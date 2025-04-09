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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25534 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Херсонской области оккупантам запретили мобильные телефоны из-за больших потерь - "Атеш"

Российским военным в Херсонской области запретили пользоваться мобильными телефонами из-за значительных потерь личного состава. Запрет привел к падению морального духа оккупантов.

Война • 5 апреля, 18:04 • 12715 просмотра

Диверсия в воронеже: "АТЕШ" ударил по топливной логистике оккупантов

Движение "АТЕШ" повредило железнодорожную инфраструктуру в воронежской области, нарушив поставки горючего для российской армии. Диверсия усложнила логистику оккупантов.

Война • 28 марта, 04:54 • 25616 просмотра

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Движение "АТЕШ" сообщило об успешной диверсии возле Севастополя, в результате которой был нанесен значительный ущерб логистике врага. Железнодорожный состав с боекомплектом не прибыл вовремя.

Война • 12 марта, 04:59 • 131481 просмотра

Партизаны "АТЕШ" сорвали поставку топлива оккупантам в Запорожской области

Движение "АТЕШ" провело диверсию на железной дороге в Джанкойском районе Крыма, уничтожив релейный шкаф. Операция помешала поставке топлива российским войскам в Запорожской области.

Война • 9 марта, 05:29 • 42904 просмотра

Партизаны вывели из строя комплекс радиоэлектронной борьбы оккупантов

Агент движения "АТЕШ" из числа российских военных засыпал сахар в топливный бак комплекса РЭБ РП-377ЛА. Неисправность обнаружили только через три дня, а диверсант успешно сбежал.

Война • 17 февраля, 04:16 • 31215 просмотра

В российском осташкове появились листовки с призывом присоединиться к движению сопротивления - "АТЕШ"

В осташкове тверской области обнаружены агитационные материалы, призывающие присоединиться к движению сопротивления. Листовки размещены в местах наибольшего скопления людей как часть кампании по распространению протестных настроений.

Новости Мира • 29 января, 22:22 • 24574 просмотра

На Херсонщине оккупанты прячут военную технику в захваченных домах - партизаны

Агенты движения "АТЕШ" обнаружили, что оккупанты размещают бронетехнику и РСЗО в захваченных домах жителей Херсонщины. Особо ценную технику прикрывают маскировочными сетками.

Война • 29 января, 13:55 • 23138 просмотра

Оккупанты в Крыму размещают опорные пункты в заброшенных многоэтажках - "АТЕШ"

В Евпатории обнаружен опорный пункт оккупантов в заброшенной многоэтажке у побережья. Размещение военных объектов в гражданской застройке в Крыму стало системным явлением для «обороны» и обогащения.

Война • 11 января, 08:11 • 33661 просмотра

Войска рф перебрасывают китайские багги на курщину, вероятно, для диверсионных рейдов - "АТЕШ"

Партизанское движение "АТЕШ" сообщило о перемещении колонны с китайскими багги Desert cross 1000-3 в Курск. Техника может использоваться для диверсионных операций на приграничных территориях.

Война • 11 декабря, 05:23 • 89526 просмотра

Террористы обустраивают новые огневые позиции на набережной Евпатории - "АТЕШ"

Партизанское движение "АТЕШ" выявило строительство новых огневых точек на набережной Евпатории. Аналогичные укрепления появляются по всему западному побережью Крыма.

Война • 8 декабря, 06:46 • 74005 просмотра

Партизаны "АТЕШ" взорвали важный железнодорожный объект на оккупированной территории Запорожья

Украинское движение "АТЕШ" уничтожило релейный шкаф на железной дороге возле села Урожайное в Запорожской области. Диверсия нарушила поставки военной техники и топлива для российских оккупантов между станциями Большой и Верхний Токмак.

Война • 17 ноября, 04:18 • 101488 просмотра

Диверсия в Херсонской области: уничтожен релейный шкаф возле Крыма - "АТЕШ"

Агент движения "АТЕШ" провел успешную диверсию вблизи Новоалексеевки, уничтожив релейный шкаф. Операция усложнила логистику оккупантов, особенно поставки топлива после атаки на порт в Феодосии.

Война • 20 октября, 02:19 • 82266 просмотра

Партизаны «АТЕШ» обнаружили комплекс «Панцирь-С1» в окрестностях москвы

Проукраинское движение «АТЕШ» обнаружило расположение ЗРК «Панцирь-С1» в окрестностях Москвы. Комплекс защищает ключевые объекты от атак беспилотников, авиации и крылатых ракет после усиления обороны РФ.

Война • 14 октября, 10:13 • 12752 просмотра

В Черном море находятся 2 вражеских ракетоносителя с общим залпом до восьми «Калибров»

ВМС ВСУ сообщают о 2 российских кораблях в Черном море, способных нести до 8 крылатых ракет «Калибр». В Средиземном море также есть корабль с 4 «Калибрами».

Война • 12 октября, 04:10 • 48375 просмотра

Поражение нефтебазы в Феодосии: у оккупантов возник дефицит топлива, они создают мобильные заправки

Партизаны сообщают, что после пожара на нефтебазе в Феодосии оккупанты массово создают мобильные заправочные станции из-за дефицита топлива. Оккупационное российское командование ограничило пребывание точек хранения топлива на одном месте до 10-12 часов.

