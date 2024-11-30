В Тбилиси изоляторы переполнены после двух дней разгонов митингов

Тбилисские изоляторы переполнены, поэтому задержанных на акции протеста в ночь на субботу распределяли в регионы, а некоторых часами удерживали в полицейских машинах. Об этом сообщают Новости Грузия со ссылкой на адвокатов задержанных, передает УНН.

По словам юристов, у большинства задержанных отмечаются травмы и синяки. Некоторых участников акции до сих пор разыскивают родственники и друзья.

"Я потерял друга. Мы расстались возле Оперного театра, за 5 минут до разгона. Он шел в сторону Мтацминда по улице Лагидзе. Телефон у него был включен, сейчас выключен, мне нужна помощь. Он был одет в темно-коричневую куртку, черные брюки. Без шапки. Имя-Вадим Башакин", - пишет житель Тбилиси Лаша Шамугия в Facebook.

Адвокаты не исключают, что из – за переполненных изоляторов задержанных начнут освобождать уже сегодня-до истечения 48-часового срока административного ареста.

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За два дня в Тбилиси в административном порядке задержали 150 человек, 107 – накануне. Им вменяют неповиновение требованиям полиции и мелкое хулиганство. Одновременно МВД Грузии начало расследование по статьям 353 и 187 УК Грузии — повреждение или уничтожение вещи и нападение на сотрудника полиции.

В СМИ и соцсетях распространяются кадры жестокости силовиков – людей, лежащих на земле, бьют ногами, тащат по асфальту, сбивают с ног тех, кто пытается убежать. Число пострадавших от действий полиции выясняется.

МВД заявляет, что митинги на Руставели выходят за пределы мирных собраний, а действия демонстрантов носят насильственный характер. По их данным, в ночь на субботу пострадали 10 полицейских, а днем ранее – еще 32 сотрудника.