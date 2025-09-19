Оккупанты отправляют раненых бойцов выявлять позиции ВСУ: "отказникам" угрожают расстрелами

$41.250.05
17:23
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
16:30
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
16:00
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против рф: его должны представить сегодня19 сентября, 10:27
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ14:03
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto14:24
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto14:24
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 11:23
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo16:00
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto14:24
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ14:03
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18
МиГ-31
ТикТок
СВИФТ
BM-30 Smerch
Spotify

Оккупанты отправляют раненых бойцов выявлять позиции ВСУ: "отказникам" угрожают расстрелами

Киев • УНН

 • 56 просмотра

hоссияне на Запорожском направлении отправляют раненых бойцов выявлять позиции Сил обороны. За отказ им угрожают расстрелом, а эвакуация с поля боя отсутствует.

Оккупанты отправляют раненых бойцов выявлять позиции ВСУ: "отказникам" угрожают расстрелами

российские оккупанты на Запорожском направлении отправляют раненых бойцов выявлять вражеские позиции. Тем, кто отказывается, угрожают расстрелом, сообщает УНН со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Детали

По данным агента движения, находящегося в рядах 247 гвардейского десантно-штурмового полка и служащего на Запорожском направлении, бойцов, получивших ранения, отправляют на "разведку боем" с целью выявить позиции ВСУ.

При этом эвакуации с поля боя нет, а раненых фактически обрекают на смерть.

В таких условиях российское командование не хочет тратить силы и провизию на раненых, которые и так не выживут. "Разведка боем" часто проводится без оружия и экипировки. Раненый солдат либо погибает от врага, либо от рук своих же

- говорится в сообщении.

Напомним

Ранее движение "АТЕШ" сообщало, что командование гвардейского десантно-штурмового полка российской армии отправляет операторов БПЛА забирать сбитые дроны в зоне боевых действий на территории Украины. Тем, кто отказывается выполнять приказ, угрожают переводом в пехоту, а тех, кто погиб или получил ранения, не забирают с поля боя.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Запорожская область
Атеш
Вооруженные силы Украины
Украина