Российским военным в Херсонской области запретили пользоваться мобильными телефонами из-за значительных потерь личного состава. Запрет привел к падению морального духа оккупантов.
Движение "АТЕШ" повредило железнодорожную инфраструктуру в воронежской области, нарушив поставки горючего для российской армии. Диверсия усложнила логистику оккупантов.
Движение "АТЕШ" сообщило об успешной диверсии возле Севастополя, в результате которой был нанесен значительный ущерб логистике врага. Железнодорожный состав с боекомплектом не прибыл вовремя.
Движение "АТЕШ" провело диверсию на железной дороге в Джанкойском районе Крыма, уничтожив релейный шкаф. Операция помешала поставке топлива российским войскам в Запорожской области.
Агент движения "АТЕШ" из числа российских военных засыпал сахар в топливный бак комплекса РЭБ РП-377ЛА. Неисправность обнаружили только через три дня, а диверсант успешно сбежал.
В осташкове тверской области обнаружены агитационные материалы, призывающие присоединиться к движению сопротивления. Листовки размещены в местах наибольшего скопления людей как часть кампании по распространению протестных настроений.
Агенты движения "АТЕШ" обнаружили, что оккупанты размещают бронетехнику и РСЗО в захваченных домах жителей Херсонщины. Особо ценную технику прикрывают маскировочными сетками.
В Евпатории обнаружен опорный пункт оккупантов в заброшенной многоэтажке у побережья. Размещение военных объектов в гражданской застройке в Крыму стало системным явлением для «обороны» и обогащения.
Партизанское движение "АТЕШ" сообщило о перемещении колонны с китайскими багги Desert cross 1000-3 в Курск. Техника может использоваться для диверсионных операций на приграничных территориях.
Партизанское движение "АТЕШ" выявило строительство новых огневых точек на набережной Евпатории. Аналогичные укрепления появляются по всему западному побережью Крыма.
Украинское движение "АТЕШ" уничтожило релейный шкаф на железной дороге возле села Урожайное в Запорожской области. Диверсия нарушила поставки военной техники и топлива для российских оккупантов между станциями Большой и Верхний Токмак.
Агент движения "АТЕШ" провел успешную диверсию вблизи Новоалексеевки, уничтожив релейный шкаф. Операция усложнила логистику оккупантов, особенно поставки топлива после атаки на порт в Феодосии.
Проукраинское движение «АТЕШ» обнаружило расположение ЗРК «Панцирь-С1» в окрестностях Москвы. Комплекс защищает ключевые объекты от атак беспилотников, авиации и крылатых ракет после усиления обороны РФ.
ВМС ВСУ сообщают о 2 российских кораблях в Черном море, способных нести до 8 крылатых ракет «Калибр». В Средиземном море также есть корабль с 4 «Калибрами».
Партизаны сообщают, что после пожара на нефтебазе в Феодосии оккупанты массово создают мобильные заправочные станции из-за дефицита топлива. Оккупационное российское командование ограничило пребывание точек хранения топлива на одном месте до 10-12 часов.
Оккупанты несут катастрофические потери в Донецкой области. По данным «АТЕШ», в 30-й ОМСБР ежедневно до 50 убитых и раненых, больницы переполнены, гражданских выписывают для размещения раненых военных.
Проукраинское движение «АТЕШ» провело разведку 17-го арсенала Черноморского флота РФ в Севастополе. Обнаружены высокие меры безопасности, включая наблюдательные башни, караульные посты и патрули.
Группировка «Днепр» направляет неподготовленных мобилизованных и срочников на Днепровские острова. По данным движения «АТЕШ», это делается для сокрытия реальных потерь, многие солдаты погибают еще на подходах.
Украинские партизаны из движения «АТЕШ» провели разведку 4 полка радиохимической биологической защиты в Симферополе. Агенты установили места хранения техники, организацию охраны и зафиксировали патрули и посты.
Подпольное движение "АТЕШ" сообщило о диверсии на ключевой железнодорожной ветке в Курской области. Подрыв релейного шкафа усложнит снабжение российской армии на фронт.
Украинские партизаны из движения "АТЕШ" провели разведку на полигоне 126-й отдельной бригады береговой обороны в Крыму. Собраны данные об учениях, новых укреплениях и движении техники оккупантов.
российские военные в Севастополе используют гражданских для возведения фортификаций из-за недостатка личного состава. Партизанское движение «Атеш» обнаружило маршруты перемещения техники и места строительства укреплений.
Оккупанты устанавливают новые инженерные укрепления в Евпатории, сообщает подпольное движение «АТЕШ». Это может быть связано с учениями «теробороны» Крыма и ростом партизанского движения на оккупированных территориях.
На острове Тузла возле Керченского моста россияне устанавливают металлические башни с системами ПВО «Панцирь-С1М». Башни высотой 30-35 метров размещают вдоль моста для создания «купола» безопасности.
Подпольное движение "АТЕШ" выявило местоположение базы снабжения Черноморского флота РФ в Крыму. На базе хранятся продовольственные запасы для войск на полуострове и группировки "Днепр".
На Лиманском направлении у россиян значительные потери личного состава. Из-за массовых нарушений дисциплины создана «символическая 9 рота» для нарушителей, сообщает подпольное движение «АТЕШ».
В Донецкой области партизаны нашли новый полевой склад российских боеприпасов возле Берестового. Движение «АТЕШ» сообщило координаты склада, куда россияне свезли несколько грузовиков снарядов для фронта.
Партизанское движение «АТЕШ» сообщило о перемещении вооружения и техники 810-й бригады морской пехоты рф в курскую область. Это может свидетельствовать о недостатке вооружения на Курском направлении.
Украинские партизаны обнаружили ЗРК "Бук-М3" и станцию радиолокации П-18 в Гагаринском районе оккупированного Севастополя. Эта точка ПВО способна обнаруживать и уничтожать цели на большем расстоянии.
В Самарской области РФ усиливают мобилизационные мероприятия. Новомобилизованных массово направляют в составе 15-й мотострелковой бригады на проблемные участки фронта в Курской области.