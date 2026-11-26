российских командиров на Запорожском направлении угрожают отправить на штурмы — что стало причиной
Киев • УНН
Командование РФ требует продвижения на Запорожском направлении, которого в реальности нет. По данным «АТЕШ», командиров угрожают отправить на штурмы.
Российское военное командование угрожает отправить командиров взводов и рот непосредственно на штурмы из-за отсутствия продвижения на Запорожском направлении и несоответствия реальной ситуации предыдущим докладам. Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ», пишет УНН.
Детали
По информации агента движения из штаба российской группировки войск «Восток», вышестоящее командование требует от руководства 5-й и 36-й общевойсковых армий любой ценой исправить ситуацию на фронте.
Давление также оказывают на командование 127-й мотострелковой дивизии, 37-й и 64-й отдельных мотострелковых бригад.
Реальная ситуация не соответствует докладам командования
По данным партизан, российские военные ранее докладывали руководству о значительно больших успехах на фронте, чем фактически удалось достичь. Теперь от командиров требуют обеспечить продвижение, которое будет соответствовать ранее отправленным отчетам.
Сверху требуют немедленно ликвидировать разрыв между отчетами и картой. В армиях теперь срываются на командирах дивизий и бригад
По его словам, если в ближайшие недели российские подразделения не добьются продвижения, командиров взводов и рот будут отправлять на штурмы, а в отношении командиров бригад будут приниматься жесткие кадровые решения.
Независимого подтверждения этой информации пока нет.
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