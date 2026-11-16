Хабиб Нурмагомедов договорился с властями ОАЭ об освобождении своего брата Усмана после драки с Двалишвили

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов договорился с властями ОАЭ об освобождении своего брата Усмана, а также его товарищей из-под стражи после драки с грузинским бойцом Мерабом Двалишвили на прошлой неделе. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

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Как сообщают росСМИ, сначала окружение Усмана не хотело привлекать к этому вопросу Хабиба и пыталось решить все самостоятельно, но когда поняли, что не справятся, позвали старшего.

"Тот сначала обратился за помощью к Дэйне Уайту и американским партнерам, но те мягко намекнули ему, что в ОАЭ действуют другие законы и решить вопрос так, как это можно было бы в США, не получится. Параллельно с этим Магомед Анкалаев и Хамзат Чимаев давили на Мераба Двалишвили, чтобы тот публично "попросил отпустить ребят". Тот согласился, но сути это не изменило", - сообщают росСМИ.

Тогда Хабиб прилетел в ОАЭ, чтобы непосредственно пообщаться с властями Эмиратов.

"Переговоры продолжались долго, и в итоге все пришли к соглашению: всех отпускают поэтапно. Первую группу бойцов "Фойеш" освободили вчера, а вторую - сегодня (среди них был и Усман). Также Нурмагомедов пообещал шейхам, что никто из участников драки не будет публично (в интервью или сторис) комментировать эту ситуацию", - отмечают росСМИ.

Дополнение

В пятницу, 13 ноября, Двалишвили написал в X, что не будет выдвигать обвинения против россиян.

"Просто хочу сообщить всем, что меня отпустили, и я в порядке, здоров и готов к дальнейшим действиям. Хочу поблагодарить всех в Абу-Даби за помощь в разрешении этого дела. Мне очень нравится посещать Абу-Даби, и я рад, что меня здесь так тепло принимают. Я действительно надеюсь, что всех отпустят - я не буду подавать жалобу. Я стремлюсь к миру и лучшему для всех. Спасибо всем за вашу любовь и поддержку", - написал Двалишвили.

Отметим, ранее у Двалишвили был конфликт с другим российским борцом Ахмедом Гаджимагомедовым. Двалишвили ударил Гаджимагомедова во время словесной перепалки, что могло послужить причиной инцидента, произошедшего с участием Нурмагомедовых.

В понедельник, как сообщают росСМИ, Двалишвили извинился перед российским борцом Ахмедом Гаджимагомедовым за оскорбление его семьи и предложил лично встретиться для урегулирования конфликта.

"Ахмед, мы оба знаем, что произошло после нашего инцидента: мы пожали друг другу руки и поставили точку. Но после этого появилось видео, на котором мы оба видим, как я оскорбляю твою семью. Я просто хочу извиниться за это. У меня не было такого намерения. Я не имел представления, кто ты, когда ты подошел ко мне, схватил меня и начал кричать на другом языке. Нам нужно окончательно решить этот вопрос. У нас много общих друзей. Если хочешь встретиться, напиши мне напрямую", - написал Двалишвили в соцсетях.

Однако, как утверждается, впоследствии Двалишвили удалил пост.

Напомним

Российский боец UFC Усман Нурмагомедов в Абу-Даби со спины напал на грузинского экс-чемпиона UFC Мераба Двалишвили во время интервью в холле отеля.

Главное управление полиции Абу-Даби задержало 8 человек, причастных к драке между российским бойцом UFC Усманом Нурмагомедовым и грузинским экс-чемпионом UFC Мерабом Двалишвили в Абу-Даби во время интервью в холле отеля.

Глава UFC Дэйна Уайт, которому президент США Дональд Трамп предлагал стать пресс-секретарем Белого дома, отреагировал на драку в холле отеля в Абу-Даби между россиянином Усманом Нурмагомедовым и грузином Мерабом Двалишвили, отметив, что "это абсолютно бессмысленно и глупо".

Суд в Абу-Даби приговорил к шести месяцам российского бойца UFC Усмана Нурмагомедова за драку с грузинским экс-чемпионом UFC Мерабом Двалишвили в холле отеля, наложил на россиянина штраф и депортировал его из страны.

Грузинские спортсмены Мераб Двалишвили и Сабо Лазишвили освобождены из-под стражи в ОАЭ после массовой драки в отеле Абу-Даби.