Грузинских борцов Двалишвили и Лазишвили выпустили из-под стражи после драки в Абу-Даби — завтра у них турнир

Грузинские спортсмены Мераб Двалишвили и Сабо Лазишвили освобождены из-под стражи в ОАЭ после массовой драки в отеле Абу-Даби. Об этом сообщил соучредитель американской борцовской организации Real American Freestyle (RAF) Чед Бронштейн, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Оба спортсмена должны выступить на турнире RAF 14 ноября.

"Я рад сообщить, что Мераб Двалишвили вновь присоединился к нам в Абу-Даби. Мы хотели бы выразить искреннюю благодарность соответствующим властям Абу-Даби за их профессионализм и поддержку. Мы по-прежнему сосредоточены на движении вперед и рады возвращению Мераба", — говорится в заявлении Бронштейна в социальной сети X.

Двалишвили и Лазишвили провели двое суток в центре содержания после столкновения с российским бойцом Усманом Нурмагомедовым и его окружением в лобби отеля. По информации спортивного журналиста Ариэля Хельвани, соучредитель RAF помогал добиться их освобождения, взаимодействовал с местными властями и лично присутствовал в учреждении в момент их выхода.

Издание The National со ссылкой на судебный департамент Абу-Даби сообщает, что по делу о драке в отеле осуждены десять человек. Восемь из них получили тюремные сроки, штрафы и распоряжения о депортации после отбытия наказания. Еще двое отделались штрафами.

По данным издания, шестеро человек приговорены к шести месяцам лишения свободы и штрафам по 300 тысяч дирхамов каждый ($81,6 тыс.). Их признали виновными в нарушении общественной безопасности, создании паники и угрозе жизни людей.

Еще двое получили по шесть месяцев лишения свободы, штраф в 300 тысяч дирхамов и депортацию за нарушение неприкосновенности частной жизни: они снимали происходящее и распространяли записи. Суд также постановил конфисковать их телефоны и удалить видеоматериалы.

Двум другим осужденным назначили штрафы по 50 тысяч дирхамов ($13,6 тыс.) за нарушение общественной безопасности и нападение на других людей.

The National не называет имена осужденных и не уточняет, кому именно назначено каждое из наказаний. Ранее грузинские СМИ сообщали, что Двалишвили и Лазишвили должны заплатить по 50 тысяч дирхамов каждый, а штрафы покроет RAF. В то же время грузинские СМИ сообщали о шестимесячном сроке для Нурмагомедова и представителей его команды.

Вечером 11 ноября Двалишвили находился в ОАЭ перед турниром RAF и давал интервью, когда к нему подошел Усман Нурмагомедов в сопровождении других людей. На распространившейся видеозаписи видно, как российский боец наносит грузинскому спортсмену удар, после чего начинается массовая драка.

12 ноября полиция Абу-Даби сообщила о задержании десяти человек: восьми — за участие в драке, еще двоих — за съемку инцидента.

Грузинские власти также подключились к ситуации. 13 ноября министр иностранных дел Мака Бочоришвили провела телефонный разговор с главой МИД ОАЭ шейхом Абдуллой бин Заидом Аль Нахайяном.

После освобождения бойцов премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поблагодарил глав МИД и МВД Мака Бочоришвили и Сулхана Тамазашвили за оперативную координацию, а также тех, кто оплатил юридические услуги и штрафы спортсменов. Отдельную благодарность он выразил властям ОАЭ, заявив, что суд принял справедливое решение как в отношении освобождения грузин, так и в отношении нападавших.

Турнир RAF состоится 14 ноября. Двалишвили должен встретиться с бразильцем Марлоном Мораэсом. Лазишвили, участие которого изначально не планировалось, заменит Усмана Нурмагомедова в поединке с американцем Урайем Фейбером. Для 21-летнего грузинского спортсмена это будет дебют в американской организации. Драка 11 ноября, участником которой он стал, поскольку сопровождал Двалишвили, принесла ему невероятную популярность — за пару дней на малоизвестного борца из Грузии в Instagram подписались 600 тыс. пользователей.

Ранее Бронштейн заявил, что Нурмагомедову запретили посещать мероприятие RAF. Сам российский боец не был заявлен на турнир: в Абу-Даби должен был выступить его брат Умар Нурмагомедов, который должен был встретиться с Фейбером.