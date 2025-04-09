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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Полиция задержала троих человек возле парламента Грузии. Студентки пытались поставить стулья для митингующих, что спровоцировало споры и задержания.

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Европарламент принял резолюцию по Грузии и признал Зурабишвили легитимной

Европарламент принял резолюцию по Грузии, признав Саломе Зурабишвили легитимным президентом. Депутаты призывают ввести санкции против правящей партии и провести новые парламентские выборы.

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ЕС утвердил остановку безвиза для грузинских дипломатических паспортов - СМИ

Министры иностранных дел ЕС приняли решение о приостановлении безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических паспортов. Словакия и Венгрия выступили против, но решение было принято квалифицированным большинством.

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Координируются одной рукой: Кобахидзе высказался о протестах в Грузии и Словакии

Ираклий Кобахидзе поддержал заявление словацкого премьера Фицо об угрозе государственного переворота. По его словам, протесты в обеих странах координируются из одного центра.

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"Пусть президент Франции позаботится об Украине": премьер Грузии прокомментировал заявление Макрона

Ираклий Кобахидзе опроверг заявление Макрона о росте агрессии РФ в соседних странах, отметив, что это касается только Украины. Премьер Грузии посоветовал президенту Франции сосредоточиться на помощи Украине.

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"Грузины имеют право двигаться в объединенную Европу": Дуда заверил Зурабишвили в поддержке

Президент Польши Анджей Дуда выразил поддержку президенту Грузии Саломе Зурабишвили и ее европейским устремлениям. Он поддержал проведение новых парламентских выборов в Грузии в соответствии с рекомендациями ОБСЕ.

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Зурабишвили ответила на угрозу ареста со стороны главы грузинского правительства

Саломе Зурабишвили заявила "Мы не боимся" в ответ на угрозы заключения от премьера Кобахидзе. Президент поддержала митингующих в Тбилиси и настаивает на назначении новых парламентских выборов.

Новости Мира • 22 декабря, 20:22 • 29016 просмотра

Премьер-министр Грузии угрожает президенту тюремным заключением и отвергает возможность новых выборов

Иракли Кобахидзе требует от Саломе Зурабишвили покинуть президентскую резиденцию до 29 декабря под угрозой уголовной ответственности.

Новости Мира • 22 декабря, 13:18 • 26860 просмотра

Грузия изменит скандальный закон об "иноагентах" вместе с Советом Европы

Власти Грузии создадут рабочую группу с Советом Европы для внесения изменений в закон об «иноагентах». Премьер Кобахидзе пообещал освободить большинство задержанных протестующих и прекратить применение силы.

Новости Мира • 20 декабря, 11:52 • 18606 просмотра

Литва расширила санкционный список: еще 17 грузинских политиков под запретом

Литва и Эстония ввели санкции против 17 грузинских политиков и чиновников, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Причиной стало подавление протестов и нарушение прав человека в Грузии.

Новости Мира • 15 декабря, 21:17 • 19430 просмотра

Эстония ввела санкции в отношении еще 14 грузинских чиновников. Среди них премьер Кобахидзе

Эстония ввела санкции против 14 грузинских должностных лиц, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе. Министр иностранных дел Эстонии призвал другие страны ЕС также отреагировать на нарушения прав человека в Грузии.

Новости Мира • 15 декабря, 12:45 • 25079 просмотра

Никто никого не выбирал: президент Грузии Зурабишвили отреагировала на выборы нового лидера страны

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нелегитимными выборы нового президента Михаила Кавелашвили.

Новости Мира • 14 декабря, 13:47 • 22619 просмотра

В Тбилиси протестуют перед выборами президента с единым кандидатом

Возле парламента Грузии собрались протестующие перед президентскими выборами с единым кандидатом от правящей партии. Протесты вспыхнули после заявлений о прекращении переговоров с ЕС, а действующий президент отказывается покидать пост.

Новости Мира • 14 декабря, 04:36 • 21735 просмотра

Грузия выбирает нового президента на фоне политического кризиса и протестов

В Грузии проходят президентские выборы, где фаворитом является кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили. Действующий президент Саломе Зурабишвили отказывается покидать пост, что обостряет политический кризис в стране.

Новости Мира • 14 декабря, 02:02 • 19823 просмотра

В Грузии планируют запретить прикрывать лица на митингах и акциях

Провластная партия "Грузинская мечта" планирует запретить прикрывать лица на митингах и акциях. Решение принято после серии нападений на журналистов, во время которых пострадали более 56 представителей СМИ.

Новости Мира • 8 декабря, 13:23 • 21550 просмотра

Лидера грузинской оппозиции "За изменения" арестовали

The court of Georgia arrested the opposition figure Nika Gvaramia after searches in the offices of opposition parties. The day before, Ukraine imposed sanctions on 19 high-ranking Georgian officials who support the policy of Vladimir Putin.

