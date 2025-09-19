Оккупанты отправляют раненых бойцов выявлять позиции ВСУ: "отказникам" угрожают расстрелами

российские оккупанты на Запорожском направлении отправляют раненых бойцов выявлять вражеские позиции. Тем, кто отказывается, угрожают расстрелом, сообщает УНН со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

По данным агента движения, находящегося в рядах 247 гвардейского десантно-штурмового полка и служащего на Запорожском направлении, бойцов, получивших ранения, отправляют на "разведку боем" с целью выявить позиции ВСУ.

При этом эвакуации с поля боя нет, а раненых фактически обрекают на смерть.

В таких условиях российское командование не хочет тратить силы и провизию на раненых, которые и так не выживут. "Разведка боем" часто проводится без оружия и экипировки. Раненый солдат либо погибает от врага, либо от рук своих же