Война • 11 октября, 13:44 • 14067 просмотра

Из-за рекордных потерь рф на оккупированных территориях не хватает мест в больницах - "АТЕШ"

Оккупанты несут катастрофические потери в Донецкой области. По данным «АТЕШ», в 30-й ОМСБР ежедневно до 50 убитых и раненых, больницы переполнены, гражданских выписывают для размещения раненых военных.

Война • 11 октября, 11:46 • 12270 просмотра

В оккупированном Крыму партизаны разведали арсенал, где россияне хранят боеприпасы для флота - "АТЕШ"

Проукраинское движение «АТЕШ» провело разведку 17-го арсенала Черноморского флота РФ в Севастополе. Обнаружены высокие меры безопасности, включая наблюдательные башни, караульные посты и патрули.

Война • 8 октября, 12:32 • 11994 просмотра

россияне отправляют на Днепровские острова неподготовленных мобилизованных и срочников - «АТЕШ»

Группировка «Днепр» направляет неподготовленных мобилизованных и срочников на Днепровские острова. По данным движения «АТЕШ», это делается для сокрытия реальных потерь, многие солдаты погибают еще на подходах.

Война • 6 октября, 14:45 • 21282 просмотра

Партизаны провели разведку 4 полка радиохимической биологической защиты в Симферополе - «АТЭШ»

Украинские партизаны из движения «АТЕШ» провели разведку 4 полка радиохимической биологической защиты в Симферополе. Агенты установили места хранения техники, организацию охраны и зафиксировали патрули и посты.

Война • 6 октября, 08:07 • 20773 просмотра

Партизаны провели диверсию на железнодорожных ветках на Курщине - "АТЭШ"

Подпольное движение "АТЕШ" сообщило о диверсии на ключевой железнодорожной ветке в Курской области. Подрыв релейного шкафа усложнит снабжение российской армии на фронт.

Война • 30 сентября, 02:39 • 51412 просмотра

Партизаны провели разведку российских войск на полигоне "Ангарский" в Крыму - "АТЕШ"

Украинские партизаны из движения "АТЕШ" провели разведку на полигоне 126-й отдельной бригады береговой обороны в Крыму. Собраны данные об учениях, новых укреплениях и движении техники оккупантов.

Война • 28 сентября, 22:24 • 19859 просмотра

Оккупанты в Севастополе привлекают гражданских к возведению фортификаций - партизаны

российские военные в Севастополе используют гражданских для возведения фортификаций из-за недостатка личного состава. Партизанское движение «Атеш» обнаружило маршруты перемещения техники и места строительства укреплений.

Общество • 26 сентября, 08:15 • 17636 просмотра

россияне строят новые укрепления на въездах в оккупированную Евпаторию - "АТЕШ"

Оккупанты устанавливают новые инженерные укрепления в Евпатории, сообщает подпольное движение «АТЕШ». Это может быть связано с учениями «теробороны» Крыма и ростом партизанского движения на оккупированных территориях.

Война • 25 сентября, 12:40 • 14263 просмотра

Оккупанты строят башни для систем ПВО вдоль Крымского моста - ЦЖР

На острове Тузла возле Керченского моста россияне устанавливают металлические башни с системами ПВО «Панцирь-С1М». Башни высотой 30-35 метров размещают вдоль моста для создания «купола» безопасности.

Война • 22 сентября, 16:19 • 34541 просмотра

"АТЕШ" раскрыл местоположение базы снабжения ВС рф в оккупированном Симферополе

Подпольное движение "АТЕШ" выявило местоположение базы снабжения Черноморского флота РФ в Крыму. На базе хранятся продовольственные запасы для войск на полуострове и группировки "Днепр".

Война • 22 сентября, 12:43 • 34690 просмотра

У россиян большие потери на Лиманском направлении - «АТЕШ»

На Лиманском направлении у россиян значительные потери личного состава. Из-за массовых нарушений дисциплины создана «символическая 9 рота» для нарушителей, сообщает подпольное движение «АТЕШ».

Общество • 20 сентября, 13:40 • 13740 просмотра

В Донецкой области партизаны обнаружили новый склад боеприпасов россиян - «АТЕШ»

В Донецкой области партизаны нашли новый полевой склад российских боеприпасов возле Берестового. Движение «АТЕШ» сообщило координаты склада, куда россияне свезли несколько грузовиков снарядов для фронта.

Война • 20 сентября, 10:44 • 10907 просмотра

россияне перебрасывают технику на курщину - партизаны

Партизанское движение «АТЕШ» сообщило о перемещении вооружения и техники 810-й бригады морской пехоты рф в курскую область. Это может свидетельствовать о недостатке вооружения на Курском направлении.

Война • 19 сентября, 13:26 • 14761 просмотра

Партизаны обнаружили ЗРК "Бук-М3" в оккупированном Севастополе - "АТЕШ"

Украинские партизаны обнаружили ЗРК "Бук-М3" и станцию радиолокации П-18 в Гагаринском районе оккупированного Севастополя. Эта точка ПВО способна обнаруживать и уничтожать цели на большем расстоянии.

Война • 18 сентября, 07:42 • 14018 просмотра

В Самарской области усиливают мобилизацию для боев в Курской области

В Самарской области РФ усиливают мобилизационные мероприятия. Новомобилизованных массово направляют в составе 15-й мотострелковой бригады на проблемные участки фронта в Курской области.

Общество • 18 сентября, 02:51 • 19753 просмотра