Новости Мира • 6 декабря, 12:06 • 16577 просмотра

Премьер Грузии пообещал "искоренить ""либерально-фашистскую" оппозицию, но протесты в стране продолжаются

Ираклий Кобахидзе назвал оппозицию "либерально-фашистской" и пообещал ее уничтожить. Тысячи протестующих седьмой день подряд выходят на улицы Тбилиси, требуя европейского курса.

Новости Мира • 5 декабря, 13:10 • 17417 просмотра

Украина отреагировала на заявления властей Грузии об "украинском сценарии"

МИД Украины осуждает подавление протестов в Грузии и отвергает заявления об "украинском сценарии". Грузинские власти приостановили переговоры с ЕС, что вызвало массовые протесты и задержания 224 человек.

политика • 2 декабря, 12:37 • 18434 просмотра

Премьер Грузии сделал громкое заявление относительно парламентских выборов на фоне протестов

Ираклий Кобахидзе категорически отверг возможность проведения новых парламентских выборов в Грузии. Премьер-министр назвал текущие протесты в стране "началом конца либерального фашизма".

Новости Мира • 1 декабря, 12:23 • 21964 просмотра

В результате протестов в Грузии пострадало более 40 правоохранителей-МВД Грузии

В Грузии продолжаются массовые протесты из-за решения властей отложить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. За два дня задержаны 107 митингующих, 42 правоохранители получили травмы различной степени тяжести.

Новости Мира • 30 ноября, 18:28 • 25623 просмотра

Сотрудники мэрии Тбилиси заявили о несогласии с приостановкой вступления Грузии в ЕС

Сотрудники тбилисской мэрии официально заявили о несогласии с решением "Грузинской мечты" приостановить процесс вступления в ЕС до 2028 года. Они подтвердили приверженность европейскому курсу и Конституции Грузии.

Общество • 30 ноября, 17:21 • 23613 просмотра

Сценария украинского Майдана не будет: Кобахидзе заявил, что полиция предотвратила "нападение на конституционный строй Грузии"

Ираклий Кобахидзе обвинил европейских политиков и "агентуру" в насильственных протестах в Тбилиси. Власти жестко подавляют демонстрации против отказа от евроинтеграции, задержаны 150 человек.

Новости Мира • 30 ноября, 11:25 • 21182 просмотра

В Грузии популярный среди лидеров правящей партии ресторан прекратил работу в знак протеста

Ресторан "Каклеби" в Цкнете прекратил работу из-за текущих событий в стране. Тбилисский театр оперы также отменил спектакли, а изоляторы переполнены после двух дней разгонов протестов.

Новости Мира • 30 ноября, 10:24 • 21342 просмотра

В Грузии журналисты увольняются с провластного телеканала "Рустави 2" на фоне жестоких подавлений протестов

Четыре журналиста уволились с телеканала "Рустави 2" на фоне жестких подавлений проевропейских акций протеста. Телеканал обвиняют в необъективном освещении событий и замалчивании полицейского насилия.

Новости Мира • 30 ноября, 08:05 • 20580 просмотра

В Грузии разогнали многотысячный протест, который длился всю ночь

В Грузии силовики разогнали многотысячный протест против отказа правительства от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. Во время жесткого разгона пострадали десятки людей, включая журналистов.

Новости Мира • 30 ноября, 06:24 • 20421 просмотра

В Тбилиси полиция применила водометы против митингующих

Возле парламента Грузии вспыхнули столкновения между полицией и демонстрантами из-за отказа от переговоров по вступлению в ЕС. Правоохранители применили спецсредства, есть пострадавшие с обеих сторон.

Новости Мира • 29 ноября, 19:33 • 22872 просмотра

Новая волна протестов в Грузии: люди снова выходят на улицы Тбилиси и Батуми

В Тбилиси и Батуми возобновляются стихийные акции протеста из-за решения правительства заморозить вступление в ЕС до 2028 года. Протестующие собираются возле парламента и на площади Европы, несмотря на вчерашнее применение слезоточивого газа.

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Грузия угрожает дипломатическим ответом послу ЕС из-за его риторики

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил посла ЕС Павла Горчинского во вмешательстве в избирательный процесс и дезинформации. Кобахидзе пригрозил дипломатическим ответом, если посол не изменит свое поведение.

Новости Мира • 29 ноября, 11:54 • 16457 просмотра

"Мы проснулись в новой реальности": посол ЕС сделал заявление после отказа правительства Грузии от евроинтеграции

Посол ЕС Павел Герчинский прокомментировал отказ правительства Грузии от переговоров по вступлению в ЕС. По его словам, это решение противоречит политике предыдущих правительств и желанию большинства грузин.

Новости Мира • 29 ноября, 09:19 • 16633 просмотра