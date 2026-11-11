“Ти - маленька су**а” - російський боєць UFC Нурмагомедов зі спини напав на грузинського ексчемпіона Двалішвілі

$45.500.0951.080.26
ukenru
19:40 • 2260 перегляди
Представники США передадуть путіну пропозицію про припинення вогню - Зеленський очікує на відповідь у Дубліні
18:51 • 7256 перегляди
Куди дзвонити, коли зникло світло - енергетики дали покрокову інструкціюVideo
18:07 • 10285 перегляди
Дівоча збірна України з футболу здобула “золото” Юнацької ОлімпіадиPhotoVideo
17:19 • 12076 перегляди
12 листопада в Україні цілодобово будуть діяти графіки - скільки доведеться сидіти без світла
16:47 • 15871 перегляди
Як бути видимим на темних вулицях - у поліції дали поради пішоходам та водіям
16:05 • 19728 перегляди
Рада підтримала масштабні зміни в прокуратурі: кого перевірятимуть, як призначатимуть керівників і за що каратимуть
14:43 • 23648 перегляди
Від тріумфу до життя під вогнем: що пережив Херсон за чотири роки після звільненняPhoto
Ексклюзив
14:30 • 15727 перегляди
Справа про медичну недбалість лікарів Odrex: суддя Чаплицький повторно звернеться до КДКА через поведінку адвокатів
14:06 • 13388 перегляди
У москві заявили, що могли б укласти пакти про ненапад із державами-членами НАТО
11 листопада, 13:57 • 13985 перегляди
Єрмаку дозволили пересуватися всією Україною під час слідства
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
У рф заявили про завершення тристоронніх переговорів в Абу-Дабі11 листопада, 10:26 • 16412 перегляди
росія та Україна домовилися про новий масштабний обмін полоненими11 листопада, 11:45 • 5176 перегляди
Кушнер заявив про "значний прогрес" на переговорах України, США та рф - говорили про безпеку і території11 листопада, 12:30 • 6542 перегляди
У Німеччині відновлюють "Орлине гніздо" - колишню резиденцію Гітлера, знищену пожежею11 листопада, 13:01 • 19094 перегляди
Раптово помер посол рф у США16:22 • 4670 перегляди
Публікації
Як бути видимим на темних вулицях - у поліції дали поради пішоходам та водіям16:47 • 15872 перегляди
Рада підтримала масштабні зміни в прокуратурі: кого перевірятимуть, як призначатимуть керівників і за що каратимуть16:05 • 19729 перегляди
Від тріумфу до життя під вогнем: що пережив Херсон за чотири роки після звільненняPhoto14:43 • 23649 перегляди
"Вагітна не повинна доводити, що їй погано": акушер-гінеколог Дмитро Говсєєв – про симптоми, які не можна ігнорувати під час вагітності
Ексклюзив
11 листопада, 06:41 • 54047 перегляди
Штукатури обійшли айтівців: які фахівці можуть заробляти понад 60 тисяч гривень в УкраїніPhoto10 листопада, 19:15 • 60308 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Німеччина
Ірландія
Реклама
УНН Lite
“Ти - маленька су**а” - російський боєць UFC Нурмагомедов зі спини напав на грузинського ексчемпіона ДвалішвіліVideo19:08 • 1150 перегляди
У Німеччині відновлюють "Орлине гніздо" - колишню резиденцію Гітлера, знищену пожежею11 листопада, 13:01 • 19120 перегляди
Батька Меган Маркл повернули під арешт після зняття браслета11 листопада, 06:59 • 34801 перегляди
Батько Меган Маркл зрізав електронний браслет і ризикує опинитися під вартою10 листопада, 21:01 • 31532 перегляди
“Просто двоє ютуберів, які розслабляються” - Голанд вчив MrBeast медитаціїPhotoVideo10 листопада, 19:56 • 28344 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
TikTok
The Guardian

“Ти - маленька су**а” - російський боєць UFC Нурмагомедов зі спини напав на грузинського ексчемпіона Двалішвілі

Київ • УНН

 • 1154 перегляди

Нурмагомедов та його друзі напали на Двалішвілі під час інтерв’ю в Абу-Дабі. Грузин заявив, що отримав удар зненацька.

“Ти - маленька су**а” - російський боєць UFC Нурмагомедов зі спини напав на грузинського ексчемпіона Двалішвілі
Мераб Двалішвілі

Російський боєць UFC Усман Нурмагомедов в Абу-Дабі зі спини напав на грузинського ексчемпіона UFC Мераба Двалішвілі під час інтерв’ю у холі готелю, передає УНН

Який підступний вчинок, хлопці. Ми прийшли сюди в Абу-Дабі лише вдвох - я та мій друг, а Усман Нурмагомедов зі своїми друзями підкралися, як змії, ззаду. Що ви за бійці такі, хлопці? Який чоловік так робить, брате? Якщо хочете поговорити чи побитися, давайте зробимо це по-справжньому. Ми були тут лише вдвох, а ви, бл*дь, наче готувалися до цього, що за хрінь? Ззаду? Хто так робить, ти називаєш себе чоловіком? Ти - маленька су**а. Ми проливаємо кров, ми б’ємося, ми воюємо, а ви, хлопці, просто підступні. Ви не справжні чоловіки, це показує ваш характер, показує, що ви не справжні чоловіки. Що за хрінь, хлопці? 

Згодом у мережі показали відео бійки, на якому видно, що Двалішвілі дає інтерв’ю у холі готелю, після чого Усман Нурмагомедов підходить до грузина, та б’є його в обличчя, після чого у холі починається сутичка. 

Згодом з’явилося ще одне відео - з іншого ракурсу, на якому Нурмагомедов підходить до Двалішвілі, який тягне руку, щоб привітатися, проте отримує удар в обличчя, після чого грузина починають бити одразу двоє. 

Як повідомив іспанський борець грузинського походження Ілія Топурія, "Усмана затримали разом із тими боягузами, які були з ним".

І це ті самі люди, які наважуються повчати про смиренність і повагу? Яка ганьба. Зграя абсолютних боягузів. Я завжди вважав вас зграєю посередніх людей. Тепер ви розвіяли всі мої сумніви Честь, повага та смиренність - це не слова, якими ви проповідуєте. Це цінності, за якими ви живете. А ви не продемонстрували жодної з них 

- написав Топурія в Х.

Конор Макгрегор переніс операцію на коліні після травми на UFC 32906.08.26, 12:28 • 2309 переглядiв

Павло Башинський

СпортСвітУНН Lite
Сутички