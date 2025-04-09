Ираклий Кобахидзе

В Грузии разогнали многотысячный протест, который длился всю ночь

В Грузии силовики разогнали многотысячный протест против отказа правительства от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. Во время жесткого разгона пострадали десятки людей, включая журналистов.