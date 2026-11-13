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Тюремное заключение, штраф и депортация — как в ОАЭ наказали Нурмагомедова за драку в отеле с Двалишвили

Киев • УНН

 • 1894 просмотра

Российский боец UFC получил шесть месяцев тюремного заключения, штраф в размере 300 тысяч дирхамов и депортацию из ОАЭ. Двалишвили оштрафовали.

Тюремное заключение, штраф и депортация — как в ОАЭ наказали Нурмагомедова за драку в отеле с Двалишвили

Суд в Абу-Даби приговорил российского бойца UFC Усмана Нурмагомедова к шести месяцам за драку с грузинским экс-чемпионом UFC Мерабом Двалишвили в холле отеля, оштрафовал россиянина и депортировал его из страны. Об этом говорится на сайте Судебной системы Абу-Даби, передает УНН

Суд в Абу-Даби признал виновными 10 подсудимых в драке в отеле и назначил каждому подсудимому наказание в виде 6 месяцев лишения свободы и штрафа в размере 300 тысяч дирхамов (примерно 73 тыс. долларов), а также выдворение их за пределы страны 

- говорится в сообщении. 

Суд вынес наказание за факт нарушения общественной безопасности, создания паники и угрозы жизни людей.

В суде не называют имен, однако, по данным СМИ, Усман Нурмагомедов получил 6 месяцев тюремного заключения, штраф в размере 300 тыс. дирхамов и должен быть депортирован из ОАЭ. 

Мераб Двалишвили и 21-летний борец Саба Лазишвили приговорены судом к штрафу в размере 50 тыс. дирхамов (12 тыс. долларов — ред.) каждый. 

Кроме того, как сообщается, еще двух других участников драки осудили "за нарушение неприкосновенности частной жизни путем использования информационных технологий для съемки и публикации видеозаписей драки". 

Напомним 

Российский боец UFC Усман Нурмагомедов в Абу-Даби со спины напал на грузинского экс-чемпиона UFC Мераба Двалишвили во время интервью в холле отеля. 

Главное управление полиции Абу-Даби задержало 8 человек, причастных к драке между российским бойцом UFC Усманом Нурмагомедовым и грузинским экс-чемпионом UFC Мерабом Двалишвили в Абу-Даби во время интервью в холле отеля. 

Глава UFC Дейна Уайт, которому президент США Дональд Трамп предлагал стать пресс-секретарем Белого дома, отреагировал на драку в холле отеля в Абу-Даби между россиянином Усманом Нурмагомедовым и грузином Мерабом Двалишвили, отметив, что "это абсолютно бессмысленно и глупо".  

Павел Башинский

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