерабом Двалішвілі та родиною Нурмагомедових вже давно є "напруженими". У січні 2025 року відбувся бій між Двалішвілі та Умаром Нурмагомедовим - рідним братом Усмана Нурмагомедова. Тоді Двалішвілі здобув перемогу й захистив чемпіонський титул. Наразі поясом володіє росіянин Петро Ян, якому Двалішвілі програв два своїх останніх поєдинки.

Зазначимо, що після того бою, Двалішвілі завершив поєдинок словами:

Дякую всім, хто був присутнім тут. Я – проти війни. Слава Україні. Glory to Ukraine. Слава Грузії. Слава свободі. Ми всі хочемо бути вільними. Ні війні. Будь ласка, зупиніть війну. Я – проти війни - сказав тоді Двалішвілі.

14 листопада Двалішвілі мав взяти участь у поєдинку проти бразильського бійця Марлона Мораеса. Чи вплине сутичка з Нурмагомедовим на його участь у турнірі RAF, поки що не ясно.

Що кажуть інші бійці

російський боєць змішаного стилю Дмитро Бікрьов у коментарі росЗМІ заявив: "Загалом Усман вийшов один на один і дав лікувального ляща. Я б теж так вчинив, якби мене сильно зачепили або мого близького. Але… Навіщо всім іншим, наче шакали, нападати? Це незрозуміло. Хіба Усману потрібна була допомога? Хіба він пропустив удар чи його били? Я такого не бачив. Самі себе ганьблять".

Чемпіон UFC у середній вазі Шон Стрікленд написав в Х: "Усман Нурмагомедов - це втілення слова "с*ка... Ці хлопці всі бігають навколо, вдаючи з себе крутих, але поводяться як кляті собаки, які чекають, щоб напасти на тебе, коли ти не дивишся…".

Це типова поведінка мусульманина чи він просто с*ка? - запитав Стрікленд.

Колишній боєць UFC з Англії Даррен Тілл в Х зазначив: "Саме ті, хто поводиться найскромніше, насправді не є найскромнішими. І завжди остерігайся тих, хто ходить великою компанією. Для мене це явна ознака слабкості. Ходити наодинці - незалежно від того, де ти і ким ти є - це сила Як сказав Майк Тайсон про поєдинок Мухаммеда Алі проти Флойда Мейвезера: "Мухаммеда народ приймав, а не охороняв, як це було у випадку з Флойдом".

Це неприйнятно, треба називати речі своїми іменами. У цьому не було нічого спортивного чи гідного. Сила Грузії - у єдності та правді - сказав співвітчизник Двалішвілі, грузинський боєць Роман Долідзе.

Підтримав Двалішвілі і інший зірковий співвітчизник, грузинський вінгер французького "ПСЖ", за який виступає Ілля Забарний, Хвіча Кварацхелія.

Мерабе, Саба. Дякуємо, і ми з вами. Ще раз показали світу, що означає бути грузином, чоловіком і людиною. На відміну від тих, хто підло, потайки зі спини і нерівно намагався вас принизити, чоловіки так не чинять, і, звісно, це їм не вдалося і з грузинами ніколи не вдасться - написав Кварацхелія.

Також Двалішвілі підтримали і у збірній Грузії, з якою Україна має зіграти у Лізі націй.

Ми поруч із тобою, Мераб, кожен член нашої команди. Скрізь і завжди - йдеться у пості в Instagram.

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор відреагував на масову бійку між командами Нурмагомедова та Двалішвілі, пригадавши своє давнє протистояння із командою Хабіба Нурмагомедова, який є троюрідним братом Усмана.

Макгрегор опублікував у соціальних мережах фотографію з візком, але замість власного обличчя використав зображення Ілії Топурії, ймовірно, провівши паралель із подіями 2018 року, коли сам опинився в центрі гучного інциденту з командою Хабіба.

У 2018 році Конор МакГрегор влаштував напад на автобус з учасниками турніру UFC 223, у якому перебував Хабіб Нурмагомедов, тим самим намагаючись поквитатися з росіянином за образу, завдану його другові Артему Лобову. Цей інцидент дав старт розкрутці бою між Нурмагомедовим і МакГрегором, який став найприбутковішим поєдинком в історії змішаних єдиноборств.

Нагадаємо

Конор Макгрегор повідомив про успішну операцію на коліні після травми, яку отримав у бою з Максом Голловеєм на UFC 329.