Граждане Украины смогут находиться в Грузии без визы только один год. Для тех, кто въехал до 24 февраля 2025 года, срок продлен до 2026 года.
Полиция задержала троих человек возле парламента Грузии. Студентки пытались поставить стулья для митингующих, что спровоцировало споры и задержания.
Европарламент принял резолюцию по Грузии, признав Саломе Зурабишвили легитимным президентом. Депутаты призывают ввести санкции против правящей партии и провести новые парламентские выборы.
Министры иностранных дел ЕС приняли решение о приостановлении безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических паспортов. Словакия и Венгрия выступили против, но решение было принято квалифицированным большинством.
Ираклий Кобахидзе поддержал заявление словацкого премьера Фицо об угрозе государственного переворота. По его словам, протесты в обеих странах координируются из одного центра.
Ираклий Кобахидзе опроверг заявление Макрона о росте агрессии РФ в соседних странах, отметив, что это касается только Украины. Премьер Грузии посоветовал президенту Франции сосредоточиться на помощи Украине.
Президент Польши Анджей Дуда выразил поддержку президенту Грузии Саломе Зурабишвили и ее европейским устремлениям. Он поддержал проведение новых парламентских выборов в Грузии в соответствии с рекомендациями ОБСЕ.
Саломе Зурабишвили заявила "Мы не боимся" в ответ на угрозы заключения от премьера Кобахидзе. Президент поддержала митингующих в Тбилиси и настаивает на назначении новых парламентских выборов.
Иракли Кобахидзе требует от Саломе Зурабишвили покинуть президентскую резиденцию до 29 декабря под угрозой уголовной ответственности.
Власти Грузии создадут рабочую группу с Советом Европы для внесения изменений в закон об «иноагентах». Премьер Кобахидзе пообещал освободить большинство задержанных протестующих и прекратить применение силы.
Литва и Эстония ввели санкции против 17 грузинских политиков и чиновников, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Причиной стало подавление протестов и нарушение прав человека в Грузии.
Эстония ввела санкции против 14 грузинских должностных лиц, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Министр иностранных дел Эстонии призвал другие страны ЕС также отреагировать на нарушения прав человека в Грузии.
Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нелегитимными выборы нового президента Михаила Кавелашвили.
Возле парламента Грузии собрались протестующие перед президентскими выборами с единым кандидатом от правящей партии. Протесты вспыхнули после заявлений о прекращении переговоров с ЕС, а действующий президент отказывается покидать пост.
В Грузии проходят президентские выборы, где фаворитом является кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили. Действующий президент Саломе Зурабишвили отказывается покидать пост, что обостряет политический кризис в стране.
Провластная партия "Грузинская мечта" планирует запретить прикрывать лица на митингах и акциях. Решение принято после серии нападений на журналистов, во время которых пострадали более 56 представителей СМИ.
The court of Georgia arrested the opposition figure Nika Gvaramia after searches in the offices of opposition parties. The day before, Ukraine imposed sanctions on 19 high-ranking Georgian officials who support the policy of Vladimir Putin.
Ираклий Кобахидзе назвал оппозицию "либерально-фашистской" и пообещал ее уничтожить. Тысячи протестующих седьмой день подряд выходят на улицы Тбилиси, требуя европейского курса.
МИД Украины осуждает подавление протестов в Грузии и отвергает заявления об "украинском сценарии". Грузинские власти приостановили переговоры с ЕС, что вызвало массовые протесты и задержания 224 человек.
Ираклий Кобахидзе категорически отверг возможность проведения новых парламентских выборов в Грузии. Премьер-министр назвал текущие протесты в стране "началом конца либерального фашизма".
В Грузии продолжаются массовые протесты из-за решения властей отложить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. За два дня задержаны 107 митингующих, 42 правоохранители получили травмы различной степени тяжести.
Сотрудники тбилисской мэрии официально заявили о несогласии с решением "Грузинской мечты" приостановить процесс вступления в ЕС до 2028 года. Они подтвердили приверженность европейскому курсу и Конституции Грузии.
Ираклий Кобахидзе обвинил европейских политиков и "агентуру" в насильственных протестах в Тбилиси. Власти жестко подавляют демонстрации против отказа от евроинтеграции, задержаны 150 человек.
Ресторан "Каклеби" в Цкнете прекратил работу из-за текущих событий в стране. Тбилисский театр оперы также отменил спектакли, а изоляторы переполнены после двух дней разгонов протестов.
Четыре журналиста уволились с телеканала "Рустави 2" на фоне жестких подавлений проевропейских акций протеста. Телеканал обвиняют в необъективном освещении событий и замалчивании полицейского насилия.
В Грузии силовики разогнали многотысячный протест против отказа правительства от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. Во время жесткого разгона пострадали десятки людей, включая журналистов.
Возле парламента Грузии вспыхнули столкновения между полицией и демонстрантами из-за отказа от переговоров по вступлению в ЕС. Правоохранители применили спецсредства, есть пострадавшие с обеих сторон.
В Тбилиси и Батуми возобновляются стихийные акции протеста из-за решения правительства заморозить вступление в ЕС до 2028 года. Протестующие собираются возле парламента и на площади Европы, несмотря на вчерашнее применение слезоточивого газа.
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил посла ЕС Павла Горчинского во вмешательстве в избирательный процесс и дезинформации. Кобахидзе пригрозил дипломатическим ответом, если посол не изменит свое поведение.
Посол ЕС Павел Герчинский прокомментировал отказ правительства Грузии от переговоров по вступлению в ЕС. По его словам, это решение противоречит политике предыдущих правительств и желанию большинства грузин.