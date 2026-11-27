Силы обороны Украины за минувшие сутки нанесли российской армии значительные потери, которые составили 2262 военнослужащих, 1315 беспилотников и 658 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

По состоянию на утро 27 ноября 2026 года общие потери личного состава российской армии с начала полномасштабного вторжения достигли около 1 648 161 человека.

В течение прошедших суток противник также потерял 2 танка, 11 боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы, 2 реактивные системы залпового огня и 1 средство противовоздушной обороны.

Кроме того, российские оккупационные войска потеряли 14 наземных робототехнических комплексов и 8 единиц специальной техники.

Общие потери российской армии

С начала полномасштабной войны Россия потеряла 12 514 танков, 26 003 боевые бронированные машины, 52 858 артиллерийских систем, 2306 РСЗО и 1772 средства ПВО.

Потери российской авиации составляют 456 самолетов и 356 вертолетов. Также противник потерял 622 317 беспилотников оперативно-тактического уровня, 3243 наземных робототехнических комплекса и 5278 крылатых ракет.

Общие потери российского флота составляют 36 кораблей и катеров и 2 подводные лодки. Количество потерянной автомобильной техники и автоцистерн достигло 180 752 единиц, а специальной техники — 4951.

Генеральный штаб ВСУ продолжает уточнять данные о потерях противника.

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