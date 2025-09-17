Звідти не повертаються: командування 108 полку рф відправляє операторів БПЛА за збитими дронами
Київ • УНН
Відмова виконувати наказ призводить до переведення в піхоту, що вже спричинило загибель трьох військовослужбовців.
У 108 гвардійському десантно-штурмовому полку збройних сил російської федерації операторів БПЛА відправляють забирати збиті дрони в зоні бойових дій на території України. Про це повідомляє УНН з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
Деталі
За даними агентів руху, командування полку, замість того щоб забезпечити підрозділи всім необхідним, змушує операторів БПЛА йти на смертельний ризик, повертаючи збиті дрони з "сірої зони". Тих, хто відмовляється виконувати ці накази, відкрито залякують переведенням до піхоти.
В результаті таких дій загинули щонайменше троє військовослужбовців - двоє від FPV-дронів, третій підірвався на міні. При цьому командування відмовилось організувати евакуацію трьох операторів БПЛА.
