Россия за сутки потеряла 2262 военнослужащих, более 1300 дронов и сотни единиц военной техники
Киев • УНН
ВСУ за сутки уничтожили 2262 российских военнослужащих, 1315 дронов и 658 единиц автотехники. Общие потери армии РФ достигли 1 648 161 человека.
Силы обороны Украины за минувшие сутки нанесли российской армии значительные потери, которые составили 2262 военнослужащих, 1315 беспилотников и 658 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
По состоянию на утро 27 ноября 2026 года общие потери личного состава российской армии с начала полномасштабного вторжения достигли около 1 648 161 человека.
В течение прошедших суток противник также потерял 2 танка, 11 боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы, 2 реактивные системы залпового огня и 1 средство противовоздушной обороны.
Кроме того, российские оккупационные войска потеряли 14 наземных робототехнических комплексов и 8 единиц специальной техники.
Общие потери российской армии
С начала полномасштабной войны Россия потеряла 12 514 танков, 26 003 боевые бронированные машины, 52 858 артиллерийских систем, 2306 РСЗО и 1772 средства ПВО.
Потери российской авиации составляют 456 самолетов и 356 вертолетов. Также противник потерял 622 317 беспилотников оперативно-тактического уровня, 3243 наземных робототехнических комплекса и 5278 крылатых ракет.
Общие потери российского флота составляют 36 кораблей и катеров и 2 подводные лодки. Количество потерянной автомобильной техники и автоцистерн достигло 180 752 единиц, а специальной техники — 4951.
Генеральный штаб ВСУ продолжает уточнять данные о потерях противника.
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