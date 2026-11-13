Ув’язнення, штраф і депортація - як в ОАЕ покарали Нурмагомедова за бійку в готелі з Двалішвілі

Суд в Абу-Дабі засудив до шести місяців російського бійця UFC Усмана Нурмагомедова за бійку з грузинським ексчемпіоном UFC Мерабом Двалішвілі в холі готелю, наклав на росіянина штраф та депортував з країни. Про це йдеться на сайті Судової системи Абу-Дабі, передає УНН.

Суд в Абу-Дабі визнав винними 10 підсудних у бійці в готелі та призначив покарання у вигляді 6 місяців позбавлення волі та штрафу в розмірі 300 тисяч дирхамів (приблизно 73 тис. доларів) для кожного підсудного, а також вислання їх за межі країни - йдеться у повідомленні.

Суд виніс покарання за фактом порушення громадської безпеки, спричинення паніки та загрози життю людей.

У суді не вказують імен, проте, за даними ЗМІ, Усман Нурмагамедов отримав ув’язнення на 6 місяців, штраф у 300 тис. дирхамів та має бути депортований з ОАЕ.

Мераб Двалішвілі та 21-річний борець Саба Лазішвілі засуджені судом до штрафу в розмірі 50 тис. дирхамів (12 тис. доларів - ред.) кожен.

Окрім того, як повідомляється, ще двох інших учасників бійки засудили "за порушення недоторканності приватного життя шляхом використання інформаційних технологій для зйомки та публікації відеозаписів бійки".

Нагадаємо

Російський боєць UFC Усман Нурмагомедов в Абу-Дабі зі спини напав на грузинського ексчемпіона UFC Мераба Двалішвілі під час інтерв’ю у холі готелю.

Головне управління поліції Абу-Дабі затримало 8 осіб, причетних до бійки між російським бійцем UFC Усманом Нурмагомедовим та грузинським ексчемпіоном UFC Мерабом Двалішвілі в Абу-Дабі під час інтерв’ю у холі готелю.

Глава UFC Дейна Вайт, якому президент США Дональд Трамп пропонував стати прессекретарем Білого дому, відреагував на бійку у холі готелю в Абу-Дабі між росіянином Усманом Нурмагомедовим та грузином Мерабом Двалішвілі, зазначивши, що "це абсолютно безглуздо й нерозумно".