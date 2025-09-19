Оккупанты отправляют раненых бойцов выявлять позиции ВСУ: "отказникам" угрожают расстрелами
Киев • УНН
hоссияне на Запорожском направлении отправляют раненых бойцов выявлять позиции Сил обороны. За отказ им угрожают расстрелом, а эвакуация с поля боя отсутствует.
российские оккупанты на Запорожском направлении отправляют раненых бойцов выявлять вражеские позиции. Тем, кто отказывается, угрожают расстрелом, сообщает УНН со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".
Детали
По данным агента движения, находящегося в рядах 247 гвардейского десантно-штурмового полка и служащего на Запорожском направлении, бойцов, получивших ранения, отправляют на "разведку боем" с целью выявить позиции ВСУ.
При этом эвакуации с поля боя нет, а раненых фактически обрекают на смерть.
В таких условиях российское командование не хочет тратить силы и провизию на раненых, которые и так не выживут. "Разведка боем" часто проводится без оружия и экипировки. Раненый солдат либо погибает от врага, либо от рук своих же
Напомним
Ранее движение "АТЕШ" сообщало, что командование гвардейского десантно-штурмового полка российской армии отправляет операторов БПЛА забирать сбитые дроны в зоне боевых действий на территории Украины. Тем, кто отказывается выполнять приказ, угрожают переводом в пехоту, а тех, кто погиб или получил ранения, не забирают с поля боя.