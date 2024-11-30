В Грузии популярный среди лидеров правящей партии ресторан прекратил работу в знак протеста

В Грузии популярный ресторан "Каклеби" в пригородном Цкнете прекратил работу в знак протеста на фоне текущих событий в стране, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

"Мы не можем обслуживать вас и закрывать глаза на то, что происходит в нашей стране. Ресторан закрыт. Будущее Грузии в Европе", - говорится в заявлении на странице заведения в Facebook.

По данным издания, "Каклеби" часто посещают представители "Грузинской мечты". Премьер Ираклий Кобахидзе и другие лидеры партии власти ужинали там поздно вечером 28 ноября – в ресторан они отправились сразу после объявления о замораживании процесса евроинтеграции.

Журналисты "подловили" Кобахидзе, поинтересовавшись," что он отмечает", когда в парламент Грузии протестовать пришли тысячи людей, а спецназ уже готовится к их разгону. Премьер комментариев не сделал.

Добавим

Кроме того, Тбилисский государственный театр оперы и балета имени Закария Палиашвили отменил спектакли из-за текущих событий в стране.

"Сообщаем, что в связи с текущими событиями в стране спектакли "Даиси" 30 ноября и 1 декабря перенесены", - говорится в заявлении театра.

Новых дат пока не объявлено. Владельцев билетов обещают сообщить позже.

Кроме "Даиси", других спектаклей в театре за два ближайших дня не планировалось.

Тбилисская опера находится на проспекте Руставели – недалеко от главной протестной локации страны, парламента Грузии. Еще ближе-театр Шота Руставели, художественный руководитель которого Роберт Стуруа – большой сторонник правящей "Грузинской мечты". Там пока не сообщали об отмене спектаклей.

Интересно, что накануне сотрудники театра Руставели открыли двери для демонстрантов, которые пытались скрыться от полиции.

Напомним

Уже два дня на Руставели продолжаются силовые разгоны протестующих против решения правительства о приостановлении евроинтеграции. Против демонстрантов применяют водометы и слезоточивый газ. Правозащитники говорят о десятках избитых полицией участников акции и сотрудников СМИ, освещавших события.

В Тбилиси изоляторы переполнены после двух дней разгонов митингов

За два дня в административном порядке на митингах задержаны 150 человек.