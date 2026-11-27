россия в ночь на 27 ноября атаковала Украину 155 дронами. 110 из них были сбиты или подавлены, в том числе 61% реактивных. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Откуда и чем атаковала рф

По данным ВС ВСУ, в ночь на 27 ноября (с 18:00 26 ноября) противник атаковал 155 ударными БПЛА типа Shahed (83 из них — реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Орёл, Миллерово, Курск, Шаталово, Приморско-Ахтарск — РФ, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым — Гвардейское.

Сколько уничтожили

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 110 вражеских БПЛА типа Shahed (51 из них — реактивный), "Гербера" и дронов других типов.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 27 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 4 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.

Россия за сутки потеряла 2262 военнослужащих, более 1300 дронов и сотни единиц военной техники