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"Ты — маленькая су**а" — российский боец UFC Нурмагомедов напал со спины на грузинского экс-чемпиона Двалишвили

Киев • УНН

 • 1180 просмотра

Нурмагомедов и его друзья напали на Двалишвили во время интервью в Абу-Даби. Грузин заявил, что получил удар неожиданно.

"Ты — маленькая су**а" — российский боец UFC Нурмагомедов напал со спины на грузинского экс-чемпиона Двалишвили
Мераб Двалишвили

Российский боец UFC Усман Нурмагомедов в Абу-Даби напал со спины на грузинского экс-чемпиона UFC Мераба Двалишвили во время интервью в холле отеля, передает УНН

Какой подлый поступок, ребята. Мы приехали сюда, в Абу-Даби, только вдвоем — я и мой друг, а Усман Нурмагомедов со своими друзьями подкрались сзади, как змеи. Что же вы за бойцы такие, ребята? Какой мужчина так поступает, брат? Если хотите поговорить или подраться, давайте сделаем это по-настоящему. Нас здесь было только двое, а вы, б***ь, словно готовились к этому, что за хрень? Со спины? Кто так поступает — ты называешь себя мужчиной? Ты — маленькая с***а. Мы проливаем кровь, мы деремся, мы воюем, а вы, ребята, просто подлые. Вы не настоящие мужчины — это показывает ваш характер, показывает, что вы не настоящие мужчины. Что за хрень, ребята? 

Позже в сети показали видео драки, на котором видно, что Двалишвили дает интервью в холле отеля, после чего Усман Нурмагомедов подходит к грузину и бьет его в лицо, после чего в холле начинается стычка. 

Позже появилось еще одно видео — с другого ракурса, на котором Нурмагомедов подходит к Двалишвили, который протягивает руку, чтобы поздороваться, однако получает удар в лицо, после чего грузина начинают бить сразу двое. 

Как сообщил испанский борец грузинского происхождения Илия Топурия, "Усмана задержали вместе с теми трусами, которые были с ним".

И это те самые люди, которые осмеливаются учить смирению и уважению? Какой позор. Стая абсолютных трусов. Я всегда считал вас стаей посредственных людей. Теперь вы развеяли все мои сомнения. Честь, уважение и смирение — это не слова, которыми вы проповедуете. Это ценности, по которым вы живете. А вы не продемонстрировали ни одной из них 

— написал Топурия в X.

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