“Ти - маленька су**а” - російський боєць UFC Нурмагомедов зі спини напав на грузинського ексчемпіона Двалішвілі

Мераб Двалішвілі

Російський боєць UFC Усман Нурмагомедов в Абу-Дабі зі спини напав на грузинського ексчемпіона UFC Мераба Двалішвілі під час інтерв’ю у холі готелю, передає УНН.

Який підступний вчинок, хлопці. Ми прийшли сюди в Абу-Дабі лише вдвох - я та мій друг, а Усман Нурмагомедов зі своїми друзями підкралися, як змії, ззаду. Що ви за бійці такі, хлопці? Який чоловік так робить, брате? Якщо хочете поговорити чи побитися, давайте зробимо це по-справжньому. Ми були тут лише вдвох, а ви, бл*дь, наче готувалися до цього, що за хрінь? Ззаду? Хто так робить, ти називаєш себе чоловіком? Ти - маленька су**а. Ми проливаємо кров, ми б’ємося, ми воюємо, а ви, хлопці, просто підступні. Ви не справжні чоловіки, це показує ваш характер, показує, що ви не справжні чоловіки. Що за хрінь, хлопці? - записав емоційне відео Двалішвілі із закривавленим обличчям.

Згодом у мережі показали відео бійки, на якому видно, що Двалішвілі дає інтерв’ю у холі готелю, після чого Усман Нурмагомедов підходить до грузина, та б’є його в обличчя, після чого у холі починається сутичка.

Згодом з’явилося ще одне відео - з іншого ракурсу, на якому Нурмагомедов підходить до Двалішвілі, який тягне руку, щоб привітатися, проте отримує удар в обличчя, після чого грузина починають бити одразу двоє.

Як повідомив іспанський борець грузинського походження Ілія Топурія, "Усмана затримали разом із тими боягузами, які були з ним".

І це ті самі люди, які наважуються повчати про смиренність і повагу? Яка ганьба. Зграя абсолютних боягузів. Я завжди вважав вас зграєю посередніх людей. Тепер ви розвіяли всі мої сумніви Честь, повага та смиренність - це не слова, якими ви проповідуєте. Це цінності, за якими ви живете. А ви не продемонстрували жодної з них - написав Топурія в Х.

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