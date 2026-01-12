$42.990.00
Вибухи на аеродромі "Бельбек" та блекаут зв'язку: нічна атака на об'єкти окупантів у Криму

Київ • УНН

 • 124 перегляди

У ніч на 12 січня в Криму пролунали вибухи, основний удар припав на військовий аеродром "Бельбек" під Севастополем. Після вибухів спостерігалася заграва, а в Севастополі оголосили повітряну тривогу.

Вибухи на аеродромі "Бельбек" та блекаут зв'язку: нічна атака на об'єкти окупантів у Криму

У ніч на понеділок у тимчасово окупованому Криму пролунала серія потужних вибухів. Основний удар припав на район військового аеродрому "Бельбек" під Севастополем, де базується винищувальна авіація рф. Про це повідомили очевидці та Телеграм-каналі "Кримський вітер", пише УНН.

Деталі

За повідомленнями моніторингових каналів та очевидців, після вибухів у районі аеродрому в небі спостерігалася яскрава червона заграва. Одразу після інциденту в Севастополі оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.

Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці11.01.26, 15:53 • 24261 перегляд

Окрім "Бельбеку", вибухи чули в районі Балаклави. Існує ймовірність, що ціллю атаки стала місцева теплоелектростанція (ТЕС), яка є критичним об'єктом енергосистеми півострова. російська окупаційна влада заявила про роботу систем ППО, проте місцеві жителі повідомляють про численні "прильоти".

Масові проблеми з інтернетом

Синхронно з роботою систем ППО та радіоелектронної боротьби (РЕБ) на півострові почалися масштабні проблеми з доступом до мережі інтернет. Експерти пов'язують це з жорстким блокуванням зв'язку окупантами з метою приховати результати влучань та перешкодити координації ймовірних розвідувальних груп.

Нагадаємо, що аеродром "Бельбек" є однією з ключових авіабаз окупантів, де розміщуються винищувачі Су-27 та Су-30СМ, які росія використовує для терору мирних міст України. 

Українські військові вразили ешелон з ПММ в окупованому Криму та ремонтний підрозділ ворога на Донеччині08.01.26, 20:22 • 4645 переглядiв

Степан Гафтко

