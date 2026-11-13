Грузинських борців Двалішвілі та Лазішвілі випустили з-під варти після бійки в Абу-Дабі - завтра у них турнір

Грузинських спортсменів Мераба Двалішвілі та Саба Лазішвілі звільнено з-під варти в ОАЕ після масової бійки в готелі Абу-Дабі. Про це повідомив співзасновник американської борцівської організації Real American Freestyle (RAF) Чед Бронштейн, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

Обидва спортсмени мають виступити на турнірі RAF 14 листопада.

"Я радий поділитися, що Мераб Двалішвілі знову приєднався до нас в Абу-Дабі. Ми хотіли б висловити щиру подяку відповідним органам влади в Абу-Дабі за їхній професіоналізм та підтримку. Ми, як і раніше, зосереджені на русі вперед і раді поверненню Мераба", — йдеться у заяві Бронштейна у соцмережі Х.

Двалішвілі та Лазішвілі перебували в центрі утримання дві доби після зіткнення з російським бійцем Усманом Нурмагомедовим та його оточенням у лобі готелю. За інформацією спортивного журналіста Аріеля Хельвані, співзасновник RAF допомагав домогтися їхнього звільнення, взаємодіяв із місцевою владою та особисто був присутній в установі в момент їхнього виходу.

Видання The National з посиланням на судовий департамент Абу-Дабі повідомляє, що у справі про бійку в готелі засуджено десятьох людей. Вісім з них отримали тюремні строки, штрафи та розпорядження про депортацію після відбуття покарання. Ще двоє відбулися штрафами.

За даними видання, шістьох людей засуджено до шести місяців ув'язнення і штрафів по 300 тисяч дирхамів кожен ($81,6 тис.). Їх визнали винними у порушенні громадської безпеки, створенні паніки та загрозі життю людей.

Ще двоє отримали по шість місяців ув'язнення, штраф у 300 тисяч дирхамів та депортацію за порушення недоторканності приватного життя: вони знімали те, що відбувалося, і поширювали записи. Суд також ухвалив конфіскувати їхні телефони та видалити відеоматеріали.

Двом іншим засудженим призначили штрафи по 50 тисяч дирхамів ($13,6 тис.) за порушення громадської безпеки та напад на інших людей.

The National не називає імена засуджених і не уточнює, кому саме призначено кожне з покарань. Раніше грузинські ЗМІ повідомляли, що Двалішвілі та Лазішвілі мають заплатити по 50 тисяч дирхамів кожен, а штрафи покриє RAF. Водночас грузинські ЗМІ повідомляли про шестимісячний термін для Нурмагомедова та представників його команди.

Увечері 11 листопада Двалішвілі перебував в ОАЕ перед турніром RAF та давав інтерв'ю, коли до нього підійшов Усман Нурмагомедов у супроводі інших людей. На відеозаписі, що поширився, видно, як російський боєць завдає грузинському спортсмену удару, після чого починається масова бійка.

12 листопада поліція Абу-Дабі повідомила про затримання десяти осіб: вісьмох – за участь у бійці, ще двох – за зйомку інциденту.

Грузинська влада також підключилася до ситуації. 13 листопада міністр закордонних справ Мака Бочорішвілі провела телефонну розмову з главою МЗС ОАЕ шейхом Абдуллою бін Зайєдом Аль Нахайяном.

Після звільнення бійців прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе подякував главам МЗС та МВС Маку Бочорішвілі та Сулхану Тамазашвілі за оперативну координацію, а також тим, хто сплатив юридичні послуги та штрафи спортсменів. Окрему подяку він висловив владі ОАЕ, заявивши, що суд ухвалив справедливе рішення як щодо звільнення грузинів, так і щодо нападників.

Турнір RAF відбудеться 14 листопада. Двалішвілі має зустрітися з бразильцем Марлоном Мораєсом. Лазішвілі, участь якого спочатку не планувалося, замінить Усмана Нурмагомедова у поєдинку з американцем Урай Фейбером. Для 21-річного грузинського спортсмена це буде дебют в американській організації. Бійка 11 листопада, учасником якої він став, оскільки супроводжував Двалішвілі, принесла йому неймовірну популярність — за пару днів на маловідомого борця з Грузії в Instagram підписалися 600 тис. користувачів.

Раніше Бронштейн заявив, що Нурмагомедову заборонили відвідувати захід RAF. Сам російський боєць не був заявлений на турнір: в Абу-Дабі мав виступити його брат Умар Нурмагомедов, який мав зустрітися з Фейбером.