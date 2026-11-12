Драка между бойцами UFC Нурмагомедовым и Двалишвили в Абу-Даби: полиция заявила о восьми задержанных

Главное управление полиции Абу-Даби задержало 8 человек, причастных к драке между российским бойцом UFC Усманом Нурмагомедовым и грузинским экс-чемпионом UFC Мерабом Двалишвили в Абу-Даби во время интервью в холле отеля, передает УНН.

Детали

Главное управление полиции Абу-Даби задержало 8 человек, причастных к драке, произошедшей у входа в один из отелей. Также были задержаны два человека, которые снимали инцидент на видео; в отношении них были приняты необходимые правовые меры, а их дело передано в Генеральную прокуратуру для продолжения процедур в соответствии с действующим законодательством - говорится в сообщении.

Как рассказали в полиции, у входа в один из отелей произошла драка вследствие "прежних разногласий между несколькими лицами".

Незамедлительно специализированные подразделения полиции Абу-Даби начали процедуры реагирования на инцидент, им удалось задержать участников драки, а также двух лиц, которые снимали столкновение на видео, и принять в отношении них необходимые правовые меры - добавили в полиции.

Дополнение

УНН сообщал, что российский боец UFC Усман Нурмагомедов в Абу-Даби напал со спины на грузинского экс-чемпиона UFC Мераба Двалишвили во время интервью в холле отеля.

Впоследствии в сети показали видео драки, на котором видно, что Двалишвили дает интервью в холле отеля, после чего Усман Нурмагомедов подходит к грузину и бьет его в лицо, после чего в холле начинается стычка.

Видео опубликовал испанский борец грузинского происхождения Илия Топурия, однако впоследствии удалил его.

Хотя в полиции не называют имя задержанных, как утверждают "росСМИ", среди задержанных есть и Нурмагомедов, которого удерживают под стражей уже более 14 часов.

Отметим, что после стычки мнения других бойцов разделились. Некоторые поддерживают Нурмагомедова, некоторые — Двалишвили.

В чем может быть причина конфликта

Как сообщают росСМИ, отношения между Мерабом Двалишвили и семьей Нурмагомедовых уже давно являются "напряженными". В январе 2025 года состоялся бой между Двалишвили и Умаром Нурмагомедовым — родным братом Усмана Нурмагомедова. Тогда Двалишвили одержал победу и защитил чемпионский титул. Сейчас поясом владеет россиянин Петр Ян, которому Двалишвили проиграл два своих последних поединка.

Отметим, что после того боя Двалишвили завершил поединок словами:

Спасибо всем, кто присутствовал здесь. Я — против войны. Слава Украине. Glory to Ukraine. Слава Грузии. Слава свободе. Мы все хотим быть свободными. Нет войне. Пожалуйста, остановите войну. Я — против войны - сказал тогда Двалишвили.

14 ноября Двалишвили должен был принять участие в поединке против бразильского бойца Марлона Мораеса. Повлияет ли стычка с Нурмагомедовым на его участие в турнире RAF, пока неясно.

Что говорят другие бойцы

российский боец смешанного стиля Дмитрий Бикрёв в комментарии росСМИ заявил: "В целом Усман вышел один на один и дал лечебного леща. Я бы тоже так поступил, если бы меня сильно задели или задели моего близкого. Но… Зачем всем остальным, словно шакалам, нападать? Это непонятно. Разве Усману нужна была помощь? Разве он пропустил удар или его били? Я такого не видел. Сами себя позорят".

Чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд написал в Х: "Усман Нурмагомедов — это воплощение слова "с*ка... Эти парни все бегают вокруг, изображая из себя крутых, но ведут себя как чертовы собаки, которые ждут, чтобы напасть на тебя, когда ты не смотришь…".

Это типичное поведение мусульманина или он просто с*ка? - спросил Стрикленд.

Бывший боец UFC из Англии Даррен Тилл в Х отметил: "Именно те, кто ведет себя наиболее скромно, на самом деле не являются самыми скромными. И всегда остерегайся тех, кто ходит большой компанией. Для меня это явный признак слабости. Ходить в одиночку — независимо от того, где ты находишься и кто ты есть — это сила. Как сказал Майк Тайсон о поединке Мухаммеда Али против Флойда Мейвезера: "Народ принимал Мухаммеда, а не охранял его, как это было в случае с Флойдом".

Это неприемлемо, нужно называть вещи своими именами. В этом не было ничего спортивного или достойного. Сила Грузии — в единстве и правде - сказал соотечественник Двалишвили, грузинский боец Роман Долидзе.

Поддержал Двалишвили и другой звездный соотечественник, грузинский вингер французского "ПСЖ", за который выступает Илья Забарный, Хвича Кварацхелия.

Мераб, Саба. Спасибо, и мы с вами. Еще раз показали миру, что значит быть грузином, мужчиной и человеком. В отличие от тех, кто подло, тайком, со спины и нечестно пытался вас унизить, мужчины так не поступают, и, конечно, им это не удалось и с грузинами никогда не удастся - написал Кварацхелия.

Также Двалишвили поддержали и в сборной Грузии, с которой Украина должна сыграть в Лиге наций.

Мы рядом с тобой, Мераб, каждый член нашей команды. Везде и всегда - говорится в посте в Instagram.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на массовую драку между командами Нурмагомедова и Двалишвили, вспомнив свое давнее противостояние с командой Хабиба Нурмагомедова, который является троюродным братом Усмана.

Макгрегор опубликовал в социальных сетях фотографию с тележкой, но вместо собственного лица использовал изображение Илии Топурии, вероятно, проведя параллель с событиями 2018 года, когда сам оказался в центре громкого инцидента с командой Хабиба.

В 2018 году Конор МакГрегор организовал нападение на автобус с участниками турнира UFC 223, в котором находился Хабиб Нурмагомедов, тем самым пытаясь поквитаться с россиянином за оскорбление, нанесенное его другу Артему Лобову. Этот инцидент дал старт раскрутке боя между Нурмагомедовым и МакГрегором, который стал самым прибыльным поединком в истории смешанных единоборств.

Напомним

Конор Макгрегор сообщил об успешной операции на колене после травмы, которую получил в бою с Максом Холлоуэем на UFC 329.